16 тайн и преступлений, которые были раскрыты с помощью карт Google

Дональд обещал жене бросить курить, но был замечен затягивающимся сигаретой на своей подъездной дорожке благодаря проезжавшей мимо машине Google. «Я не могла в это поверить — но теперь, когда мы увидели его курящим, отрицать это было невозможно. Когда Street View только запустили, они не размывали лица, но в случае с ним в этом не было необходимости — его все равно скрывало облако дыма», — говорит его жена.