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Пьяные лыжники заблокировали склон горы в Австрии

Пьяные лыжники заблокировали склон горы в Австрии

Автор:
11 февраля 2024 23:21
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: après-sk   Австрия   Вечеринка   гора   курорте Ишгль   лыжники   склон   
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Вечеринка в стиле après-ski прошла на престижном горнолыжном курорте Ишгль, затруднив трафик трезвым лыжникам и создав "пробки" из перебравших лишнего.

Вечеринка в стиле après-ski прошла на престижном горнолыжном курорте Ишгль.

После бодрого катания на морозе спортсмены решили отдохнуть и отведать немного горячительного прямо на склоне. В итоге лыжники слегка перебрали и заблокировали спуск. Некоторые кувыркались в сугробах, а другие вообще лежали в снегу, не в силах пошевелиться.

Тем временем, немецкий ТГ-канал "Папочка канцлера" (kanzlerdaddy) сообщает печальные новости для любителей горнолыжки в Австрии. Теперь им придётся раскошелиться.
Во-первых, на проживание и подъёмники — за последние 10 лет стоимость отдыха на горнолыжной базе в окрестностях Зальцбурга выросла на 60%.

Во-вторых, на еду и напитки. Так, на австрийских курортах цена за тарелку спагетти порой достигает €17 (около 1650 руб), а за пол-литра воды придется выложить €6,1 (почти 590 руб)

По словам ресторатора Марио Пулкера, причина роста цен кроется в логистических проблемах и растущих расходах.
"Ну и нечего на развлечения деньги тратить! Кто тогда будет беженцев обеспечивать?", - иронизирует канал.

Источник:

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Метки: après-sk   Австрия   Вечеринка   гора   курорте Ишгль   лыжники   склон   
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4  комментария
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Звёздный странник 2 часа назад
Не, ну, а чё?
Был просто спуск. А теперь стал спуск с препятствиями. Экстрима прибавилось. Причём владельцам спуска даже не пришлось доплачивать за установку препятствий.

=-=-=
И это... Можно всё сюда, что там у мужика в сугробе, но без мужика?
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Regerald 45 минут назад
" за пол-литра воды придется выложить €6,1 (почти 590 руб)"
Бывал там до коронавируса. Вода действительно стоила пятак, но при этом поллитра пива - меньше трёх евро.
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KlyaksaZ
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