«Самая расписная» британка показала, как выглядела до татуировок

Несмотря на то, что многие осуждают Бекки, у нее есть и масса поклонников. Более сотни тысяч подписчиков в соцсетях засыпают её похвалами и восторгаются фотографиями. Одна из последних публикаций из серии «тогда и сейчас» показывает, как Бекки выглядела раньше.

Она сопровождается подписью «Можете ли вы поверить, что я была такой?» и на ней мы видим миловидную девушку с короткой стрижкой и крашеными в яркий цвет волосами, а главное — почти без татуировок на теле (несколько маленьких не в счет).