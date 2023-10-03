Они рисковали жизнями, чтобы покорить вершины

Эта гора, вторая по высоте горная вершина планеты - 8611 метров. Чогори находится между Китаем и Пакистаном в хребте Балторо. Впервые на неё попытались подняться в 1902 году Алистер Кроули и Оскар Эккенштейн. Но они не дошли до вершины. И только 31 июля 1954 года Акилле Компаньони и Лино Лачеделли смогли подняться на самую вершину Чогори.

Смешанная группа из разных стран, в количестве 16 альпинистов, поднялась на вершину Чогори. Но когда они возвращались, на высоте больше восьми тысяч метров, они оказались под лавиной. 11 человек погибли, а остальные пропали без вести. И только двух голландцев смогли спасти. А ещё один альпинист (итальянец), отморозив себе ноги, но смог самостоятельно дойти до лагеря, расположенного на высоте 7300 метров