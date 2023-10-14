Но не все они превратились в прах, кое-то осталось в более-менее приличном состоянии, но развернуть их невозможно, они могут рассыпаться. Поскольку свитки из Геркуланума являются единственной сохранившейся библиотекой античности, они вызывают огромный интерес.

Прогресс не стоит на месте и ученые все же придумали, как их можно прочитать. Сотрудники университета Кентукки запустили конкурс «Челлендж Везувий» для AI-специалистов, их поддержали инвесторы из Силиконовой долины. Те, кто смогут хотя бы более менее восстановить содержимое обугленных свитков получат денежные призы.