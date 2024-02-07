Искусственный интеллект помог расшифровать первые фрагменты Геркуланумского свитка

Трое студентов-исследователей — из Египта, Швейцарии и США — с помощью программы ИИ прочитали более 2 000 слов на одном из Геркуланумских свитков (примерно 5% всего свитка).

Они участвовали в конкурсе Vesuvius Challenge («Испытание Везувия»), объявленном в 2023 году, и разделили между собой премию в 700 000 долларов. В «никогда ранее не встречавшихся» текстах обсуждались такие интересные вещи, как музыка, вкус каперсов и пурпурный цвет.

Участникам конкурса были предоставлены для исследования сканы компьютерной томографии в высоком разрешении. Победители сумели обучить программу ИИ «разворачивать» свиток и читать текст.