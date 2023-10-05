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«Самая расписная» британка показала, как выглядела до татуировок

«Самая расписная» британка показала, как выглядела до татуировок

Автор:
05 октября 2023 16:43
Сообщество : Истории из жизни
Метки: и такое бывает   истории людей   переборщила   самая татуированная   тату   татуированная девушка   татуировки   фрики в соцсетях   
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Бекки Холт называют «самой татуированной женщиной Британии», и, как и следовало ожидать от этого титула, она покрыта различными узорами буквально с головы до ног. Недавно Бекки рассказала своим подписчикам в соцсетях о том, как выглядела раньше.


36-летняя жительница Чешира потратила около 35 000 фунтов стерлингов на свой боди-арт, покрыв татуировками лицо, спину и даже подмышки.


Бекки Холт признается, что из-за обилия татуировок ее часто принимают за члена банды. Случается, что не пускают в общественные места. Иногда приходится выслушивать массу негатива... Но, несмотря ни на что, она очень гордится тем, как сейчас выглядит.


«Иногда меня пытаются куда-то не пустить. Обычно такое происходит за границей. Недавно я была в Турции и мы с подругой зашли в бар. У нас обеих есть тату на лице, и в баре было пусто, но на входе нам сказали, что мест нет, и не пустили. Я была в Техасе и Нью-Йорке, и там мне тоже кое-где отказали во входе. Они, видимо, думают, что я принадлежу к одной из преступных группировок. Но вообще такое случается не очень часто».



Несмотря на то, что многие осуждают Бекки, у нее есть и масса поклонников. Более сотни тысяч подписчиков в соцсетях засыпают её похвалами и восторгаются фотографиями. Одна из последних публикаций из серии «тогда и сейчас» показывает, как Бекки выглядела раньше.


Она сопровождается подписью «Можете ли вы поверить, что я была такой?» и на ней мы видим миловидную девушку с короткой стрижкой и крашеными в яркий цвет волосами, а главное — почти без татуировок на теле (несколько маленьких не в счет).


Фанаты Бекки действительно были удивлены и даже не сразу признали свою любимицу.


Они пишут ей комментарии о том, что теперь она выглядит гораздо круче, и светлые длинные волосы ей больше к лицу. А уж татуировки — тем более. Ну, в крайнем случае шутят: «В тебе есть что-то особенное, но я просто не могу понять что».

Как-то в одном из интервью Бекки сказала: «Я получаю довольно много негатива в Интернете. Люди говорят мне, что я зашла слишком далеко. Но это моё тело, моя жизнь — и я сделала этот выбор. Меня же не беспокоит, что у вас нет татуировок, так почему вас так беспокоит то, что я делаю?»


Бекки, нас не беспокоит. Лишь бы ты была счастлива.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: и такое бывает   истории людей   переборщила   самая татуированная   тату   татуированная девушка   татуировки   фрики в соцсетях   
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14  комментариев
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1k
Илья 57 минут назад
Выглядела как обычная шлюха а теперь выглядит как татуированная шлюха .
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330
Михаил 10 минут назад
Вот мне интересно, что в бошке у таких? Ладно была бы уродиной, нормальная симпатичная баба была... Я вот чесслова такую шпилить стал бы только ну по очень сильному недойопу... Да и то в темноте...
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27k
AzuveR 12 минут назад
А ведь её кто то ипёт. Тфу.
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12k
Просто Царь 13 минут назад
А че оставила пятак на морде лица? Непорядок.
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Комментарий удален. Причина: порнография/эротика
40k
Комментарий удален. Причина: мат на картинке
23k
Комментарий удален. Причина: мат на картинке
14k
9k
Гомерчик 55 минут назад
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1k
Rom 56 минут назад
До татуировок нормальная была. А теперь.... ну как сказать....сложно всё )) Но любители найдутся.
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10k
МихА 57 минут назад
ДО было лучше. А сейчас обезьяна расписная - 8 ходок, 6 побегов
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61k
pynh 57 минут назад
Ну и дура. А могла бы отрастить волосы и стать Джессикой Рэббит

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9k
Дмитрий Час назад
Была же нормальная баба, стала какое то обколотое чмо!
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16k
Majul Час назад
Вполне миловидной была.
Сейчас мукла разрисованная. Фигура пока есть, нормально в целом, спорно конечно. А как начнет возраст приходить, что это будет?
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