Ни Bosch и ни Tefal: какие бренды бытовой техники заменили ушедшие из РФ

Недавно коллега пожаловался. Захотел купить маме в подарок мясорубку и, образно говоря, сбился с ног, бороздя просторы интернет-магазинов в поисках подходящей модели. Проблема проста: привычных брендов на прилавках из-за санкций практически нет. Им на смену пришли новые производители, с которыми мы пока еще находимся в стадии знакомства и до крепкой дружбы - как до Луны пешком. К тому же за последний год цены на технику не просто выросли, а поставили рекорды по прыжкам в высоту. Вот и приходится ломать голову - как бы не прогадать с ценой и качеством.

- Ситуация резко начала меняться пару лет назад из-за известных всем событий и последовавших за ними антироссийских санкций, - пояснил директор по связям с общественностью Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники РАТЭК Антон Гуськов. - Наш рынок покинули некоторые международные компании, кто-то совсем ушел, иные приостановили деятельность. И сначала, конечно, была паника из-за проблем с поставками и наличием товаров. Однако спустя несколько месяцев розничные и оптовые компании адаптировались к новым условиям, открылись новые каналы поставок. И сегодня ситуация на рынке стабильная. Но уже не такая, как прежде.

Во-первых, по словам эксперта, произошло перераспределение долей участников рынка. В бОльшей степени его делят китайские (например, Haier) и турецкие (например, Веко) компании. Они и раньше присутствовали, но сейчас их объемы значительно увеличились. Выросли также продажи российских и белорусских товаров.

Во-вторых, рост цен был волнообразным за последний год. На это есть немало причин, одна из которых подорожание международных валют - доллара, евро, юаня. В-третьих, товары так называемых ушедших брендов все равно есть на российском рынке благодаря параллельному импорту. Теперь они завозятся из других стран не производителями, как это было раньше, а компаниями-импортерами.

- Известные бренды не пропали, но их стало меньше, и они подорожали, - продолжил Антон Гуськов.

НОВЫЕ ПРИХОДЯТ, СТАРЫЕ ДЕРЖАТСЯ

Техноэксперт Павел Трухачев отмечает еще одну тенденцию. Европейские производители крупной бытовой техники (КБТ) и мелкой бытовой техники (МБТ) из Европы и Южной Кореи после ухода с российского рынка стали пользоваться меньшей популярностью у потребителя.