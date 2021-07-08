15 счастливых животных, которые наконец-то нашли свой дом

Удивительно, как много может сделать любовь к живым существам, особенно к домашним животным. Люди находят брошенных питомцев на улице, в приютах, где они жили после того, как пострадали от пренебрежения и отсутствия заботы со стороны прежних владельцев. Теперь пушистых друзей не узнать! Посмотрите, какими счастливыми они стали...