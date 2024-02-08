Российский певец Оскар живёт в спальном мешке на Брайтон-Бич и называет себя Скарлетт

Певец Оскар, чей хит из нулевых "Между мной и тобой" многие помнят до сих пор, стал женщиной и ...бомжом. Теперь он живет в спальном мешке на улицах Брайтон-Бич. Последнее сообщение в соцсетях Оскара-Скарлетт было замечено в августе 2023 года - он/а сообщил о своей беременности, а после этого исчез.
Вообще, изначально, его звали Шамиль Малкандуев. Это много позже он стал Оскаром. И если имя его уже почти никому и ничего не говорит, то есть надежда, что песни, которые он исполнял, помнят хотя бы "олды". К примеру, в начале нулевых были хитами его композиции "Бег по острию ножа" и "Между мной и тобой".
Шамиль - балкарец, родился в 1979 году в семье военного. Родители проживали в Нальчике и воспитывали сына более чем консервативно. После школы Шамиль поступил учиться на юриста, тогда-то в нём и проснулась "творческая жилка".
На одном из фестивалей он встретил основателя группы "Мёртвые дельфины" Артура Ацаламова. Именно Ацаламов и стал автором многих песен Малкандуева. Юноша решил покорить своим голосом Москву, куда и переехал. Там он выступал в клубах, где и познакомился с продюсером Сергеем Изотовым. С ним в соавторстве был создан псевдоним Малкандуева - Оскар - и легенда о его личности. Вот что говорил об этом сам Шамиль:
Я рассказывал Изотову, что отец у меня - военный и я жил в Якутии какое-то время. На основе этого появился "пресс-релиз", что меня завалило, дескать, снегом в горах, и я несколько лет пролежал в коме. Потом встал и запел. Придали эдакий неземной образ.
Оскар действительно обрёл популярность.
Шамиль вовсе не стремился становиться "фриком", сначала он исполнял вполне серьёзные хиты и называл себя выходцем из индийской касты хиджра, отрицающей разделение людей на мужской и женский пол. Потом певец выпустил песню "Не надо", протестующую против чеченской войны и приобрёл поклонников совершенно разных возрастов и жизненных взглядов.
Однако через какое-то время Шамиль поссорился с продюсером, который отнял у него права на использование имени. Попытки построить карьеру самостоятельно не увенчались успехом и Шамиль уехал в Англию, чтобы покорить Туманный Альбион. Будучи в Лондоне, Шамиль записал альбом "Оскар убит, Шамиль задержан", а вскоре решил поискать счастья в США. Оказалось, и там талант "неземного Оскара" там никому не интресен. В 2013 году певец вернулся в Москву и даже принял участие в съёмках шоу Андрея Малахова.
Когда Шамиль предстал перед зрителями, стало понятно, что с эпатажем он завязал. На диване рядом с Андреем Малаховым сидел симпатичный мужчина в белой рубашке и строгих брюках и размышлял о жизни, - пишет АиФ.
Я настолько себя потерял в свободолюбивой Америке. <...> Я жил неправильно и — в моем понимании сейчас — грешил. Я не думал о Боге, я не думал о последствиях того, что будет дальше. В какой-то момент как будто очень близко я почувствовал смерть — и все, что было нажито, весь этот стиль жизни, стремление к популярности, к славе или самовыражению перестало иметь значение,
— откровенничал Шамиль, который к тому моменту уже снова жил в Москве.
Тогда же в Москве его избили и ограбили мигранты из Киргизии, что сильно повлияло на певца: он решил окончательно покинуть Россию и осесть в Америке.
Но построить карьеру как мужчина он не смог, из-за чего решил сменить пол. Тем более, балом в Америке уже правила "повесточка".Так Оскар превратился в Скарлетт. Оказалось, его с детства вдохновляла главная героиня из романа "Унесённые ветром" Скарлетт О`Хара, потому он (или уже она?) и решился взять её имя.
Конечно же, перевоплощение совсем не понравилось его семье. Малкандуевы отказались от родственника, который пошёл против своей природы, против воспитания и против традиционных ценностей. Однако даже отказ от корней и превращение в "трансформера" Оскару не помогли: карьера в гору на чужой земле так и не пошла.
Какое-то время он пел по местным кабакам, потом в августе 2023 года сообщил в соцсетях о своей беременности, что само по себе абсурд (в его случае речь не может идти даже об операции по смене пола - на неё у Оскара просто нет денег).
Недавно его видели.
На улице, среди местных бомжей.
Еще одна страничка из жизни релокантов, можно сказать, закрылась.
- 30-летний бразильский певец умер от сердечного приступа в момент выступления
- 11 фильмов, которые стали хитами, несмотря на то, что в кадре нет ни одного звёздного актёра
- 12 фильмов, которые были сняты с явным прицелом на «Оскар», но не получили ни одной номинации
- 7 фильмов, которые взяли главную награду премии «Оскар» в предыдущие годы Дракона
- Российский певец Оскар сменил пол и уехал в Америку, расстроив своих родных и друзей
Много позже я узнал, что посылом этой песни послужил разрыв гей-отношений.
И знаете что? - было абсолютно по@уй.
Тот же Фредди был геем, но энергетика его исполнения не оставляла равнодушных.
Ну и до "кучи в тему" - в более поздних расходах, "рвала душу" песня - "T9 - Ода нашей любви (вдох-выдох)"
Женщиной можно только родиться
Тот ему отслюнявит зелени.
В америце все же так делают, правда?
Леперасты врать же не станут
по этому песне не подпевал, но знаю её
но блин только тут узнал кто её поёт и что с ним стало