Как снимали фильм "Красотка": кадры со съемок и 23 интересных факта о фильме

Фильм "Красотка" безусловно является одной из лучших романтических комедий 90-х.
1. Фильм "Красотка" начал свой путь с молодого сценариста Джонатана Фредерика Лоутона, который когда-то жил в районе Лос-Анджелеса недалеко от "Аллеи Звезд", где продажные женщины, наркоманы и бездомные были нормой.
Лоутон даже общался с некоторыми "ночными бабочками", которые рассказывали ему свои истории. Одна из них даже рассказала занятную историю, как богатый клиент снял ее на неделю, после чего увез ее в Лас-Вегас, где она всё это время купалась в роскоши.
Наслушавшись подобных историй, Лоутон решает написать сценарий о богатом мужчине, который нанимает "ночную бабочку" на неделю. После окончания работы он назвал свой проект "Три тысячи", что отсылает нас к сумме, которую главная героиня взяла с Эдварда Льюиса за неделю работы.
2. По изначальной задумке сценариста Вивиан должна была не только оказывать платные услуги интимного характера, но еще и употреблять наркотики.
А в конце Эдвард Льюис должен был просто выкинуть главную героиню из машины, кинув в нее деньги, потому что та не хотела выходить из-за того, что влюбилась в Эдварда. Но тот не испытывал к ней чувств, поэтому насильно кинул ее в том же районе, где и подобрал. Жестковато, правда?
Ну а в самом конце нам должны были показать, как Вивиан и ее подруга Кит едут в Диснейлэнд.
3. После окончания работы над сценарием, Лоутон разослал его разным студиям, и одна из них ("Westeron") заинтересовалась этим проектом, но снять фильм по этому сценарию так и не удалось, потому что компания обанкротилась.
Но самое интересное, что сценарием Лоутона заинтересовался сам Джеффри Катценберг (тогдашний генеральный продюсер компании "Walt Disney"). Правда, была одна проблема. Сценарий был слишком уж взрослым, что никак соответствовало компании "Disney" и даже его подразделению "Touchstone pictures", которое создавало фильмы для взрослой аудитории. Все таки изначальный сценарий был слишком суров.
Тогда Катценберг решил, что сценарий нужно немного переработать. В частности, необходимо было убрать все вредные привычки главной героини, оставив ей только род деятельности, ну и конечно же концовку нужно было заменить хэппи эндом, чтобы получилась этакая современная история о Золушке, где главная героиня хоть и занимается грязным делом, но имеет чистую душу и сердце.
И такой вариант сценария прекрасно подошел для того, чтобы диснеевское подразделение "Touchstone pictures" занялось съемками фильма.
Кстати, позже Лоутон даже отшучивался, что "Дисней" намеренно купил этот сценарий, чтобы убрать оттуда момент, как две женщины легкого поведения едут в Диснейлэнд. Ну и также я не могу не отметить, что после "Красотки" Лоутон написал сценарий к фильму "В осаде" со Стивеном Сигалом.
4. Прежде чем Джулия Робертс получила роль Вивиан, от этой роли отказались такие актрисы как Мишель Пфайфер, Мег Райан, Дерил Ханна, Карен Аллен и др. Кто-то из них не хотел играть падшую женщину, а кто-то отказался из-за других причин.
На эту роль уже даже утвердили актрису Диану Лейн, но в итоге она не смогла принять участия из-за слишком загруженного графика.
Также, на эту роль пробовалась Вайона Райдер, но директор по кастингу посчитал, что она уж слишком юна для этой роли. А вот с 21-летней Джулией Робертс никаких проблем не было. Она подходила по всем параметрам и с радостью согласилась сыграть эту роль. И как оказалось, не зря.
5. Изначально на роль Эдварда Льюиса рассматривались Аль Пачино, Джон Траволта, Кристофер Рив, Дензел Вашингтон и Дэниел Дэй-Льюис. Но все они отказались. Даже Ричард Гир согласился не сразу, так как посчитал, что Эдвард Льюис слишком пресный персонаж, и сыграть его может любой мужик, на которого наденут костюм. Но в итоге его уговорила Джулия Робертс, которая даже написала ему записку с текстом: "Пожалуйста, скажи Да". Собственно, после этого актер и согласился.
6. Далеко не все отельные съемки проходили в самом здании. Так, например, коридор и вестибюль были реальными, а вот сам номер (комната) создавался уже в студийных павильонах. Правда, отельные съемки (лобби) проходили не в "Беверли Уилшир", а в отеле "Амбассадор".
Также, в павильонах было создано и то самое ложе, где сидели Вивиан и Эдвард, наслаждаясь оперой известного итальянского композитора XIX века - Джузеппе Верди. Вы могли обратить внимание, что под ложе даже нет кресел с другими зрителями оперы.
7. Кстати, та самая опера Джузеппе Верди, которая называется "Травиата", была выбрана неслучайно, ведь главной героиней там также является куртизанка.
8. Несмотря на то, что Джулия Роберт отлично отыграла свою роль, съемки дались ей нелегко. Она постоянно нервничала и боялась что-то запороть. На нервной почве у нее даже случилась крапивница, поэтому бедную актрису то и дело приходилось мазать лечебными мазями в перерывах между съемками.
Также, Джулия Робертс очень нервничала и стеснялась во время съемок интимных сцен. В жизни актриса была во много раз скромнее и скованнее, чем ее героиня.
9. Помните тот самый автомобиль "Lotus" (машина его друга), на котором Эдвард впервые встретил Вивиан? С поиском автомобиля для фильма возникли определенные сложности.
Изначально режиссер Гарри Маршал хотел договориться со знаменитыми компаниями "Porche" и "Ferrari", но те ему отказали по банальной причине. Они просто не хотели, чтобы их машины ассоциировались с женщинами легкого поведения, несмотря на то, что на ней ездил богатый и успешный человек.
Узнав о том, что режиссер, снимающий фильм для дочерней компании "Диснея" ищет автомобиль для съемок, британская компания "Lotus" предложила киношникам свой новенький автомобиль Lotus Esprit.
И конечно же данный автомобиль ни у кого не ассоциировался с куртизанками. Более того, после выхода фильма "Красотка" продажи машин "Lotus Esprit" увеличились аж в три раза. Шах и мат "Ferrari" и "Porche".
10. Как я уже и писал ранее, изначально сценарист Джонатан Лоутон назвал свой проект "Три тысячи". Но боссам такое название не понравилось, в частности из-за того, что данный заголовок немного отдавал какой-то футуристичностью.
Но когда для фильма в качестве саундтрека была выбрана композиция Роя Орбисона "Pretty woman" (что можно перевести как "прелестная женщина" или "Красотка"), фильм решено было назвать именно так, то есть в честь этой песни.
Кстати, если вы помните, то данная композиция была использована и в фильме "Тупой и еще тупее", когда Гарри и Ллойд примеряли костюмы. Естественно, это была отсылка к фильму "Красотка".
11. Интересный момент связан и с официальным постером к фильму "Красотка". Дело в том, что когда речь пошла о создании обложки для фильма, Джулия Робертс и Ричард Гир целиком были вовлечены в другие проекты. Поэтому авторы решили пойти на маленькую хитрость.
На съемки для постера были приглашены актеры с той же комплекцией, что и у главных героев. После того как их отсняли, с помощью фотошопа им стерли головы, а затем "прилепили" головы Гира и Робертс. Так что на той самой обложке мы видим вовсе не тела актеров, исполнивших роли главных героев.
Известно, что тело Вивиан на том самом постере принадлежит известной фитнес-модели Шелли Мишель.
12. При бюджете в 14 миллионов долларов фильм собрал в прокате 463 миллиона. Это однозначно был успех. И если честно, то я удивлен, что студийные боссы не замахнулись на сиквел. Правда, в России нас пытались немного обмануть, продавая фильм "Сбежавшая невеста" (тоже с Джулией Робертс и Ричардом Гиром) с подзаголовком "Красотка 2".
13. Режиссер Гарри Маршал специально дал Вивиан фамилию Уорд, так как именно такую фамилию носил его дед.
14. Съемки на Родео Драйв, где Вивиан затоваривалась одеждой, снимали только по воскресеньям из-за того, что в остальные дни съемочная группа могла бы мешать местным предпринимателям.
15. То самое ожерелье, которая надела Вивиан во время посещения оперы, не является бижутерией. Это реальное ювелирное изделие стоимостью 250 тысяч долларов. Ювелирная компания предоставила свой продукт киношникам в качестве рекламы. Правда, было одно условие: ожерелье (а точнее тех, у кого оно находилось) постоянно сопровождал вооруженный охранник.
16. Сцены, когда Эдвард резко закрывает коробку с колье, чтобы напугать Вивиан, не было в сценарии. Все это оказалось чистой импровизацией Ричарда Гира, поэтому и эмоции Джулии Робертс здесь также неподдельные. Эта импровизация так понравилась режиссеру, что ее решено было вставить в фильм.
17. Когда Эдвард только привел Вивиан в гостиничный номер, она смотрит старый фильм "Я люблю Люси" и дико при этом хохочет. Смех Робертс был вовсе не наигранным. Дело в том, что во время съемки данной сцены ей щекотали пятки, чтобы смех выглядел натуральным.
18. Помните сцену, когда Эдвард Льюис играет на пианино. Так вот, в кадре действительно играет сам Ричард Гир. Более того, он сам сочинил ту самую мелодию.
19. Художник по костюмам долго думал над тем, в какой одежде должна ходить Вивиан в начале фильма, но на ум ничего не подходило. Но однажды он увидел какого-то парнишку, который рассекал в красной куртке, и понял, что это именно то, что ему нужно.
Нет, конечно мальчишку он раздевать не стал, зато нашел интересный вариант у билетёра в кинотеатре. В итоге ему удалось купить этот предмет одежды у билетера всего за 30 долларов.
20. Сцена, когда Джулия Робертс занырнула в ванной под воду, осознав, что ей заплатят 3000 долларов, вышла у актрисы случайно. Но режиссеру Гарри Маршалу эта задумка понравилась, поэтому ее решили снять специально для фильма.
Но пена никак не хотела оставаться на лице актрисы после того, как она выныривала. Поэтому в воду (помимо пены) пришлось добавить моющее средство. Но самое интересное, что это моющее средство смыла рыжую краску Робертс, из-за чего ей в срочном порядке пришлось красить волосы заново.
21. В начале фильма нам показывают дешевый отель, в котором жила Вивиан. На вывеске написано "Hotel", но горят только первые две буквы. Сделано это не просто так. Дело в том, что "HO" на сленге означает "Пр*стит*тка" (от английского Hooker).
22. Изначально планировалось, что платье, в котором Вивиан посетит оперу, будет черным, а не красным. Но художник по костюмам была против черного цвета, сказав, что платье красного цвета будет смотреться более интересно. После долгих споров и тестовых примерок стало ясно, что красное платье действительно лучше подойдет героине.
23. В 2012 году Ричард Гир заявил в одном из интервью, что фильм "Красотка" является одним из его нелюбимых фильмов с его участием, несмотря на то, что именно этот фильм приходит первым на ум большинству зрителям при упоминании актера.
Источник:
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Очень реалистично.
Снят не плохо, актёры отыгрывают отлично. Поэтому смотреть можно ИМХО
Он богатый корпоративный рейдер. Не миллиардерское занятие.