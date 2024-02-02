Учёные впервые сделали суши "из пробирки"

Недавно стартап в сотрудничестве с шеф-поваром Кацуми Кусомото создала два традиционных японских блюда с использованием выращенного в лаборатории мяса. Повар приготовил унаги кабаяки — маринованного угря на гриле с рисом, — и унаги нигири, суши с угрём. Когда-то эти блюда из угря были основными в ресторанах по всей Японии, но из-за проблем с экологией их стало гораздо меньше. Ещё в 2000 году Япония потребляла 160 000 тонн угря, но сейчас этот показатель снизился на 80 процентов. Основные причины сокращения популяции — отлов и разрушение среды обитания.