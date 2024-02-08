Как снимали фильм "Красотка": кадры со съемок и 23 интересных факта о фильме

Наслушавшись подобных историй, Лоутон решает написать сценарий о богатом мужчине, который нанимает "ночную бабочку" на неделю. После окончания работы он назвал свой проект "Три тысячи", что отсылает нас к сумме, которую главная героиня взяла с Эдварда Льюиса за неделю работы.

2. По изначальной задумке сценариста Вивиан должна была не только оказывать платные услуги интимного характера, но еще и употреблять наркотики.

А в конце Эдвард Льюис должен был просто выкинуть главную героиню из машины, кинув в нее деньги, потому что та не хотела выходить из-за того, что влюбилась в Эдварда. Но тот не испытывал к ней чувств, поэтому насильно кинул ее в том же районе, где и подобрал. Жестковато, правда?