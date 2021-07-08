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15 счастливых животных, которые наконец-то нашли свой дом

15 счастливых животных, которые наконец-то нашли свой дом (16 фото)

Автор:
08 июля 2021 20:20
Сообщество : Животные
Метки: Брошенные   Счастливые   дом   животные   забота   любовь   питомцы   
1651
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Удивительно, как много может сделать любовь к живым существам, особенно к домашним животным. Люди находят брошенных питомцев на улице, в приютах, где они жили после того, как пострадали от пренебрежения и отсутствия заботы со стороны прежних владельцев. Теперь пушистых друзей не узнать! Посмотрите, какими счастливыми они стали...

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Метки: Брошенные   Счастливые   дом   животные   забота   любовь   питомцы   
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booz223 2 часа назад
Истощенные собакены явно угасали от тоски по потерянным (может и умершим) хозяевам. Ведь породистые псы
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