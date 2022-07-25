В Китае случайный прохожий поймал девочку, выпавшую из здания

Мужик спас ребёнка и пошёл дальше по своим делам.
Китаец показал себя настоящим героем - он услышал крик, быстро среагировал и успел схватить падающую девочку. Сначала она шваркнулась о крышу, соскользнула с неё, и попала в руки ловкого мужика.
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Самое интересное, что ребёнок почти не пострадал - да, есть синяки и ушибы, но ничего серьёзного. Сейчас она в больнице под наблюдением врачей. Ну а мужчина стал национальным героем, хотя он признаётся, что всё произошло совершенно случайно.
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АНТИФИШКИ
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