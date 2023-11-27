Через годы: 50 фотографий из серии "тогда и сейчас"

Время превращает людей, пейзажи и вещи в разные версии самих себя. Но только сравнив снимки, сделанные несколько десятилетий назад, с современными кадрами, можно по-настоящему увидеть контраст. Эта коллекция прекрасно передаёт суть меняющегося времени. Мир продолжает развиваться, а пока мы предлагаем заглянуть в прошлое.