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В Ялте предложили национализировать и отдать под ЗАГС виллу Софии Ротару

В Ялте предложили национализировать и отдать под ЗАГС виллу Софии Ротару

Автор:
08 февраля 2024 10:56
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: артисты   вилла   знаменитости   лишение звания   национализация недвижимости   софия ротару   шоу бизнес   яхта   
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Саму артистку хотят лишить звания "Почетный гражданин Ялты".

София Ротару долгое время была одной из любимых эстрадных артисток России. Без неё не обходился ни один значимый концерт. Она охотно выступала на корпоративах, в том числе, от топовых госконтор, получая за это огромные гонорары. Артистка носила громкие звания, а власти страны шли на встречу её пожеланиям. Ротару любили и в России, и на Украине, чем она и пользовалась.


Так, в 1991 году певица на 20 лет арендовала в Ялте виллу, а в 2005-м добилась передачи её в собственность. Это историческое здание в неомавританском стиле построено в центре Ялты в 1897 году по проекту Николая Краснова. Там были знаменитые купальни Роше.


Однако после того как здание перешло Ротару, артистка его перестроила, почти полностью его снесла, несмотря на то что это был памятник архитектуры - рассказывает представитель организации «Русская община» в Ялте Ирина Алексеева.




Долгое время там располагался отель, номера в котором стоили от 10 до 20 тысяч рублей за ночь. Несмотря на высокие цены, вилла никогда не пустовала.


Но в 2020 году вилла закрылась, и с того времени пустует. На воротах всегда висит замок, и посетителей внутрь не пускают. Территория круглосуточно находится под камерами наблюдения.


За это время семья Ротару переписала эту недвижимость на сына и пыталась продать отель за 2,5 миллиарда рублей, но не вышло.



Сенатор от Крыма Сергей Цеков выступил с инициативой национализировать имущество Софии Ротару из-за её политических взглядов.

«Это человек, который фактически является врагом. И при этом сохранять её звание [почётного гражданина Ялты], сохранять её имущество у нас в Крыму я считаю неправильным», - заявил он.

Сначала изучался вопрос о том, чтобы виллу продать с аукциона, однако Цеков предложил передать отель на нужды города, и вполне возможно, скоро в ней откроют отделение ЗАГСа.


Также в "Русской общине Крыма" выдвинули на обсуждение вопрос о лишении артистки звания "Почетный гражданин Ялты". Инициатива исходила от запреда "Русской общины Крыма" Владимира Резанова.


Сама певица с февраля 2022 года прервала все связи с Россией и ведет затворнический образ жизни.

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Метки: артисты   вилла   знаменитости   лишение звания   национализация недвижимости   софия ротару   шоу бизнес   яхта   
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53  комментария
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20k
Shtoppi 5 часов назад
давно пора уже всю недвижимость ушлепков, которые топят за и поддерживают хрюрежим, национализировать на и во благо государства Российского.
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234
Фрол 7 минут назад
Всё хотят,да хотят.А очко сжимается.Страшно.А вдруг Парашкин прийдёт кофу пить как обещал,а тут похозяйничали без спросу.И так всю жизнь бл. с оглядками на заднюю европу, а вдруг обидятся и начнут кричать.Эт у своих можно всё поотбирать,рвать на себе рубаху ,да мы да всех ,да х... и там.Суки чинуши ещё надеются на возврат.
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11k
Фомич 38 минут назад
С этим "отобрать и поделить" тоже не так просто. Она враг России-отобрать! А если Запад так же будет национализировать недвижимость российских чиновников? Согласятся ли они (чиновники) на такое взаимное отбирание?
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770
Ринат Фамутдинов 42 минуты назад
Хабалка... паслась и кормилась в России... шла бы она глубоко вверх!!!
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17k
_delphin_ 45 минут назад
Только только только
Этого мало (с)
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−13
пуй дуче фюра Час назад
ну ну . хаймарс Lockheed Martin Marietta в свидетеили ...
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40k
pypkyn 2 часа назад
А хороший ЗАГС получился бы.
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14k
ron 2 часа назад
А кто и на какие шиши будет содержать этот ЗАГС? Город потянет? Или кому-то очень интересно увеличить стоимость содержания городского объекта в 5 раз? )))
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11k
Борис Карабанов 3 часа назад
Лучше пенсионерам отдать.
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2k
Nico 3 часа назад
дай то бог на загс. обычно происходит так, национализируют санаторий плохого украинского олигарха, и через небольшое время, его приватизирует хороший русский олигарх, за вполне скромную сумму, как правило. так же по побережью много бывших детских лагерей, которые теперь разграблены, но уже кому то принадлежат, видимо ждут когда развалится окончательно. А места там такие, прям у моря, реликтовые леса, за деньги такое не купить. Думаю будут там апартаменты, для сирот конечно. так что нам, плебсу, не тепло не холодно.
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1k
Alexandr 3 часа назад
Насрать на Ротару, но если власти начнут что то отбирать, кто их потом остановит.
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19k
Голос Вселенной 3 часа назад
Да ладно, ЗАГС... Что-то не очень верится.
Выкупит какой-нибудь миллионер, вернет гостиницу в строй и будет продолжать рубить бабло...
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38k
АнтонПолднев 4 часа назад
Какой нах ЗАГС? Зачем? Ну пусть и остаётся гостиница. Вся инфраструктура уже есть и рабочая. Чем плоха гостиница, приносящая доход городу. А если старый ЗАГС тесный и ветхий, так может намекнуть об этом руководству города?
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62k
hpgjzsorqzo4 4 часа назад
Ротару финансирует ВСУ, в 2014 году не признавала Крым российским, а после начала специальной военной операции поддержала украинскую армию , так что решение было бы правильным.
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30k
Aqueronte 4 часа назад
В смысле хотят лишить? Давно уже было пора лишить, чего ждут?
Имущество отобрать, привелегий лишить. Все враги России должны понести наказание независимо от прошлых заслуг. Тем более это певичка, не учёный, врач или спасатель, а так, пела за деньги.
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9k
Роман 4 часа назад
Под ЗАГС тема. Старый ужасно тесный и потрепан временем. А на набережной будет и красиво еще.
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298
Joe 4 часа назад
София, Вы зря минусуете...
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1k
Kra 4 часа назад
А где она сама сейчас живет?
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26k
Alan Garner 4 часа назад
Неправильно, снести к еб. Еням не будет там загса, чиновник будет жить.
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39k
albedo 4 часа назад
Логично было бы действовать по российским законам:
Здание вернуть в первоначальный облик как памятник архитектуры за счет виновного.
А потом рассмотреть вопрос законности его продажи (приватизации)
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4k
iovan2011 5 часов назад
Правильно, все отобрать и поделить... Не перевились еще Шариковы на Руси.
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