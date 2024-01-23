Американец устроил вечеринку для будущих мам своих детей

Беременная Лиззи Эшлиг опубликовала кадры необычного мероприятия. Оказалось, её избранник готовится стать многодетным отцом. 22-детний музыкант Зедди Уиллс пригласил на вечеринку пять девушек, и все они беременны от него!
В видеоролике, который собрал более 9 млн просмотров, 29-летняя Лиззи показывает приглашение на вечеринку для будущей мамы, которая проходила в Квинсе.
На открытке было изображение счастливого Зедди в окружении пяти гордых беременных женщин, а также надпись: "Добро пожаловать, маленький Зедди Уиллс 1-5".
Затем будущая мать показывает остальных беременных. Она подписала видео: "Когда папа твоего малыша оплодотворил ещё четырёх девушек".
Тут же посыпались комментарии:
"Пожалуйста, скажите мне, что это неправда".
"Вас ничего не смущает?"
"Я бы никогда не оказалась в подобной ситуации".
После шквала сообщений Лиззи поделилась новыми снимками "большой семьи".
"Мы не можем изменить тот факт, что он отец наших детей, но всё случается не просто так, - говорит Эшлиг. - Мы любим нашего папу и не будем разрушать жизнь малышей. Наши семьи приняли это. Нам ничего не остается, кроме как поддерживать друг друга. И нам не помешала бы своя деревня!"
"Мы решили быть заодно, и наши семьи поддерживают наше решение! Мы приняли друг друга. Так будет лучше для малышей".
Это уже вторая завирусившаяся история с участием Эшлиг. В первый раз она вступила в перепалку с нью-йоркским адвокатом, когда выступала на улице. Энтони Орлича уволили из юридической фирмы после того, как он стащил с певицы парик.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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-Кто отец?
-Да Васька с Черновки.
-Вот интересно! На этой неделе - Зинка из Сосновки, Манька из Волобуевки, Валька из Митяева, Екатерина Матвеевна из центральной усадьбы, теперь ты вот из Семеновки... И у всех отец Васька из Черновки! И как это у него получается?!
-Знамо как! У него ж лисапед!