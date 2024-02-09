16 тайн и преступлений, которые были раскрыты с помощью карт Google

Сервис Google Maps помог раскрыть уже не одну тайну, покрытую мраком, — от курьёзных случаев (жена запалила мужа курящим возле дома) до реальных преступлений, когда полиция смогла найти преступников. Всё тайное может неожиданно стать явным.
1. После успешного побега из тюрьмы Джоаккино Гаммино прожил незамеченным 20 лет. Пока не заговорил в неположенном месте
Осужденный убийца, считающийся одним из самых разыскиваемых преступников Италии, работал поваром под другим именем в городе Галапагар (недалеко от Мадрида в Испании). На снимках Google Maps был запечатлен человек, подозрительно похожий на Гаммино, который беседовал возле магазина фруктов и овощей, и позже полиция подтвердила, что это он.
2. 40-летний Уильям Молдт пропал без вести и его не могли найти в течение 20 лет, пока его автомобиль не обнаружили на спутниковых снимках
Уильям Молдт пропал без вести 7 ноября 1997 года из Лантаны, штат Флорида. Автомобиль с его телом был найден в 2019 году в Мун-Бей-Серкл, Веллингтон. Судя по всему, автомобиль был виден на спутниковой фотографии района со спутника Google Earth с 2007 года, но до 2019 года его никто не замечал. В конце концов его заметил оценщик недвижимости.
3. Вид сверху на другое озеро выявил еще одну машину — в ней находился Дэвид Ли Найлс, пропавший без вести девять лет назад
Машина числилась пропавшей с 2006 года. В 2015 году сотрудники морга, желавшие украсить здание к Рождеству, отыскали аэрофотоснимок. Территория, похоже, теперь называется Мемориальным парком Дэвида Ли Найлса.
4. Люди подозревали, что этот снимок — случайно попавшая в кадр смерть или результат дорожной аварии, пока девочка, участвовавшая в съемке, не открыла правду
На самом деле с ней все в порядке — она сама сказала, что понятия не имела о машине Google: «Я упала, когда играла с подругой, и подумала, что будет забавно притвориться мертвой».
5. У подростка из Гронингена (Голландия) украли велосипед, телефон и деньги, и он был разочарован реакцией полиции на эту проблему
И вот, спустя полгода, он просмотрел записи на Google Maps и обнаружил фотосвидетельство кражи с изображением воров и украденного велосипеда. С помощью этой информации 14-летний подросток помог властям задержать подозреваемых.
Например, фермер из штата Орегон, который в 2013 году был уличен в выращивании марихуаны, в три раза превышающей максимальный лимит; в 2009 году швейцарские власти обнаружили ферму по выращиванию марихуаны площадью 7500 квадратных метров посреди кукурузного поля.
7. Думаете, в багажнике этого грузовика может быть тело? Так подумали и те, кто увидел этот снимок на Google Maps
Он загорает? Он мертв? Непонятно. В итоге выяснилось, что на самом деле это просто Оскар — манекен поисково-спасательной службы береговой охраны США.
8. В дом в Оклахома-сити при ужасающих обстоятельствах ворвались два грабителя. У полиции не было никаких зацепок, пока подруга жертвы не нашла снимок улицы перед домом на Google Maps
Кадр был обнаружен спустя три года после ограбления, в 2014 году, и на нем изображены преступники.
9. В Италии с помощью Google Maps вывели на чистую воду человека, пытавшегося обмануть налоговую
Мужчина сообщил властям, что продал свой дом за 280 000 евро, но налоговикам Италии показалось, что это не совсем правда. Тогда они сверили изображение характерного бассейна на участке, чтобы найти здание — его расположение и размер позволили им убедиться, что заявленная цена продажи была ошибочной. Оказалось, он занизил сумму на семь миллионов евро.
10. Это не преступление — но Дональд Райдинг был уличен в нарушении обещания, данного жене, и его грех остался на Google Maps для всеобщего обозрения
Дональд обещал жене бросить курить, но был замечен затягивающимся сигаретой на своей подъездной дорожке благодаря проезжавшей мимо машине Google. «Я не могла в это поверить — но теперь, когда мы увидели его курящим, отрицать это было невозможно. Когда Street View только запустили, они не размывали лица, но в случае с ним в этом не было необходимости — его все равно скрывало облако дыма», — говорит его жена.
11. У некоего Дэвида Слоанса в Великобритании угнали машину. У полиции не было ни одной зацепки
Автомобиль Google проезжал мимо в нужное время и сделал довольно четкое изображение предполагаемого вора, что помогло полицейским быстро закрыть дело. Констебль Адриан Мейсон сказал: «Поразительно, что у нас есть такое четкое изображение этого человека. Это было удивительное совпадение, что мимо проезжала машина Google».
В греческом городе Афины те, у кого есть бассейны, должны платить за них специальный налог. В пригородах Афин было заявлено 324 бассейна, но после изучения Google Maps власти выяснили, что на самом деле в этом районе насчитывается 16 974 бассейна.
13. Двое мужчин из Эдинбурга, похоже, участвовали в убийстве топором — изображение было настолько тревожным, что местный житель вызвал полицию
Но в ходе расследования выяснилось, что это был розыгрыш. Полицейский, участвовавший в расследовании, знал одного из механиков, участвовавших в розыгрыше, что облегчило выяснение обстоятельств.
14. Мужчина из Флориды незаконно бросил свою лодку рядом с домом, и в итоге ему грозит штраф в размере 5 000 долларов
Если бы он оплатил легальную свалку, его расходы составили бы всего 18 долларов. Полиция обнаружила несанкционированную свалку с помощью Google Maps.
15. После изучения спутниковых снимков было установлено, что житель Оксфорда украл более 500 велосипедов
Преступление было замечено на Google Earth, потому что образовавшаяся куча велосипедов была достаточно большой, чтобы увидеть ее на спутнике. Ничего себе.
16. Убийца двух человек Лесли Тодд Парвин был пойман благодаря снимкам его фургона, сделанным на Google Maps
После ссоры Парвин предположительно убил двух человек. Полиция не смогла отследить его, но знала, что он уехал на зеленом минивэне Kia. Тогда они проверили адрес, с которым он был связан: «Когда мы загуглили его адрес, автомобиль был на картинке на Google Maps, -—говорят полицейские. —Как только дело пошло, все встало на свои места».
Источник: — переведено специально для fishki.net
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