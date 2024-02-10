20 счастливых питомцев, у которых теперь есть дом

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Первое, о чем мы думаем, когда хотим завести питомца - это где его взять: в питомнике с породистыми родителями, в приюте или на улице. Последние нуждаются в особом уходе и лечении, но благодаря этому часто превращаются в настоящих друзей. В этом посте вы увидите счастливые мордахи, которые никого не оставят равнодушными!
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3. Его нашли на улице. Собака боялась людей и трепетала при любом прикосновении. Через восемь месяцев он превратился в настоящего баловня судьбы
5. Виолетту подарили маленькому мальчику, но он потерял к ней интерес. Кролика посадили в маленькую клетку в подвале и забыли
6. Его держали в клетке в течение пяти лет. Собака жила в тесном пространстве, и ее почти не кормили. Сегодня она потрясающая
8. Он был передан приюту семьей, которая содержала его восемь лет. Теперь у него есть владельцы, которые его действительно любят
10. У нас появилась Реми пять месяцев назад. Помимо недоедания, у нее был стригущий лишай, из-за которого выпала почти вся шерсть. Теперь она счастливая кошка
12. Он был наполовину диким и напуганным. Сегодня, 3 месяца спустя, он счастливый домашний кот, которому все интересно
15. Она была котенком, когда ее нашли в двигателе фургона перед моим домом. Сейчас мы отмечаем ее первый день рождения, и она самая красивая кошка
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