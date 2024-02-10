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"Могу отлюбить": недовольный мебельщик не получил часть оплаты за заказ и разместил телефон клиента на сайте "не таких" знакомств

"Могу отлюбить": недовольный мебельщик не получил часть оплаты за заказ и разместил телефон клиента на сайте "не таких" знакомств

Автор:
10 февраля 2024 13:05
Сообщество : Жить в России
Метки: Видео   Нижний Новгород   клиент   месть   производство мебели   сайт знакомств   
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Поучительная история о том, как изготовитель мебели отомстил клиенту.

В Нижнем Новгороде мебельщик устроил "атаку геями*" для недовольного клиента. Изготовитель кухни затянул с изготовлением мебели, чем, соответственно, вызвал недовольство у своего заказчика. Тот затянул с оплатой заказа - и поплатился.


Спустя некоторое время мужчину стали одолевать звонками и письмами с сайта знакомств для лиц нетрадиционной ориентации*. Он подозревает, что его анкету с телефоном там разместил мстительный мебельщик.


Оба участника истории написали заявление друг на друга в полицию.


А потом выяснилось, что производитель мебели достал не только клиентов, но и соседей по гаражу. Кстати, свою мебель он делает как раз в гараже, используя его под производство. От шумного соседа страдают окружающие, а когда начинают жаловаться, получают от мстителя кучу проблем.




Сам производитель мебели активно участвует в обсуждении ситуации в местном паблике ВК и ни в чем не раскаивается, а в разговорах с журналистами сообщает, что ни в чём не виноват.

*  Движение ЛГБТ признано экстремистским, его деятельность запрещена в России

Источник:

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Метки: Видео   Нижний Новгород   клиент   месть   производство мебели   сайт знакомств   
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13  комментариев
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20k
Shtoppi 2 часа назад
мебельщик - отморозок мстит окружающим при помощи сайта знакомств для геев, прямо как настоящий пи40рас.
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462
Шэльмавье фон Шольценко Полчаса назад
Олежа тот ещё кидор. Гаражный.
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29k
Егор 56 минут назад
1. Оказываешь услуги? Всегда бери предоплату. Иначе кинут.
2. Заказываешь услуги? Никогда не давай предоплату. Иначе кинут.
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7k
alex Час назад
не куй экономить, 3.14дарасы.
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38k
АнтонПолднев Час назад
Шумный сосед по гаражу? А если я завтра свою машину рихтовать начну? И пороги переваривать? Это громко. Это молоток и болгарка нон стоп. Гаражи потому, как правило, и строятся за пределами жилых зон. У родителей сосед по гаражу делает всякие наружные конструкции для дворов. Качели, лавки, столики и пр. Ну делает и делает. А ещё через гараж ребята малярят. На то он и гараж, чтобы заниматься тем, чем дома нет возможности. Имхо.
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1k
Василич Час назад
Звонят в основном следователи-лейтенанты , в следующий звонок предложу ему интимную связь)
Звонят кстати по городскому телефону, у меня еще есть)
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