Учёные впервые сделали суши "из пробирки"

Унаги, или угорь — особый деликатес в японской кухне, который часто используют в роллах и суши. Но спрос на него настолько высок, что популяции находятся под угрозой исчезновения. Израильский стартап Forsea Foods придумал решение — и вырастил мясо угря в лабораторных условиях.
Израильский стартап Forsea Foods придумал, как спасти угря и делать суши с его вкусным мясом. Они впервые вырастили мясо в лабораторных условиях. Авторы идеи утверждают, что, выращивая унаги из эмбриональных клеток, они смогут поставлять мясо в промышленных масштабах уже в 2024 году, не нанося вреда популяции.
"Мы первыми в мире объединили традиционную высококачественную азиатскую кухню с новаторской технологией, и впервые вырастили унаги в лаборатории. Это позволит потребителю насладиться вкусом морепродуктов, не причиняя вреда диким популяциям," — говорит Рои Нир, генеральный директор и соучредитель Forsea Foods.
Недавно стартап в сотрудничестве с шеф-поваром Кацуми Кусомото создала два традиционных японских блюда с использованием выращенного в лаборатории мяса. Повар приготовил унаги кабаяки — маринованного угря на гриле с рисом, — и унаги нигири, суши с угрём. Когда-то эти блюда из угря были основными в ресторанах по всей Японии, но из-за проблем с экологией их стало гораздо меньше. Ещё в 2000 году Япония потребляла 160 000 тонн угря, но сейчас этот показатель снизился на 80 процентов. Основные причины сокращения популяции — отлов и разрушение среды обитания.
С 2018 года пресноводные угри занесены в Красную книгу МСОП, и находятся под угрозой исчезновения. Кроме того, угрей крайне сложно разводить в неволе — это привело к дефициту и резкому росту цен. Именно поэтому стартап Forsea и разработал метод выращивания мяса угря в лаборатории. По их словам, они могут запустить его на рынок уже в 2025 году.
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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