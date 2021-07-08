15 счастливых животных, которые наконец-то нашли свой дом

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Удивительно, как много может сделать любовь к живым существам, особенно к домашним животным. Люди находят брошенных питомцев на улице, в приютах, где они жили после того, как пострадали от пренебрежения и отсутствия заботы со стороны прежних владельцев. Теперь пушистых друзей не узнать! Посмотрите, какими счастливыми они стали...
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Когда мы нашли Балу, у него были парализованы задние ноги. Теперь он может прыгать и бегать, и выглядит отлично
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