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Забытая наука СССР: заброшенные башни высоковольтных генераторов

Забытая наука СССР: заброшенные башни высоковольтных генераторов

Автор:
30 мая 2023 09:04
Сообщество : Фоторепортажи
Метки: башни высоковольтных генераторов   заброшка   интересно   лаборатория   наука   фото   
867
39

Сегодня я покажу заброшенный научный испытательный комплекс лаборатории сверхвысоких напряжений, располагавшийся при кафедре техники высоких напряжений политехнического университета имени Петра Великого в Санкт-Петербурге.

В этот же раз мы залезем на самую высокую точку комплекса и осмотрим эту площадку сверху.

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Лаборатория этого института была основана под руководством М. А. Шателена в 1911 г. для проведения высоковольтных испытаний и транспортировки электроэнергии на большие расстояния, став первой в Российской Империи Лабораторией техники высоких напряжений.

Во время Гражданской войны здесь продолжала кипеть научная работа и разработка новых линий электропередач, а после окончательного становления советской власти разработки лишь набирали обороты, открывались новые кафедры, испытывались различные изделия на воздействия высоких напряжений и электромагнитных волн.

Благодаря проводимым разработкам на кафедре ТВН удалось создать новейшие линии электропередач сверхвысокого напряжения, которые превосходили зарубежные аналоги.

Пережив трудные времена Великой Отечественной Войны, с 1947 г. началась новая волна развития лаборатории постепенно была создана мощная испытательная база со стендами наружных испытаний, каскадами трансформаторов сверхвысокого напряжения на миллионы вольт, освоено собственное производство высоковольтных конденсаторов.

К началу 1960-х гг. был введён в эксплуатацию уникальный высоковольтный корпус и продолжилась разработка новых ЛЭП, а в 1970-х гг. появилось и новое направление инженерной электрофизики, совместно с лабораторией Кучинского были построены мощные технологические установки управляемого термоядерного синтеза с электрофизическим оборудованием, создан экспериментальный ускоритель "Парус" и т.д.

Даже на закате СССР здесь исследовали и совершенствовали воздушные линии электропередач, повысив пропускную способность новых создаваемых ЛЭП.

Но в 1995 г. в корпусе ТВН произошёл сильнейший за всю историю института пожар, уничтоживший важное оборудование и с тех пор комплекс лаборатории перестал функционировать.

Но тем не менее комплекс успел выполнить поставленные перед ним задачи, а полученные здесь наработки активно применяются в Российской энергосистеме в наше время в современных ЛЭП.

Позже на площадку ринулись полчища мародёров, которые активно растаскивали оборудование на цветной металл, а теперь вокруг уже вырос жилой комплекс и скоро эту площадку вовсе снесут.

Всегда жалко, когда такие научные объекты уходят в небытие, но время и технологии неумолимо бегут вперёд. Таких комплексов в СССР было несколько и практически все они больше не используются, по причинам идущего вперёд прогресса и модернизации проведения научных исследований такого рода.

Ну а на этом всё.

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Метки: башни высоковольтных генераторов   заброшка   интересно   лаборатория   наука   фото   
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6  комментариев
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19k
Анатолий Соколов 52 минуты назад
уточнение - пожар был в ОКБ ( опытно-конструкторское бюро ), которое занималось производством конденсаторов большой ёмкости ( конденсатор размерами с автомобильный аккумулятор и ёмкостью в пару фарад там считался небольшим ).
и к кафедре ТВН оно имело косвенное отношение.
а уничтожение лаборатории - это "политика" руководства института. так же здание Гидротеха, в котором делались макеты гидросооружений ( ГЭС с вохоранилищем ) было продано и теперь там магазин максидом.
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12k
Rus77 Полминуты назад
Остатки древней высокоразвитой цивилизации...
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2k
tessio 8 минут назад
Зачем нам наука, купим все в Европе, ой то есть в Китае, ой, то есть не очень то и хотелось. Наука от дьявола, надо возращаться к корням...
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−4
amemosov 9 минут назад
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Заранее Вам большое человеческое спасибо.
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64k
doker 19 минут назад
Прогресс... это когда лаборатории модернизируются, а когда земля продаётся под научными комплексами - по другому называется.
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10k
MUZSER 50 минут назад
"В этот же раз мы залезем на самую высокую точку комплекса...."

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