В Польше на дне реки нашли меч Ульфберта в прекрасном состоянии

Мечи в эпоху викингов

Согласно законам викингов, все свободные люди должны были владеть оружием, и в основном это были копья, мечи и боевые топоры. Их использовали в бою, но также как символ статуса, а рукоятки часто были тонко украшены серебром, медью и бронзой. Мечи были самыми дорогими в изготовлении и служили признаком высокого статуса.

Некоторые из самых ранних клинков викингов были созданы с помощью техники, известной как узорная сварка, которая включала в себя ковку кованого железа и мягкой стали. На более поздние клинки наносились особые знаки, которые, как считается, были именем изготовителя, например, Ульфберт.

Было найдено около 170 «Ульфбертов», датируемых 800-1000 годами нашей эры, и они сделаны из металла такой чистоты, что это озадачило археологов. Удивительно то, что технология, необходимая для ковки такого металла, была изобретена только через 800 или более лет, во время промышленной революции.