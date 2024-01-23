Американец устроил вечеринку для будущих мам своих детей

В видеоролике, который собрал более 9 млн просмотров, 29-летняя Лиззи показывает приглашение на вечеринку для будущей мамы, которая проходила в Квинсе.

На открытке было изображение счастливого Зедди в окружении пяти гордых беременных женщин, а также надпись: "Добро пожаловать, маленький Зедди Уиллс 1-5".