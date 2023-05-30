Забытая наука СССР: заброшенные башни высоковольтных генераторов

Сегодня я покажу заброшенный научный испытательный комплекс лаборатории сверхвысоких напряжений, располагавшийся при кафедре техники высоких напряжений политехнического университета имени Петра Великого в Санкт-Петербурге.
В этот же раз мы залезем на самую высокую точку комплекса и осмотрим эту площадку сверху.
Лаборатория этого института была основана под руководством М. А. Шателена в 1911 г. для проведения высоковольтных испытаний и транспортировки электроэнергии на большие расстояния, став первой в Российской Империи Лабораторией техники высоких напряжений.
Во время Гражданской войны здесь продолжала кипеть научная работа и разработка новых линий электропередач, а после окончательного становления советской власти разработки лишь набирали обороты, открывались новые кафедры, испытывались различные изделия на воздействия высоких напряжений и электромагнитных волн.
Благодаря проводимым разработкам на кафедре ТВН удалось создать новейшие линии электропередач сверхвысокого напряжения, которые превосходили зарубежные аналоги.
Пережив трудные времена Великой Отечественной Войны, с 1947 г. началась новая волна развития лаборатории постепенно была создана мощная испытательная база со стендами наружных испытаний, каскадами трансформаторов сверхвысокого напряжения на миллионы вольт, освоено собственное производство высоковольтных конденсаторов.
К началу 1960-х гг. был введён в эксплуатацию уникальный высоковольтный корпус и продолжилась разработка новых ЛЭП, а в 1970-х гг. появилось и новое направление инженерной электрофизики, совместно с лабораторией Кучинского были построены мощные технологические установки управляемого термоядерного синтеза с электрофизическим оборудованием, создан экспериментальный ускоритель "Парус" и т.д.
Даже на закате СССР здесь исследовали и совершенствовали воздушные линии электропередач, повысив пропускную способность новых создаваемых ЛЭП.
Но в 1995 г. в корпусе ТВН произошёл сильнейший за всю историю института пожар, уничтоживший важное оборудование и с тех пор комплекс лаборатории перестал функционировать.
Но тем не менее комплекс успел выполнить поставленные перед ним задачи, а полученные здесь наработки активно применяются в Российской энергосистеме в наше время в современных ЛЭП.
Позже на площадку ринулись полчища мародёров, которые активно растаскивали оборудование на цветной металл, а теперь вокруг уже вырос жилой комплекс и скоро эту площадку вовсе снесут.
Всегда жалко, когда такие научные объекты уходят в небытие, но время и технологии неумолимо бегут вперёд. Таких комплексов в СССР было несколько и практически все они больше не используются, по причинам идущего вперёд прогресса и модернизации проведения научных исследований такого рода.
Ну а на этом всё.
Источник:
- Уроки русского языка в США в 1960-ых
- В Литве забили один из лучших автоголов последних лет
- Эффектный и результативный удар гольфиста
- У самолёта южнокорейской авиакомпании во время полёта открылась аварийная дверь
- Турист случайно снял удар молнии в вершину горы
и к кафедре ТВН оно имело косвенное отношение.
а уничтожение лаборатории - это "политика" руководства института. так же здание Гидротеха, в котором делались макеты гидросооружений ( ГЭС с вохоранилищем ) было продано и теперь там магазин максидом.
Сейчас ищу любую работу, но пока ничего не находится. Готов на любую подработку, а сейчас дома есть абсолютно нечего. От голода почти теряю сознание. Одолжить просто не у кого. Одолжите, пожалуйста, на еду рублей 100-200. Хоть на булку хлеба, хоть на килограмм картошки.
Если оставите контакты, то я клянусь вернуть с первой зарплаты (переведу на карту или номер телефона). В этом случае оставьте в личных сообщениях свои контакты. Я верну 100%!
Номер моей карты: 5161 1612 0238 7969
Заранее Вам большое человеческое спасибо.