Как снимали фильм "Двойной удар": кадры со съемок и 22 интересных факта о фильме

Тем не менее, всего год спустя, Жан Клод Ван Дамм и Дольф Лундгрен все же снялись вместе в фильме "Универсальный солдат".

9. Многие фанаты считали, что фильм "Двойной удар" является экранизацией культовой 8-битной серии игр "Double dragon". Но конечно же это было не так. Но разве фанатов переубедишь, тем более, что официальная экранизация игры, вышедшая в 1994 году, была просто отвратительной.

12. Фильм "Двойной удар" стал первым, но не последним в карьере Жана Клода Ван Дамма, где он сыграл бы двух человек. Так, например, в 1996 году вышел фильм "Максимальный риск", а в 2001 - "Репликант". Правда, эти фильмы очень сильно уступают двойному удару и другим старым фильмам с бельгийцем.

13. Ван Дамм рассказывал, что однажды, в самый разгар съемок, на съемочную площадку заявился один из продюсеров, который просил перенаправить часть бюджета "Двойного удара" на другой фильм, которым занималась его продюсерская компания.