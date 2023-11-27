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Через годы: 50 фотографий из серии "тогда и сейчас"

Через годы: 50 фотографий из серии "тогда и сейчас"

Автор:
27 ноября 2023 10:59
Сообщество : ФотоМир
Метки: Прошлое   мир   природа   тогда и сейчас   фотография   человек   
1307
51

Время превращает людей, пейзажи и вещи в разные версии самих себя. Но только сравнив снимки, сделанные несколько десятилетий назад, с современными кадрами, можно по-настоящему увидеть контраст. Эта коллекция прекрасно передаёт суть меняющегося времени. Мир продолжает развиваться, а пока мы предлагаем заглянуть в прошлое.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Прошлое   мир   природа   тогда и сейчас   фотография   человек   
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1  комментарий
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7k
Бу 6 минут назад
круто.
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