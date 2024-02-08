В Ялте предложили национализировать и отдать под ЗАГС виллу Софии Ротару

Саму артистку хотят лишить звания "Почетный гражданин Ялты".
София Ротару долгое время была одной из любимых эстрадных артисток России. Без неё не обходился ни один значимый концерт. Она охотно выступала на корпоративах, в том числе, от топовых госконтор, получая за это огромные гонорары. Артистка носила громкие звания, а власти страны шли на встречу её пожеланиям. Ротару любили и в России, и на Украине, чем она и пользовалась.
Так, в 1991 году певица на 20 лет арендовала в Ялте виллу, а в 2005-м добилась передачи её в собственность. Это историческое здание в неомавританском стиле построено в центре Ялты в 1897 году по проекту Николая Краснова. Там были знаменитые купальни Роше.
Однако после того как здание перешло Ротару, артистка его перестроила, почти полностью его снесла, несмотря на то что это был памятник архитектуры - рассказывает представитель организации «Русская община» в Ялте Ирина Алексеева.
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Долгое время там располагался отель, номера в котором стоили от 10 до 20 тысяч рублей за ночь. Несмотря на высокие цены, вилла никогда не пустовала.
Но в 2020 году вилла закрылась, и с того времени пустует. На воротах всегда висит замок, и посетителей внутрь не пускают. Территория круглосуточно находится под камерами наблюдения.
За это время семья Ротару переписала эту недвижимость на сына и пыталась продать отель за 2,5 миллиарда рублей, но не вышло.
Сенатор от Крыма Сергей Цеков выступил с инициативой национализировать имущество Софии Ротару из-за её политических взглядов.
«Это человек, который фактически является врагом. И при этом сохранять её звание [почётного гражданина Ялты], сохранять её имущество у нас в Крыму я считаю неправильным», - заявил он.
Сначала изучался вопрос о том, чтобы виллу продать с аукциона, однако Цеков предложил передать отель на нужды города, и вполне возможно, скоро в ней откроют отделение ЗАГСа.
Также в "Русской общине Крыма" выдвинули на обсуждение вопрос о лишении артистки звания "Почетный гражданин Ялты". Инициатива исходила от запреда "Русской общины Крыма" Владимира Резанова.
Сама певица с февраля 2022 года прервала все связи с Россией и ведет затворнический образ жизни.
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Этого мало (с)
Выкупит какой-нибудь миллионер, вернет гостиницу в строй и будет продолжать рубить бабло...
Естественно, это мы тут так рассуждаем. У власти свои резоны...
Я говорю о том, что нерационально.
Имущество отобрать, привелегий лишить. Все враги России должны понести наказание независимо от прошлых заслуг. Тем более это певичка, не учёный, врач или спасатель, а так, пела за деньги.
Здание вернуть в первоначальный облик как памятник архитектуры за счет виновного.
А потом рассмотреть вопрос законности его продажи (приватизации)
Не надо за меня додумывать.
Я говорю о схожести содержании законов России и салорейха, о правоприменительной практике в салорйхе. Где здесь хоть слово о правоприменительной практике в России?