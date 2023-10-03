Они рисковали жизнями, чтобы покорить вершины

Сложно сказать, что толкает людей на рискованные поступки. Жажда адреналина, стремление доказать себе свою силу, желание обуздать природные стихии... Наверное всё это вместе.
Многие идут в горы и многих горы оставляют себе. Достаточно посмотреть на пугающие фото с Эвереста, где группа поднимается на вершину, а вокруг лежат обледенелые тела тех, кто остался там навсегда. Но есть истории спасения, где, казалось бы, шансов уже не было, но для альпинистов сложилось всё: везение, сила воли и хорошая подготовка.
Эта гора, вторая по высоте горная вершина планеты - 8611 метров. Чогори находится между Китаем и Пакистаном в хребте Балторо. Впервые на неё попытались подняться в 1902 году Алистер Кроули и Оскар Эккенштейн. Но они не дошли до вершины. И только 31 июля 1954 года Акилле Компаньони и Лино Лачеделли смогли подняться на самую вершину Чогори.
Смешанная группа из разных стран, в количестве 16 альпинистов, поднялась на вершину Чогори. Но когда они возвращались, на высоте больше восьми тысяч метров, они оказались под лавиной. 11 человек погибли, а остальные пропали без вести. И только двух голландцев смогли спасти. А ещё один альпинист (итальянец), отморозив себе ноги, но смог самостоятельно дойти до лагеря, расположенного на высоте 7300 метров
Высота горы, расположенной на северо-западе Гималаев - 8126 м.
В 1895 году на неё первым попытался взойти лучший, в своё время, альпинист из Англии - Альбер Фредерик Маммери. И он же стал первой жертвой горы.
Следующие шесть попыток подъёма на Нангу Парбат заканчивались трагично, погибло много людей. И только 3 июля 1953 года Герман Буль, смог в одиночку подняться на страшную гору, забирающую жизни.
В 2018 году француженка Элизабет Револь и поляк Томек Макевич решили преодолеть финальный отрезок пути Нанга. Они успешно поднялись на вершину и начали спуск. И на высоте примерно 8 тысяч метров поляку стало плохо от, так называемой, "горняшки" - высотной болезни. Женщина оставила Томека в палатке и продолжила спуск в одиночку. Помощь уже спешила к альпинисту: Элизабет встретилась с ними на высоте 6 026 метров.
Надав Бен-Йехуда мог стать самым молодым израильтянином, поднявшимся на Эверест. Однако, не дойдя трёхсот метров до вершины, он обнаружил турка, с которым он познакомился в лагере - Айдына Ирмака. Израильтянин не мог оставить его там, несмотря на то, что ему пришлось пожертвовать своей мечтой, к которой он долго готовился. Он видел, что мимо турка шли другие альпинисты, но они даже и не думали оказывать ему помощь, хотя видели, что у него отсутствовал кислород, перчатки, "кошки". Надав говорил, что он должен был хотя бы попытаться.
Почти восемь часов Бен-Йехуда волочил Айдына до лагеря. Он потерял почти 20 кг, а его пальцы были под угрозой ампутации. Эти двое, после всего случившегося крепко сдружились и покорили не одну вершину. Но Эверест пока для них только в планах.
Впервые на гору, высотой 8848 метра, поднялись в 1953 году Эдмунд Хилари из Новой Зеландии и шерп Тенцинг Норгей. С того самого момента на Эверест поднялись уже больше восьми тысяч человек. 250 из них погибли от сердечной недостаточности, схода лавин, недостатка кислорода и обморожения.
В мае 1966 года на гору отправились две группы, общей численностью в 30 человек. Среди них были профессиональные гиды, лучшие шерпы и 16 коммерческих заказчиков. Они встали 10 мая ещё до рассвета и отправились на штурм Эвереста. При подъёме были задержки и это привело к тому, что вечером 11 мая пятеро человек из группы были мертвы, включая обоих лидеров (из США и Новой Зеландии) групп. Ещё трое скончались позже.
Российский альпинист Анатолий Букреев спас троих человек - он в одиночку пошёл из четвёртого лагеря на поиски потерявшейся группы. Никто не согласился рискнуть, кроме него. Букреев нашёл еле живых, замерзающих альпинистов и довёл до лагеря троих американцев.
Позже этот случай назвали "чудом на Эвересте".
25 мая путешественник и альпинист из Австралии Линкольн Холл в компании инструктора Александра Абрамова, пяти шерпов и двух иностранных граждан, отправились на вершину Эвереста. Добраться до неё смог только он и и пять шерпов.
Начав спуск Линкольн почувствовал себя плохо, причём настолько, что не мог передвигаться сам и его нужно было транспортировать. Высота была большая и за несколько долгих часов шерпам удалось отойти от вершины Эвереста совсем недалеко. Шерп передал по рации, что Холл уже перестал подавать любые признаки жизни и его было велено оставить на высоте 8700 метров.
И только на следующее утро Линкольна обнаружила другая группа. Он лежал в "зоне смерти" и... был жив. Ему немедленно дали кислород и чай, а потом передали Абрамову по рации, что Холла нужно забрать. 12 шерпов немедленно отправили наверх и они, несмотря на тяжёлый спуск, смогли доставить его в лагерь.
В горном гималайском массиве самая высокая гора - Аннапурна I. Её высота составляет 8091 метр. И этот "восьмитысячник" считается самым смертельным - целых 32% тех, кто пытались подняться на его вершину, не вернулись домой.
25 декабря 1997 года альпинист Анатолий Букреев, в компании итальянца Симоне Моро и оператора из Казахстана Дмитрия Соболева, решили взойти на вершину Аннапурны.
Симоне шёл впереди, обогнав Букреева на 300 метров, а завершал колонну Соболев. Итальянец, поднявшись до 5950 метров, присел отдохнуть и дождаться своих друзей. Но вдруг он услышал оглушающий взрыв, а вслед за этим увидел как огромный кусок льда несётся на Соболева и Букреева. Моро был сбит лавиной, но его не накрыло с головой. Он долго кричал и звал Дмитрия и Анатолия, но так и не смог отыскать.
Симоне спустился в лагерь, откуда смог связаться с подругой Анатолия, чтобы сообщить ей горькую весть. 28 декабря она пыталась начать поиски, но погода стояла плохая и сделать этого не удалось.
Тела Дмитрия Соболева и Анатолия Букреева так и не были найдены. Гора забрала их.
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Сидит в инвалидной коляске седой дед без ног. Вокруг него внуки. И спрашивают они деда:
- Дедушка, вот ты всю взрослую жизнь инвалид. Бабушка всю жизнь горбатилась, чтобы вытянуть семью - тебя, который ни дня в жизни не работал, троих детей, потому что куй ты, в отличие от ног, не потерял, она и в могилу слегла рано, потому что всю дорогу жилы рвала, а ты в коляске трубочку покуривал. Так скажи нам дед, где ты потерял ноги?
- Ооо, внучки... Я потерял ноги при восхождении на вторую на планете по высоте гору.
- Ух ты... А зачем вы полезли на эту гору? Вы наверное хотели принести большую пользу человечеству? Наверное на этой горе было что-то, что позволило бы найти лекарство от рака? Или путешествовать со скоростью света?
- Ну... Вообще-то нет. Мы туда полезли, чтобы... Ну вот типа мы так можем, типа вот... А ещё при восхождении 13 из 16-ти человек погибли, а я остался без ног.
- Еб@ть, дедушка вы ДЕБИЛЫ...
сейчас под это дело ещё и спонсоры есть, если в их снаряжении лезть, или же в одежде.
Рисковать ради славы и собственного честолюбия???
Мудачьё, которое не жалко.