Забытая наука СССР: заброшенные башни высоковольтных генераторов

Всегда жалко, когда такие научные объекты уходят в небытие, но время и технологии неумолимо бегут вперёд. Таких комплексов в СССР было несколько и практически все они больше не используются, по причинам идущего вперёд прогресса и модернизации проведения научных исследований такого рода.