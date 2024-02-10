Ни Bosch и ни Tefal: какие бренды бытовой техники заменили ушедшие из РФ

Кто заменил ушедшие из России западные бренды и как выбрать надежную бытовую технику незнакомой марки. Как изменился российский рынок после ухода из страны известных иностранных компаний
Недавно коллега пожаловался. Захотел купить маме в подарок мясорубку и, образно говоря, сбился с ног, бороздя просторы интернет-магазинов в поисках подходящей модели. Проблема проста: привычных брендов на прилавках из-за санкций практически нет. Им на смену пришли новые производители, с которыми мы пока еще находимся в стадии знакомства и до крепкой дружбы - как до Луны пешком. К тому же за последний год цены на технику не просто выросли, а поставили рекорды по прыжкам в высоту. Вот и приходится ломать голову - как бы не прогадать с ценой и качеством.
- Ситуация резко начала меняться пару лет назад из-за известных всем событий и последовавших за ними антироссийских санкций, - пояснил директор по связям с общественностью Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники РАТЭК Антон Гуськов. - Наш рынок покинули некоторые международные компании, кто-то совсем ушел, иные приостановили деятельность. И сначала, конечно, была паника из-за проблем с поставками и наличием товаров. Однако спустя несколько месяцев розничные и оптовые компании адаптировались к новым условиям, открылись новые каналы поставок. И сегодня ситуация на рынке стабильная. Но уже не такая, как прежде.
Во-первых, по словам эксперта, произошло перераспределение долей участников рынка. В бОльшей степени его делят китайские (например, Haier) и турецкие (например, Веко) компании. Они и раньше присутствовали, но сейчас их объемы значительно увеличились. Выросли также продажи российских и белорусских товаров.
Во-вторых, рост цен был волнообразным за последний год. На это есть немало причин, одна из которых подорожание международных валют - доллара, евро, юаня. В-третьих, товары так называемых ушедших брендов все равно есть на российском рынке благодаря параллельному импорту. Теперь они завозятся из других стран не производителями, как это было раньше, а компаниями-импортерами.
- Известные бренды не пропали, но их стало меньше, и они подорожали, - продолжил Антон Гуськов.
НОВЫЕ ПРИХОДЯТ, СТАРЫЕ ДЕРЖАТСЯ
Техноэксперт Павел Трухачев отмечает еще одну тенденцию. Европейские производители крупной бытовой техники (КБТ) и мелкой бытовой техники (МБТ) из Европы и Южной Кореи после ухода с российского рынка стали пользоваться меньшей популярностью у потребителя.
- Если рассматривать концерны Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH (Bosch, Siemens, Neff и Gaggenau) и AEG (Zanussi, Electrolux и AEG), то из-за параллельного импорта цены на их стиральные машины, холодильное оборудование, посудомоечные машины значительно выросли.
- Повысились они и на мелкую бытовую технику. Кроме того, сервисное обслуживание сократилось. И в большинстве случаев потребители уже выбирают бренды российского, китайского и турецкого производства. Из новинок набирает популярность мелкая бытовая техника из Узбекистана под брендом Artel. За счет параллельного импорта южнокорейская компания Samsung старается держать свои позиции, но издержки измененных поставок сказываются на ценах.
ХОЛОДИЛЬНИКИ, СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ И ПОСУДОМОЙКИ
- Среди крупной бытовой техники стали пользоваться популярностью холодильники белорусского концерна «Атлант», «Бирюса» и китайского концерна Haier. Также популярность стали набирать холодильники Gorenje (эта торговая марка выкуплена в 2018 году компанией Hisense), - рассказал техноблогер. - Белорусские производители все еще ориентируются на советские ГОСТы, и теперь это ценится. Но лидирующие место на российском рынке среди продаж холодильного оборудования, по данным продавцов, занимает Haier: уже давно находится на российском рынке, как говорится, «вовремя зашли».
По словам Трухачева, среди стиральных машин хорошие позиции у Candy, Beko и «Атланта», также набирает популярность фирма Gorenje.
Среди моделей посудомоечных машин в России наибольшей популярностью пользуется китайский бренд Midea (хорошее соотношение цены и качества), российский бренд Kuppersberg (интересный функционал), турецкий Beko и немецкий Grundig.
ТЕХНИКА ПОМЕЛЬЧЕ
- С мелкой бытовой техникой все гораздо проще. Некоторые европейские компании остались в России, и на данный момент их техника пользуется популярностью у потребителя - например, Tefal и Moulinex от концерна Groupe SEB, который производит под брендом Tefal посуду и технику для красоты Rowenta, - объясняет Павел Трухачев. - Также бОльшую популярность набирает китайский концерн Xiaomi - Viomi (чайники, стиральные машины, холодильники), Deerma (техника для здоровья и красоты - увлажнители воздуха, электробритвы), Dreame (роботы-пылесосы, вертикальные пылесосы), Roborock (роботы-пылесосы), KYVOL (микроволновые печи), где очень много решений среди мелкой и крупной бытовой техники с возможностью интеграции в умный дом с удаленным управлением по Wi-Fi. Также высоким спросом пользуется мелкая бытовая техника брендов Polaris, Redmond и Kitfort. Все популярнее сегодня становятся кухонные электромясорубки российского концерна «Аксион», хорошие модели есть у Polaris и Moulinex.
Среди микроволновых печей СВЧ большую популярность набирает южнокорейская техника фирмы Hyundai, российский бренд Accesstyle, а также белорусский бренд Horizont. Цены на эту технику пока не кусаются.
А ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО...
Lex, Weissgauff, Krona, Maunfeld и Kuppersberg - это российские бренды, производящие крупную бытовую технику на территории Турции и Китая по европейским патентам.
ВОПРОС - РЕБРОМ
Что с ценами?
- Потребительский рынок в последнее время изменился из-за завышенных цен на параллельный импорт, - говорит Трухачев. - Если раньше самая бюджетная стиральная машина с минимальной загрузкой белья известной фирмы, например LG, стоила в районе 20 000 рублей, то на данный момент такая же модель будет стоить уже в районе 35 тысяч. Цены на бытовую технику таких фирм, как Bosch и Siemens, вообще взлетели вдвое, а на некоторые модели - и втрое.
Снизилось ли качество?
В отзывах на сайтах маркетплейсов немало недовольства. По многим моделям оценки схожие: «Мясорубки слишком шумные», «Стенки холодильников нагреваются», «Внутренние детали пластиковые, а не металлические» и т. д.
- В бюджетных моделях могут использоваться пластиковые внутренности-шестерни, но это не значит, что это плохо, - поясняет техноэксперт. - На данный момент используется армированный пластик, который ничем не уступает по своим характеристикам алюминию и другим металлам. Большинство европейских и китайских брендов уже перешли на детали из армированного пластика. Данные расходные материалы помогают снизить себестоимость техники, но не качество. Если все-таки хочется, чтобы были внутренности из металла, то стоит обратить внимание на российскую фирму «Аксион», Dauken, Bork или французский Moulinex, у данных производителей можно встретить модели еще с металлическими шестернями.
И НАПОСЛЕДОК…
- Без техники потребитель не останется, - уверяет Павел Трухачев. - Но пока от процесса переориентации на новые бренды мало хорошего: цены сильно выросли, технику нужно тестировать в обиходе, нет возможности полагаться на бренды (их слишком много новых, неизвестных). Микросхемы по-прежнему поставляются по европейским стандартам и патентам, это тоже негативно сказывается на цене. Нужно развивать свое, и не только на уровне сборки - это на цене не скажется, а на уровне производства - да.
Источник:
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Полгода назад еле умудрился найти за 60 т.р. холодильник, чуть приличнее Haier - и на скидках еле нашел Grundig.
Сейчас даже в салонах Мвидео и пр. (про интернет даже молчу), за эти деньги вполне можно приобрести Samsung, LG и пр. более брендованные холодильники.
он уже сто лет не немецкий, так же как и "Telefunken"
"южнокорейская техника фирмы [мат]"
это подъе'бон российско-китайский, так же как "Supra" и другие клоны известных компаний
И подшипники стоят качения,а не скольжения.
Ну что ж. Кто должен им быть...
А тут опа, оказывается тефаля нет. Грусть-печалька.
Пы.Сы. Сломавшийся утюг я позже отремонтировал, так что сейчас у жены два тефаля - под каждую руку.
Вот и Bosch und Siemens не надо мерять со всякой фигнёй.