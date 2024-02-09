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16 тайн и преступлений, которые были раскрыты с помощью карт Google

16 тайн и преступлений, которые были раскрыты с помощью карт Google

Автор:
09 февраля 2024 16:00
Сообщество : Факты
Метки: google maps   всё тайное становится явным   гугл карты   карты google   карты гугл   раскрытые секреты   факты   
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Сервис Google Maps помог раскрыть уже не одну тайну, покрытую мраком, — от курьёзных случаев (жена запалила мужа курящим возле дома) до реальных преступлений, когда полиция смогла найти преступников. Всё тайное может неожиданно стать явным.

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Осужденный убийца, считающийся одним из самых разыскиваемых преступников Италии, работал поваром под другим именем в городе Галапагар (недалеко от Мадрида в Испании). На снимках Google Maps был запечатлен человек, подозрительно похожий на Гаммино, который беседовал возле магазина фруктов и овощей, и позже полиция подтвердила, что это он.


Уильям Молдт пропал без вести 7 ноября 1997 года из Лантаны, штат Флорида. Автомобиль с его телом был найден в 2019 году в Мун-Бей-Серкл, Веллингтон. Судя по всему, автомобиль был виден на спутниковой фотографии района со спутника Google Earth с 2007 года, но до 2019 года его никто не замечал. В конце концов его заметил оценщик недвижимости.


Машина числилась пропавшей с 2006 года. В 2015 году сотрудники морга, желавшие украсить здание к Рождеству, отыскали аэрофотоснимок. Территория, похоже, теперь называется Мемориальным парком Дэвида Ли Найлса.


На самом деле с ней все в порядке — она сама сказала, что понятия не имела о машине Google: «Я упала, когда играла с подругой, и подумала, что будет забавно притвориться мертвой».


И вот, спустя полгода, он просмотрел записи на Google Maps и обнаружил фотосвидетельство кражи с изображением воров и украденного велосипеда. С помощью этой информации 14-летний подросток помог властям задержать подозреваемых.


Например, фермер из штата Орегон, который в 2013 году был уличен в выращивании марихуаны, в три раза превышающей максимальный лимит; в 2009 году швейцарские власти обнаружили ферму по выращиванию марихуаны площадью 7500 квадратных метров посреди кукурузного поля.


Он загорает? Он мертв? Непонятно. В итоге выяснилось, что на самом деле это просто Оскар — манекен поисково-спасательной службы береговой охраны США.


Кадр был обнаружен спустя три года после ограбления, в 2014 году, и на нем изображены преступники.


Мужчина сообщил властям, что продал свой дом за 280 000 евро, но налоговикам Италии показалось, что это не совсем правда. Тогда они сверили изображение характерного бассейна на участке, чтобы найти здание — его расположение и размер позволили им убедиться, что заявленная цена продажи была ошибочной. Оказалось, он занизил сумму на семь миллионов евро.


Дональд обещал жене бросить курить, но был замечен затягивающимся сигаретой на своей подъездной дорожке благодаря проезжавшей мимо машине Google. «Я не могла в это поверить — но теперь, когда мы увидели его курящим, отрицать это было невозможно. Когда Street View только запустили, они не размывали лица, но в случае с ним в этом не было необходимости — его все равно скрывало облако дыма», — говорит его жена.


Автомобиль Google проезжал мимо в нужное время и сделал довольно четкое изображение предполагаемого вора, что помогло полицейским быстро закрыть дело. Констебль Адриан Мейсон сказал: «Поразительно, что у нас есть такое четкое изображение этого человека. Это было удивительное совпадение, что мимо проезжала машина Google».


В греческом городе Афины те, у кого есть бассейны, должны платить за них специальный налог. В пригородах Афин было заявлено 324 бассейна, но после изучения Google Maps власти выяснили, что на самом деле в этом районе насчитывается 16 974 бассейна.


Но в ходе расследования выяснилось, что это был розыгрыш. Полицейский, участвовавший в расследовании, знал одного из механиков, участвовавших в розыгрыше, что облегчило выяснение обстоятельств.


Если бы он оплатил легальную свалку, его расходы составили бы всего 18 долларов. Полиция обнаружила несанкционированную свалку с помощью Google Maps.


Преступление было замечено на Google Earth, потому что образовавшаяся куча велосипедов была достаточно большой, чтобы увидеть ее на спутнике. Ничего себе.


После ссоры Парвин предположительно убил двух человек. Полиция не смогла отследить его, но знала, что он уехал на зеленом минивэне Kia. Тогда они проверили адрес, с которым он был связан: «Когда мы загуглили его адрес, автомобиль был на картинке на Google Maps, -—говорят полицейские. —Как только дело пошло, все встало на свои места».

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: google maps   всё тайное становится явным   гугл карты   карты google   карты гугл   раскрытые секреты   факты   
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38k
АнтонПолднев Час назад
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B@r@bux 17 минут назад
А зачем ему пять сотен краденных велосипедов?
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