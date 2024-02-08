В Ялте предложили национализировать и отдать под ЗАГС виллу Софии Ротару

Так, в 1991 году певица на 20 лет арендовала в Ялте виллу, а в 2005-м добилась передачи её в собственность. Это историческое здание в неомавританском стиле построено в центре Ялты в 1897 году по проекту Николая Краснова. Там были знаменитые купальни Роше.





Однако после того как здание перешло Ротару, артистка его перестроила, почти полностью его снесла, несмотря на то что это был памятник архитектуры - рассказывает представитель организации «Русская община» в Ялте Ирина Алексеева.



