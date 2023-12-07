Прошлое в цвете: раскрашенные старые снимки

Просматривая чёрно-белый мир фотографий, мы забываем, что в реальной жизни цвет был таким же ярким, как и сейчас. К счастью, благодаря талантливым художникам мы можем изучить старые кадры более внимательно, чем когда-либо. Например, снимок Одри Хепбёрн на площадке фильма "История монахини" 1958 года. Да, существует множество цветных фотографий культовой актрисы, но лишь единицы запечатлели откровенные, закулисные моменты, подобные этому.