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Американец устроил вечеринку для будущих мам своих детей

Американец устроил вечеринку для будущих мам своих детей

Автор:
23 января 2024 09:23
Сообщество : Жизнь в США
Метки: Вечеринка   США   беременность   история   музыкант   отец   
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Беременная Лиззи Эшлиг опубликовала кадры необычного мероприятия. Оказалось, её избранник готовится стать многодетным отцом. 22-детний музыкант Зедди Уиллс пригласил на вечеринку пять девушек, и все они беременны от него!

В видеоролике, который собрал более 9 млн просмотров, 29-летняя Лиззи показывает приглашение на вечеринку для будущей мамы, которая проходила в Квинсе.

На открытке было изображение счастливого Зедди в окружении пяти гордых беременных женщин, а также надпись: "Добро пожаловать, маленький Зедди Уиллс 1-5".

Затем будущая мать показывает остальных беременных. Она подписала видео: "Когда папа твоего малыша оплодотворил ещё четырёх девушек".


Тут же посыпались комментарии:

"Пожалуйста, скажите мне, что это неправда".

"Вас ничего не смущает?"

"Я бы никогда не оказалась в подобной ситуации".

После шквала сообщений Лиззи поделилась новыми снимками "большой семьи".

"Мы не можем изменить тот факт, что он отец наших детей, но всё случается не просто так, - говорит Эшлиг. - Мы любим нашего папу и не будем разрушать жизнь малышей. Наши семьи приняли это. Нам ничего не остается, кроме как поддерживать друг друга. И нам не помешала бы своя деревня!"

"Мы решили быть заодно, и наши семьи поддерживают наше решение! Мы приняли друг друга. Так будет лучше для малышей".

Это уже вторая завирусившаяся история с участием Эшлиг. В первый раз она вступила в перепалку с нью-йоркским адвокатом, когда выступала на улице. Энтони Орлича уволили из юридической фирмы после того, как он стащил с певицы парик.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Вечеринка   США   беременность   история   музыкант   отец   
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6  комментариев
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1k
Андрей Кузнецов Час назад
Сразу понятно, пятикратный сторонник традиционных ценностей ))))
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4k
solovei7 2 минуты назад
Чернильницы)
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18k
Мистер Фикс 2 минуты назад
Хелло, новая секта
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12k
Krapiv 15 минут назад
В деревенский сельсовет приходит женщина регистрировать ребенка. Регистраторша спрашивает:
-Кто отец?
-Да Васька с Черновки.
-Вот интересно! На этой неделе - Зинка из Сосновки, Манька из Волобуевки, Валька из Митяева, Екатерина Матвеевна из центральной усадьбы, теперь ты вот из Семеновки... И у всех отец Васька из Черновки! И как это у него получается?!
-Знамо как! У него ж лисапед!
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7k
Бу 43 минуты назад
хрень какая то(
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7k
V2.Smirnov Час назад
Звал бы на вечеринку сразу и адвоката - познакомил бы с будущими истцами на имущество и алименты.
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