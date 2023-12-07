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Прошлое в цвете: раскрашенные старые снимки

Прошлое в цвете: раскрашенные старые снимки

Автор:
07 декабря 2023 13:12
Сообщество : ФотоМир
Метки: Прошлое   архив   история   мир   фотография   цвет   
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Просматривая чёрно-белый мир фотографий, мы забываем, что в реальной жизни цвет был таким же ярким, как и сейчас. К счастью, благодаря талантливым художникам мы можем изучить старые кадры более внимательно, чем когда-либо. Например, снимок Одри Хепбёрн на площадке фильма "История монахини" 1958 года. Да, существует множество цветных фотографий культовой актрисы, но лишь единицы запечатлели откровенные, закулисные моменты, подобные этому.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Прошлое   архив   история   мир   фотография   цвет   
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3  комментария
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Babangdida Час назад
А чем раскрашивали?
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Анна Час назад
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