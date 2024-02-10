"Могу отлюбить": недовольный мебельщик не получил часть оплаты за заказ и разместил телефон клиента на сайте "не таких" знакомств

Поучительная история о том, как изготовитель мебели отомстил клиенту.
В Нижнем Новгороде мебельщик устроил "атаку геями*" для недовольного клиента. Изготовитель кухни затянул с изготовлением мебели, чем, соответственно, вызвал недовольство у своего заказчика. Тот затянул с оплатой заказа - и поплатился.
Спустя некоторое время мужчину стали одолевать звонками и письмами с сайта знакомств для лиц нетрадиционной ориентации*. Он подозревает, что его анкету с телефоном там разместил мстительный мебельщик.
Источник:
Оба участника истории написали заявление друг на друга в полицию.
А потом выяснилось, что производитель мебели достал не только клиентов, но и соседей по гаражу. Кстати, свою мебель он делает как раз в гараже, используя его под производство. От шумного соседа страдают окружающие, а когда начинают жаловаться, получают от мстителя кучу проблем.
Источник:
Сам производитель мебели активно участвует в обсуждении ситуации в местном паблике ВК и ни в чем не раскаивается, а в разговорах с журналистами сообщает, что ни в чём не виноват.
* Движение ЛГБТ признано экстремистским, его деятельность запрещена в России
Источник:
- В Южной Корее блогерша во время стрима исколола коллегу вилкой ради мести
- "Он знает, за что": в Нижнем Новгороде женщина избила и переехала на машине мужа-изменщика
- В Нижнем Новгороде мужчины отобрали у прохожей американский флаг и попытались его сжечь
- Строитель отомстил хозяину дома за то, что тот не заплатил ему
- "Живу рядом, приду быстро": журналисты создали "ловушку" для мошенников, выдающих себя за компьютерных мастеров
2. Заказываешь услуги? Никогда не давай предоплату. Иначе кинут.
Рассчитайся
О том, как люди в гаражах живут.
Вот им, наверное, шум и мешает.
Соседи по гаражу обычно с пониманием относятся к использованию гаража "по всем параметрам" - сарай/погреб/СТО/барбекю и т.д. ибо и у самих соседей схожие проблемы/задачи.
Но злоупотреблять, и превращать гараж в кузню, лесопилку, либо перевалочный склад, не стоит, имхо.
https://www.google.com/maps/@55.9642683,37.9413511,3a,75y,351.84h,65.17t/data=!3m6!1e1!3m4!1sj6n9PDnORFHSKBWLy3V21Q!2e0!7i13312!8i6656?entry=ttuhttps://www.google.com/maps/@55.9642683,37.9413511,3a,75y,351.84h,65.17t/data=!3m6!1e1!3m4!1sj6n9PDnORFHSKBWLy3V21Q!2e0!7i13312!8i6656?entry=ttu
Звонят кстати по городскому телефону, у меня еще есть)