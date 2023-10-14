В 79 году нашей эры сокрушительное извержение вулкана Везувия буквально уничтожило римский город Геркуланум, как и Помпеи.
Под многометровым слоем вулканического пепла оказалась и уникальная библиотека, принадлежащая тестю Юлия Цезаря, местному знатному вельможе Луцию Кальпурнию Пизону Цезонину. Сотни свитков с письменами, под действием высоких температур превратились в обуглившиеся головешки и пролежали нетронутыми почти две тысячи лет.
Но не все они превратились в прах, кое-то осталось в более-менее приличном состоянии, но развернуть их невозможно, они могут рассыпаться. Поскольку свитки из Геркуланума являются единственной сохранившейся библиотекой античности, они вызывают огромный интерес.
Прогресс не стоит на месте и ученые все же придумали, как их можно прочитать. Сотрудники университета Кентукки запустили конкурс «Челлендж Везувий» для AI-специалистов, их поддержали инвесторы из Силиконовой долины. Те, кто смогут хотя бы более менее восстановить содержимое обугленных свитков получат денежные призы.
Участникам предоставили тысячи сканов двух сожженных свитков и трех фрагментов папируса в 3D. И мероприятие оказалось успешным. Была создана программа для нахождения и отображения 2D поверхности внутри 3D объекта, что позволяет виртуально разворачивать и читать текст. Также был разработан искусственный интеллект, который обучили читать буквы в свитках, основываясь на едва заметных изменениях, которые древние чернила внесли в структуру папируса.
Двум экспертам, независимо друг от друга, удалось при помощи доработанной ими нейросетей начать восстанавливать древние тексты. Люк Фарритор из Небраски и Юсеф Надер из Берлина сообщили, что у них получилось прочесть первое слово в одном из свитков и слово это было... Не угадали. «Порфорос» - что с греческого переводится как пурпурный краситель.
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Так как Люк сообщил об этом первый, то получил 40 000 долларов, а Надер - 10 000 долларов. Всего же призовой фонд составляет 1 000 000 долларов.
Доктор Федерика Николарди, папиролог из Неаполитанского университета имени Федерико II, сообщила, что три строки свитка, содержащие до 10 букв, теперь можно прочитать, и ожидается, что их будет больше.
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Как студент заставил говорить обугленный свиток из Помпеев.
Это всего лишь алгоритм обработки статистических данных, не более того.