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20 счастливых питомцев, у которых теперь есть дом

20 счастливых питомцев, у которых теперь есть дом

Автор:
10 февраля 2024 20:10
Сообщество : Животные
Метки: Питомцы   Счастливые   дом   друзья   есть   животные   
608
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Первое, о чем мы думаем, когда хотим завести питомца - это где его взять: в питомнике с породистыми родителями, в приюте или на улице. Последние нуждаются в особом уходе и лечении, но благодаря этому часто превращаются в настоящих друзей. В этом посте вы увидите счастливые мордахи, которые никого не оставят равнодушными!

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Метки: Питомцы   Счастливые   дом   друзья   есть   животные   
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Гомерчик 23 минуты назад
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