В Польше на дне реки нашли меч Ульфберта в прекрасном состоянии

Во время дноуглубительных работ на реке Висла в городе Влоцлавек был обнаружен железный меч с клеймом «+VLFBERHT+» на клинке. Это так называемый меч Ульфберта из эпохи викингов. Всего найдено около 170 мечей с таким клеймом. Находка, выловленная из Вислы, примечательна отличной сохранностью.
Меч Ульфберта — это меч каролингского типа, прямой, обоюдоострый. Гарда, как правило, прямая недлинная. Сделан из тигельной стали с высоким содержанием углерода — до 1,2 %.
Передав меч исследователям из Университета Николая Коперника в Торуни, археологи сделали рентгеновский снимок и датировали оружие периодом до 950 года нашей эры. Они также обнаружили классическое клеймо «+VLFBERHT+». В Польше известно только восемь таких мечей, а в остальной Европе — всего 170.
Изготовленный по технологии, неизвестной соперникам викингов, меч Ульфберт был революционным высокотехнологичным клинком и считается одним из величайших мечей в истории.
Мечи Ульфберта славились своей прочностью, гибкостью и остротой и высоко ценились воинами викингов.
По словам экспертов, это чрезвычайно ценная находка. Это классический меч Ульфберта из углеродистой стали, очень прочный и гибкий. Пролежав в иле более тысячи лет, он отлично сохранился».
Поскольку в Норвегии было найдено более 40 подобных мечей, сейчас широко распространено предположение, что недавняя находка также относится к эпохе викингов. Но польские специалисты полагают, что необходимо дождаться результатов более детального исследования. А пока меч нуждается в срочной консервации, очень ценный и деликатный предмет.
Вот меч викинга, найденный в Норвегии
Мечи в эпоху викингов
Согласно законам викингов, все свободные люди должны были владеть оружием, и в основном это были копья, мечи и боевые топоры. Их использовали в бою, но также как символ статуса, а рукоятки часто были тонко украшены серебром, медью и бронзой. Мечи были самыми дорогими в изготовлении и служили признаком высокого статуса.
Некоторые из самых ранних клинков викингов были созданы с помощью техники, известной как узорная сварка, которая включала в себя ковку кованого железа и мягкой стали. На более поздние клинки наносились особые знаки, которые, как считается, были именем изготовителя, например, Ульфберт.
Было найдено около 170 «Ульфбертов», датируемых 800-1000 годами нашей эры, и они сделаны из металла такой чистоты, что это озадачило археологов. Удивительно то, что технология, необходимая для ковки такого металла, была изобретена только через 800 или более лет, во время промышленной революции.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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