Парень переснял трейлер GTA 6 в реальной жизни — отличить невозможно

Казалось, тренд с пародиями на трейлер GTA 6 подошел к завершению. Однако один французский ютубер решил обойти всех и переснять кадры из ролика в реальной жизни. Для этого он специально отправился в Майами.
Энтузиаст отправился на те же локации, которые создатели GTA 6 показали в трейлере. Из-за этого отличить пародию от оригинального ролика практически невозможно.
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Он также выложил более расширенное видео, на котором показал, как проходило его путешествие.
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