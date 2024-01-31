Как снимали фильм "Двойной удар": кадры со съемок и 22 интересных факта о фильме

Двойной удар - один из самых известных и знаковых фильмов в карьере Жан Клод Ван Дамма. Фильм приковывает к себе зрителя событиями, достойными экшен-сценами и актёрской работой ЖКВД, в роли двух братьев.
1. Идея снять фильм про близнецов была основана на фильме "Корсиканские братья" (1941), который в свою очередь был написан по одноименному роману Александра Дюма.
Идея снять фильм по экранизации романа Дюма возникла у самого Ван Дамма, который предложил поучаствовать в написании сценария Шелдону Леттичу, с которым они уже вместе работали над фильмами "Самоволка" и "Кровавый спорт". Ну и конечно же роли близнецов Чеда и Алекса также должен был сыграть Ван Дамм.
Ван Дамм прочитал их с Леттичем сценарий режиссеру Альберту Пьюну, с которым он работал над фильмом "Киборг". Он хотел, чтобы Пьюн стал режиссером этой ленты. Но тот назвал сценарий просто отвратительным и посоветовал Ван Дамму вообще не соваться в этот фильм..
2. Компания "Canon films", для которой и был написан сценарий, отказалась платить Шелдону, так как боссы посчитали сценарий плохим. Также, продюсер посчитал, что Ван Дамм не осилит две разноплановые роли. Тогда Шелдон решил подать на компанию в суд.
Узнав, что сценарист собирается подать на компанию в суд, "Canon films" решают пойти с Шелдоном на сделку, так как и "ежу было понятно", что они проиграют это дело. В итоге, чтобы замять скандал, Шелдон попросил полные права на экранизацию "Корсиканских братьев"
В то же время Жан Клод Ван Дамм заключил контракт со студией "Stone group picture", одним из боссов которой был сам Майкл Дуглас. Студия должна была снять фильм "Рыцарь леопардов", но в итоге со сценарием к этому фильму так и не сложилось.
Тут-то и пригодился их с Леттичем сценарий про свое видение "Корсиканских братьев", ведь студия должна была отработать свой контракт на съемку фильма с Ван Даммом. В итоге, в тот же вечер был подписан контракт на съемки фильма "Двойной удар".
3. Боссы не хотели брать Шелдона Леттича в качестве режиссер, но Жану Клоду Ван Дамму удалось их уговорить.
4. По изначальной задумке в фильме должно было присутствовать гораздо больше боевых сцен, но Ван Дамм попросил снизить количество драк с его участием, чтобы он мог больше раскрыться именно как актер. По той же причине в фильме появились и романтические сцены, которых не было в предыдущих фильмов с Ван Даммом.
5. Большинство сцен было отснято в Гонконге, хотя изначально планировалось, что съемки будут проходить на Корсике. Студия пошла на этот шаг по большей части из-за того, что здесь не было необходимости получать разрешение на съемки, а это в свою очередь экономило студии бюджет. И самое интересное, что в сценах, когда герои проносятся мимо толпы людей, мы видим реальных жителей, а не запланированную массовку. Они вообще не понимали, что здесь происходит, и тем более не знали, что они попадут в кино.
5. Когда речь пошла о том, кого взять на роль злодея, Жан Клод тут же вспомнил про своего друга Боло Иенга, с которым они уже снимались вместе в фильме "Кровавый спорт".
Правда, была одна проблема. Боло Иенг очень плохо знал английский язык, поэтому он просто выучил все необходимые по сценарию фразы, даже не зная, что они означают.
И как рассказывал сам Ван Дамм, когда они сидели в ресторане, Боло Иенг, заказывая утку, просто произнес "Кря-кря".
Они, кстати, дружат и общаются и по сей день. И вы знаете? Я прям чисто по человечески рад за них.
7. В роли девушки Алекса (Даниель) Шелдон Леттич хотел видеть актрису Тиа Карерре, которую многие из нас помнят по фильмам "Разборки в Маленьком Токио", "Харли Дэвидсон и кобой Мальборо" и "Правдивая ложь". Свой выбор он обосновывал тем, что женщина Алекса должна быть азиаткой, так как тот всю жизнь прожил в Гонконге.
Но, к сожалению или к счастью, Карерре отказалась от съемок в этом фильме, и в итоге роль отошла американской актрисе Элоне Шоу.
8. В одном из интервью Жан Клод Ван Дамм рассказывал, что прямо у него за спиной его агент и адвокат хотели пропихнуть в фильм "Двойной удар" Дольфа Лундгрена, чтобы тот сыграл одного из близнецов. Но зачем? А затем, что эти хитрые люди работали не только с Ван Даммом, но и с Лундгреном. Поэтому они хотели поиметь в два раза больше денег за один фильм. Но эту идею Ван Дамм зарубил на корню.
Тем не менее, всего год спустя, Жан Клод Ван Дамм и Дольф Лундгрен все же снялись вместе в фильме "Универсальный солдат".
9. Многие фанаты считали, что фильм "Двойной удар" является экранизацией культовой 8-битной серии игр "Double dragon". Но конечно же это было не так. Но разве фанатов переубедишь, тем более, что официальная экранизация игры, вышедшая в 1994 году, была просто отвратительной.
12. Фильм "Двойной удар" стал первым, но не последним в карьере Жана Клода Ван Дамма, где он сыграл бы двух человек. Так, например, в 1996 году вышел фильм "Максимальный риск", а в 2001 - "Репликант". Правда, эти фильмы очень сильно уступают двойному удару и другим старым фильмам с бельгийцем.
13. Ван Дамм рассказывал, что однажды, в самый разгар съемок, на съемочную площадку заявился один из продюсеров, который просил перенаправить часть бюджета "Двойного удара" на другой фильм, которым занималась его продюсерская компания.
Ван Дамм был просто вне себя от гнева, поэтому он взял первое, что подвернулось ему под руку (это была папайя) и просто швырнул фрукт в попрошайку. Благо, тот смог увернуться, после чего спешно покинул съемочную площадку.
14. Идея убить персонажа Боло Иенга с помощью электрического тока принадлежит Шелдону Леттичу. Он очень хотел, чтобы злодей погиб именно таким образом, так как эта сцена отсылает нас к фильму "Голдфингер", фанатом которого и являлся Леттич.
15. На роль одной из злодеек по имени Кара пригласили известную модель и мисс "Олимпия" - Кори Эверсон. И она с удовольствием согласилась поучаствовать в съемках фильма. Правда, несмотря на прекрасную физическую форму, она не умела драться, поэтому ей пришлось дополнительно обучаться боевым искусствам по ускоренной программе.
16. Жан Клод Ван Дамм не только сыграл две роли в фильме и участвовал в написании сценария, но и также стал продюсером картины, а заодно и постановщиком боевых сцен. И за всё это бельгиец получил 600 тысяч долларов.
17. При бюджете в 16 миллионов долларов фильм собрал в прокате США 30 миллионов. Некоторые источники пишут, что в мировом прокате фильм и вовсе собрал 80,5 миллионов. И конечно же стоит учитывать продажи видеоносителей, которых было ох как много.
18. Когда Ван Дамма спросили, кто из братьев ему ближе, то он без раздумья ответил, что гораздо больше похож на Чета, нежели на Алекса.
19. Снявшись в трех фильмах про двойняшек, у Ван Дамма появилась идея снять вторую часть фильма "Двойной удар", где появился бы еще один (уже третий) Ван Дамм. Но в итоге работа над проектом так и не была запущена.
20. В 2012 году Сильвестр Сталлоне пригласил Жана Клода Ван Дамма, чтобы тот сыграл главного антагониста в его фильме "Неудержимые 2". И как признавался сам Слай, он создавал этот образ на основе Алекса Вагнера из "Двойного удара".
21. Ой, чуть не забыл. Свои имена Алекс и Чед получили неслучайно. Они были названы в честь друзей Ван Дамма. Причем, его друг Алекс реально жил в Гонконге. Ну а Чед был назван в честь его друга и актера Чеда Маккуина.
22. В некоторых моментах, когда двух Ван Даммов показывают рядом, видны небольшие косяки от наложения. Но все же стоит учесть, что это был 1991 год, и в то время вряд ли кто-то обращал на это внимание.
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