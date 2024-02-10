20 счастливых питомцев, у которых теперь есть дом

Первое, о чем мы думаем, когда хотим завести питомца - это где его взять: в питомнике с породистыми родителями, в приюте или на улице. Последние нуждаются в особом уходе и лечении, но благодаря этому часто превращаются в настоящих друзей. В этом посте вы увидите счастливые мордахи, которые никого не оставят равнодушными!