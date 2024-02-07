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Искусственный интеллект помог расшифровать первые фрагменты Геркуланумского свитка

Искусственный интеллект помог расшифровать первые фрагменты Геркуланумского свитка

Автор:
07 февраля 2024 14:50
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Ynews   Искусственный интеллект   геркуланум   геркуланумский свиток   древний артефакт   извержение везувия   наука   расшифровка   
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Извержение Везувия в 79 году н. э. похоронило под пеплом целую библиотеку папирусов в Геркулануме — а это сотни свитков. Развернуть и прочесть обугленные папирусы невозможно, но с помощью компьютерной томографии и использования программ ИИ появилась возможность расшифровывать их, не разворачивая. Раньше ученые о таком не смели и мечтать!

Трое студентов-исследователей — из Египта, Швейцарии и США — с помощью программы ИИ прочитали более 2 000 слов на одном из Геркуланумских свитков (примерно 5% всего свитка).


Они участвовали в конкурсе Vesuvius Challenge («Испытание Везувия»), объявленном в 2023 году, и разделили между собой премию в 700 000 долларов. В «никогда ранее не встречавшихся» текстах обсуждались такие интересные вещи, как музыка, вкус каперсов и пурпурный цвет.


Участникам конкурса были предоставлены для исследования сканы компьютерной томографии в высоком разрешении. Победители сумели обучить программу ИИ «разворачивать» свиток и читать текст.



Проект Vesuvius Challenge был запущен в марте 2023 года Брентом Силзом, ученым из Университета Кентукки, с поддержкой из Кремниевой долины. Силз опубликовал тысячи 3D-изображений двух свернутых свитков, а также программу искусственного интеллекта, которая была обучена читать буквы по следам, оставленным чернилами.


Вскоре после этого Люк Фарритор из Небраски и Юсеф Надер из Египта независимо друг от друга обнаружили одно и то же слово, спрятанное в сердце запечатанного манускрипта, — "πορφύραc", что означает пурпурный краситель или одежду пурпурного цвета. И эта пара разделила между собой промежуточный приз в 40 000 долларов.


Однако на днях стали известны обладатели главного приза, в число которых также вошли Надер, Фарритор, а кроме них — Джулиан Шиллигер, швейцарский студент-робототехник из Швейцарского федерального технологического института Цюриха.


Обугленные свитки были обнаружены в 1752 году на римской вилле у Неаполитанского залива, которая, как считалось, когда-то принадлежала тестю Юлия Цезаря. Содержание папирусов до сих пор остается загадкой, поскольку ученые сочли их слишком хрупкими, чтобы разворачивать.


Программа искусственного интеллекта была обучена читать чернила как на поверхности, так и на скрытых слоях нераспечатанных свитков. Общая тема текста — удовольствие, которое, при правильном понимании, является высшим благом в эпикурейской философии. Автором древнегреческого текста считается Филодем, философ, живший на вилле, где был найден свиток.


В двух фрагментах из двух последовательных колонок свитка автор делится своей озабоченностью тем, может ли и как доступность товаров, таких как еда, влиять на удовольствие, которое они доставляют.


Древнегреческий текст гласит: «Как и в случае с едой, мы не сразу верим, что редкие вещи более приятны, чем те, что имеются в изобилии. Однако не легче ли нам от природы обходиться без того, что есть в изобилии? Подобные вопросы будут рассматриваться часто».



Папиролог и судья премии Ричард Янко из Мичиганского университета полагает, что авторство Филодема, эпикурейца, философа, поэта и учителя Вергилия, весьма вероятно.


«Пишет ли он о воздействии музыки на слушателя, сравнивая ее с другими удовольствиями, такими как еда и напитки? Вполне вероятно. Является ли этот текст частью его трактата о музыке, состоящего из четырех частей, из которых нам известна четвертая книга? Вполне возможно: название должно скоро стать доступным для чтения. Как много вопросов! Но улучшения в идентификации чернил, которых можно ожидать, скоро дадут ответы на большинство из них. Я изнываю от нетерпения».


В этом году перед исследователями стоит задача прочесть 85% свитка и заложить основу для прочтения всех уже раскопанных.


Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Ynews   Искусственный интеллект   геркуланум   геркуланумский свиток   древний артефакт   извержение везувия   наука   расшифровка   
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2  комментария
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Павел Новиченко 2 часа назад
С ужасом подумал, что если через 10 000 лет от нашей цивилизации останется только выпуск "Спид-инфо" за февраль 1995 года.
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