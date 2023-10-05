«Самая расписная» британка показала, как выглядела до татуировок

Бекки Холт называют «самой татуированной женщиной Британии», и, как и следовало ожидать от этого титула, она покрыта различными узорами буквально с головы до ног. Недавно Бекки рассказала своим подписчикам в соцсетях о том, как выглядела раньше.
36-летняя жительница Чешира потратила около 35 000 фунтов стерлингов на свой боди-арт, покрыв татуировками лицо, спину и даже подмышки.
Бекки Холт признается, что из-за обилия татуировок ее часто принимают за члена банды. Случается, что не пускают в общественные места. Иногда приходится выслушивать массу негатива... Но, несмотря ни на что, она очень гордится тем, как сейчас выглядит.
«Иногда меня пытаются куда-то не пустить. Обычно такое происходит за границей. Недавно я была в Турции и мы с подругой зашли в бар. У нас обеих есть тату на лице, и в баре было пусто, но на входе нам сказали, что мест нет, и не пустили. Я была в Техасе и Нью-Йорке, и там мне тоже кое-где отказали во входе. Они, видимо, думают, что я принадлежу к одной из преступных группировок. Но вообще такое случается не очень часто».
Несмотря на то, что многие осуждают Бекки, у нее есть и масса поклонников. Более сотни тысяч подписчиков в соцсетях засыпают её похвалами и восторгаются фотографиями. Одна из последних публикаций из серии «тогда и сейчас» показывает, как Бекки выглядела раньше.
Она сопровождается подписью «Можете ли вы поверить, что я была такой?» и на ней мы видим миловидную девушку с короткой стрижкой и крашеными в яркий цвет волосами, а главное — почти без татуировок на теле (несколько маленьких не в счет).
Фанаты Бекки действительно были удивлены и даже не сразу признали свою любимицу.
Они пишут ей комментарии о том, что теперь она выглядит гораздо круче, и светлые длинные волосы ей больше к лицу. А уж татуировки — тем более. Ну, в крайнем случае шутят: «В тебе есть что-то особенное, но я просто не могу понять что».
Как-то в одном из интервью Бекки сказала: «Я получаю довольно много негатива в Интернете. Люди говорят мне, что я зашла слишком далеко. Но это моё тело, моя жизнь — и я сделала этот выбор. Меня же не беспокоит, что у вас нет татуировок, так почему вас так беспокоит то, что я делаю?»
Бекки, нас не беспокоит. Лишь бы ты была счастлива.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Сейчас мукла разрисованная. Фигура пока есть, нормально в целом, спорно конечно. А как начнет возраст приходить, что это будет?