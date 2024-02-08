Российский певец Оскар живёт в спальном мешке на Брайтон-Бич и называет себя Скарлетт

На одном из фестивалей он встретил основателя группы "Мёртвые дельфины" Артура Ацаламова. Именно Ацаламов и стал автором многих песен Малкандуева. Юноша решил покорить своим голосом Москву, куда и переехал. Там он выступал в клубах, где и познакомился с продюсером Сергеем Изотовым. С ним в соавторстве был создан псевдоним Малкандуева - Оскар - и легенда о его личности. Вот что говорил об этом сам Шамиль:

Я рассказывал Изотову, что отец у меня - военный и я жил в Якутии какое-то время. На основе этого появился "пресс-релиз", что меня завалило, дескать, снегом в горах, и я несколько лет пролежал в коме. Потом встал и запел. Придали эдакий неземной образ.

Оскар действительно обрёл популярность.

Шамиль вовсе не стремился становиться "фриком", сначала он исполнял вполне серьёзные хиты и называл себя выходцем из индийской касты хиджра, отрицающей разделение людей на мужской и женский пол. Потом певец выпустил песню "Не надо", протестующую против чеченской войны и приобрёл поклонников совершенно разных возрастов и жизненных взглядов.

Однако через какое-то время Шамиль поссорился с продюсером, который отнял у него права на использование имени. Попытки построить карьеру самостоятельно не увенчались успехом и Шамиль уехал в Англию, чтобы покорить Туманный Альбион. Будучи в Лондоне, Шамиль записал альбом "Оскар убит, Шамиль задержан", а вскоре решил поискать счастья в США. Оказалось, и там талант "неземного Оскара" там никому не интресен. В 2013 году певец вернулся в Москву и даже принял участие в съёмках шоу Андрея Малахова.