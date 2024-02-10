"Могу отлюбить": недовольный мебельщик не получил часть оплаты за заказ и разместил телефон клиента на сайте "не таких" знакомств

В Нижнем Новгороде мебельщик устроил "атаку геями*" для недовольного клиента. Изготовитель кухни затянул с изготовлением мебели, чем, соответственно, вызвал недовольство у своего заказчика. Тот затянул с оплатой заказа - и поплатился.

Спустя некоторое время мужчину стали одолевать звонками и письмами с сайта знакомств для лиц нетрадиционной ориентации*. Он подозревает, что его анкету с телефоном там разместил мстительный мебельщик.