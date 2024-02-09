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Парень переснял трейлер GTA 6 в реальной жизни — отличить невозможно

Парень переснял трейлер GTA 6 в реальной жизни — отличить невозможно

Автор:
09 февраля 2024 09:50
Сообщество : Игромир
Метки: забавно   игра   локация   майями   похожи   трейлер GTA   
1689
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Казалось, тренд с пародиями на трейлер GTA 6 подошел к завершению. Однако один французский ютубер решил обойти всех и переснять кадры из ролика в реальной жизни. Для этого он специально отправился в Майами.

Энтузиаст отправился на те же локации, которые создатели GTA 6 показали в трейлере. Из-за этого отличить пародию от оригинального ролика практически невозможно. 


Он также выложил более расширенное видео, на котором показал, как проходило его путешествие.


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Метки: забавно   игра   локация   майями   похожи   трейлер GTA   
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KotSkripaley 2 часа назад
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