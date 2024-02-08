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Российский певец Оскар живёт в спальном мешке на Брайтон-Бич и называет себя Скарлетт

Российский певец Оскар живёт в спальном мешке на Брайтон-Бич и называет себя Скарлетт

Автор:
08 февраля 2024 22:06
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: брайтон бич   между мной и тобой   нулевые   оскар   певец   хит   
1956
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Певец Оскар, чей хит из нулевых "Между мной и тобой" многие помнят до сих пор, стал женщиной и ...бомжом. Теперь он живет в спальном мешке на улицах Брайтон-Бич. Последнее сообщение в соцсетях Оскара-Скарлетт было замечено в августе 2023 года - он/а сообщил о своей беременности, а после этого исчез.

Вообще, изначально, его звали Шамиль Малкандуев. Это много позже он стал Оскаром. И если имя его уже почти никому и ничего не говорит, то есть надежда, что песни, которые он исполнял, помнят хотя бы "олды". К примеру, в начале нулевых были хитами его композиции "Бег по острию ножа" и "Между мной и тобой".

Шамиль - балкарец, родился в 1979 году в семье военного. Родители проживали в Нальчике и воспитывали сына более чем консервативно. После школы Шамиль поступил учиться на юриста, тогда-то в нём и проснулась "творческая жилка".

На одном из фестивалей он встретил основателя группы "Мёртвые дельфины" Артура Ацаламова. Именно Ацаламов и стал автором многих песен Малкандуева. Юноша решил покорить своим голосом Москву, куда и переехал. Там он выступал в клубах, где и познакомился с продюсером Сергеем Изотовым. С ним в соавторстве был создан псевдоним Малкандуева - Оскар - и легенда о его личности. Вот что говорил об этом сам Шамиль:

Я рассказывал Изотову, что отец у меня - военный и я жил в Якутии какое-то время. На основе этого появился "пресс-релиз", что меня завалило, дескать, снегом в горах, и я несколько лет пролежал в коме. Потом встал и запел. Придали эдакий неземной образ.

Оскар действительно обрёл популярность.

Шамиль вовсе не стремился становиться "фриком", сначала он исполнял вполне серьёзные хиты и называл себя выходцем из индийской касты хиджра, отрицающей разделение людей на мужской и женский пол. Потом певец выпустил песню "Не надо", протестующую против чеченской войны и приобрёл поклонников совершенно разных возрастов и жизненных взглядов.

Однако через какое-то время Шамиль поссорился с продюсером, который отнял у него права на использование имени. Попытки построить карьеру самостоятельно не увенчались успехом и Шамиль уехал в Англию, чтобы покорить Туманный Альбион. Будучи в Лондоне, Шамиль записал альбом "Оскар убит, Шамиль задержан", а вскоре решил поискать счастья в США. Оказалось, и там талант "неземного Оскара" там никому не интресен. В 2013 году певец вернулся в Москву и даже принял участие в съёмках шоу Андрея Малахова.

Когда Шамиль предстал перед зрителями, стало понятно, что с эпатажем он завязал. На диване рядом с Андреем Малаховым сидел симпатичный мужчина в белой рубашке и строгих брюках и размышлял о жизни, - пишет АиФ.

Я настолько себя потерял в свободолюбивой Америке. <...> Я жил неправильно и — в моем понимании сейчас — грешил. Я не думал о Боге, я не думал о последствиях того, что будет дальше. В какой-то момент как будто очень близко я почувствовал смерть — и все, что было нажито, весь этот стиль жизни, стремление к популярности, к славе или самовыражению перестало иметь значение,

— откровенничал Шамиль, который к тому моменту уже снова жил в Москве.

Тогда же в Москве его избили и ограбили мигранты из Киргизии, что сильно повлияло на певца: он решил окончательно покинуть Россию и осесть в Америке.

Но построить карьеру как мужчина он не смог, из-за чего решил сменить пол. Тем более, балом в Америке уже правила "повесточка".Так Оскар превратился в Скарлетт. Оказалось, его с детства вдохновляла главная героиня из романа "Унесённые ветром" Скарлетт О`Хара, потому он (или уже она?) и решился взять её имя.

Конечно же, перевоплощение совсем не понравилось его семье. Малкандуевы отказались от родственника, который пошёл против своей природы, против воспитания и против традиционных ценностей. Однако даже отказ от корней и превращение в "трансформера" Оскару не помогли: карьера в гору на чужой земле так и не пошла. 

Какое-то время он пел по местным кабакам, потом в августе 2023 года сообщил в соцсетях о своей беременности, что само по себе абсурд (в его случае речь не может идти даже об операции по смене пола - на неё у Оскара просто нет денег).

Недавно его видели.

На улице, среди местных бомжей.

Еще одна страничка из жизни релокантов, можно сказать, закрылась.

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Метки: брайтон бич   между мной и тобой   нулевые   оскар   певец   хит   
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16  комментариев
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11k
Гомерчик 2 часа назад
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14k
Алексей 14 минут назад
Когда я будучи молодым, неоперенным (с высоты нынешнего возраста) развелся, то в тот момент мне душу рвала песня Оскара "Между мной и тобой" - она реально реально соответствовала моим чувствам тогда.
Много позже я узнал, что посылом этой песни послужил разрыв гей-отношений.
И знаете что? - было абсолютно по@уй.
Тот же Фредди был геем, но энергетика его исполнения не оставляла равнодушных.
Ну и до "кучи в тему" - в более поздних расходах, "рвала душу" песня - "T9 - Ода нашей любви (вдох-выдох)"
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38k
Александр 24 минуты назад
Самое смешное, и, самое печальное одновременно это то, что спроси его - кто виноват, что из поп певца, ты превратился в недочеловека, которого балуют негры-бомжи под хвост, он не задумываясь ответит, что виноват Путин...
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20k
Bill Полчаса назад
Чувак живет на Брайтон-Бич. А чего добился ты?
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65
Петр 51 минуту назад
Простить и забыть. На брайтоне в мешке ему самое место.
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7k
Андрей Крылов 52 минуты назад
Ссылка www.youtube.com
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30k
Axel Час назад
"...стал женщиной"

Женщиной можно только родиться
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5k
Феликс Дзержинский Час назад
Очередной тухлодырый, любитель баловаться под хвост.
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16k
GROMOZEKA Час назад
Ну пущщай к бидону обратится.
Тот ему отслюнявит зелени.
В америце все же так делают, правда?
Леперасты врать же не станут
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6k
Трям Час назад
Вот что пендоссия с людьми делает!
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60k
dima423 Час назад
Помню такого, и песню помню, не плохая кстати песня... ну он и тогда [мат] был какой то) А насчет того что бомжует, то это склад характера такой, я вот деньги люблю преумножать...я от этого кайф получаю, а такие как он деньги любят тратить...и естественно в итоге становятся бомжами... это почти неизбежно))
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13k
Copycat Час назад
песню слышал, обыкновенная попса как по мне, которую крутят пару лет по радио и в клубах, а потом её вытесняет что то другое
по этому песне не подпевал, но знаю её
но блин только тут узнал кто её поёт и что с ним стало
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32k
Владимир 2 часа назад
Широко известный в узких кругах? Нда..
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6k
Трям 2 часа назад
Покемонка в акках запуталась.
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30k
AzuveR 2 часа назад
Не вспомнил его,песен не слышал. Фляга у него свистит конкретно.
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KlyaksaZ
Надо радоваться жизни, а не убиваться об неё
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