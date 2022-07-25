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В Китае случайный прохожий поймал девочку, выпавшую из здания

В Китае случайный прохожий поймал девочку, выпавшую из здания

Автор:
25 июля 2022 14:45
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Герой   Китай   девочка   крыша   мужик   прохожий   ребенок   спасение   
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Мужик спас ребёнка и пошёл дальше по своим делам.

Китаец показал себя настоящим героем - он услышал крик, быстро среагировал и успел схватить падающую девочку. Сначала она шваркнулась о крышу, соскользнула с неё, и попала в руки ловкого мужика.

Самое интересное, что ребёнок почти не пострадал - да, есть синяки и ушибы, но ничего серьёзного. Сейчас она в больнице под наблюдением врачей. Ну а мужчина стал национальным героем, хотя он признаётся, что всё произошло совершенно случайно.

Источник:

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Метки: Герой   Китай   девочка   крыша   мужик   прохожий   ребенок   спасение   
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3  комментария
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Колорад Час назад
Китайцы ведь даосисты. По их философии, если спас жизнь человеку, то обязан теперь холить и лелеять. Он хотел свалить, теперь повесят на него алименты. :)
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azuver 18 минут назад
Мужик красава. Девчушке здоровья.В рубашке родилась
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SHAGREEN Час назад
Кроме всего прочего это еще и нехилый риск для ловца человеков. Красавец.
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