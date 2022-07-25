В Китае случайный прохожий поймал девочку, выпавшую из здания

Самое интересное, что ребёнок почти не пострадал - да, есть синяки и ушибы, но ничего серьёзного. Сейчас она в больнице под наблюдением врачей. Ну а мужчина стал национальным героем, хотя он признаётся, что всё произошло совершенно случайно.