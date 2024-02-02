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Учёные впервые сделали суши "из пробирки"

Учёные впервые сделали суши "из пробирки"

Автор:
02 февраля 2024 21:59
Сообщество : Наука
Метки: Еда   Искусственное мясо   Разное   Угорь   интересное   лаборатория   наука   пища   суши   ученые   
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Унаги, или угорь — особый деликатес в японской кухне, который часто используют в роллах и суши. Но спрос на него настолько высок, что популяции находятся под угрозой исчезновения. Израильский стартап Forsea Foods придумал решение — и вырастил мясо угря в лабораторных условиях.

Израильский стартап Forsea Foods придумал, как спасти угря и делать суши с его вкусным мясом. Они впервые вырастили мясо в лабораторных условиях. Авторы идеи утверждают, что, выращивая унаги из эмбриональных клеток, они смогут поставлять мясо в промышленных масштабах уже в 2024 году, не нанося вреда популяции.


"Мы первыми в мире объединили традиционную высококачественную азиатскую кухню с новаторской технологией, и впервые вырастили унаги в лаборатории. Это позволит потребителю насладиться вкусом морепродуктов, не причиняя вреда диким популяциям," — говорит Рои Нир, генеральный директор и соучредитель Forsea Foods.

Недавно стартап в сотрудничестве с шеф-поваром Кацуми Кусомото создала два традиционных японских блюда с использованием выращенного в лаборатории мяса. Повар приготовил унаги кабаяки — маринованного угря на гриле с рисом, — и унаги нигири, суши с угрём. Когда-то эти блюда из угря были основными в ресторанах по всей Японии, но из-за проблем с экологией их стало гораздо меньше. Ещё в 2000 году Япония потребляла 160 000 тонн угря, но сейчас этот показатель снизился на 80 процентов. Основные причины сокращения популяции — отлов и разрушение среды обитания.

С 2018 года пресноводные угри занесены в Красную книгу МСОП, и находятся под угрозой исчезновения. Кроме того, угрей крайне сложно разводить в неволе — это привело к дефициту и резкому росту цен. Именно поэтому стартап Forsea и разработал метод выращивания мяса угря в лаборатории. По их словам, они могут запустить его на рынок уже в 2025 году.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Еда   Искусственное мясо   Разное   Угорь   интересное   лаборатория   наука   пища   суши   ученые   
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5  комментариев
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20k
Bill 2 часа назад
Интересно, это напечатанное на 3Д-принтере мясо угря - оно считается угрем?
Если напечатать свинину - то будут ли её есть евреи и мусульмане?
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11k
Борис Карабанов 2 часа назад
Суши без борща - деньги на ветер.
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