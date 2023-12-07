Прошлое в цвете: раскрашенные старые снимки

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Просматривая чёрно-белый мир фотографий, мы забываем, что в реальной жизни цвет был таким же ярким, как и сейчас. К счастью, благодаря талантливым художникам мы можем изучить старые кадры более внимательно, чем когда-либо. Например, снимок Одри Хепбёрн на площадке фильма "История монахини" 1958 года. Да, существует множество цветных фотографий культовой актрисы, но лишь единицы запечатлели откровенные, закулисные моменты, подобные этому.
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4. Потопленное японское судно "Кюсю-Мару" у острова Гуадалканал. Фотография сделана 3 марта 1945 года
15. Вождь индейского племени Якима навещает своего сына, который проходит подготовку на полигоне в штате Вашингтон, 1954 год
Источник: — переведено специально для fishki.net
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