Через годы: 50 фотографий из серии "тогда и сейчас"

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Время превращает людей, пейзажи и вещи в разные версии самих себя. Но только сравнив снимки, сделанные несколько десятилетий назад, с современными кадрами, можно по-настоящему увидеть контраст. Эта коллекция прекрасно передаёт суть меняющегося времени. Мир продолжает развиваться, а пока мы предлагаем заглянуть в прошлое.
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: Прошлое мир природа тогда и сейчас фотография человек
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