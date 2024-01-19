FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Новости со всего Мира 11134 поста • 1461 подписчик подписаться
Главная > Сообщество Новости со всего Мира
В Польше на дне реки нашли меч Ульфберта в прекрасном состоянии

В Польше на дне реки нашли меч Ульфберта в прекрасном состоянии

Автор:
19 января 2024 13:42
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Ynews   Польша   артефакт   археологическая находка   древний артефакт   интересная находка   меч Ульфберта   меч викингов   
1447
5
1

Во время дноуглубительных работ на реке Висла в городе Влоцлавек был обнаружен железный меч с клеймом «+VLFBERHT+» на клинке. Это так называемый меч Ульфберта из эпохи викингов. Всего найдено около 170 мечей с таким клеймом. Находка, выловленная из Вислы, примечательна отличной сохранностью.


Меч Ульфберта — это меч каролингского типа, прямой, обоюдоострый. Гарда, как правило, прямая недлинная. Сделан из тигельной стали с высоким содержанием углерода — до 1,2 %.


Передав меч исследователям из Университета Николая Коперника в Торуни, археологи сделали рентгеновский снимок и датировали оружие периодом до 950 года нашей эры. Они также обнаружили классическое клеймо «+VLFBERHT+». В Польше известно только восемь таких мечей, а в остальной Европе — всего 170.


Изготовленный по технологии, неизвестной соперникам викингов, меч Ульфберт был революционным высокотехнологичным клинком и считается одним из величайших мечей в истории.


Мечи Ульфберта славились своей прочностью, гибкостью и остротой и высоко ценились воинами викингов.

По словам экспертов, это чрезвычайно ценная находка. Это классический меч Ульфберта из углеродистой стали, очень прочный и гибкий. Пролежав в иле более тысячи лет, он отлично сохранился».



Поскольку в Норвегии было найдено более 40 подобных мечей, сейчас широко распространено предположение, что недавняя находка также относится к эпохе викингов. Но польские специалисты полагают, что необходимо дождаться результатов более детального исследования. А пока меч нуждается в срочной консервации, очень ценный и деликатный предмет.


Мечи в эпоху викингов

Согласно законам викингов, все свободные люди должны были владеть оружием, и в основном это были копья, мечи и боевые топоры. Их использовали в бою, но также как символ статуса, а рукоятки часто были тонко украшены серебром, медью и бронзой. Мечи были самыми дорогими в изготовлении и служили признаком высокого статуса.


Некоторые из самых ранних клинков викингов были созданы с помощью техники, известной как узорная сварка, которая включала в себя ковку кованого железа и мягкой стали. На более поздние клинки наносились особые знаки, которые, как считается, были именем изготовителя, например, Ульфберт.


Было найдено около 170 «Ульфбертов», датируемых 800-1000 годами нашей эры, и они сделаны из металла такой чистоты, что это озадачило археологов. Удивительно то, что технология, необходимая для ковки такого металла, была изобретена только через 800 или более лет, во время промышленной революции.


Источник:  — переведено специально для fishki.net

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Новости со всего Мира"
Метки: Ynews   Польша   артефакт   археологическая находка   древний артефакт   интересная находка   меч Ульфберта   меч викингов   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
3  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
32k
Михаил Час назад
+VLFBERHT+
Пароль для входа в систему))))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Walther 17 минут назад
Ну, хоть, что-то полезное, а то последнее время только Качиньского туды-сюды ворочают.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
Борис Карабанов 2 часа назад
Ага! Культурный слой нарушили, курвы!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Мультголова

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

116522



Другие посты автора
Популярное в сообществах
На главу узбекской диаспоры завели уголовное дело об экстремизме
На главу узбекской диаспоры завели уголовное дело об экстремизме
"В сегодня лет я узнал": пользователи поделились ошеломляющими открытиями, которые сделали
"В сегодня лет я узнал": пользователи поделились ошеломляющими открытиями, которые сделали
Набирающие популярность в сообществах
Хищные и красивые: как звери Приморского сафари-парка переживают зиму
Хищные и красивые: как звери Приморского сафари-парка переживают зиму
Помесь щуки с крокодилом: британский школьник нашел на пляже тело древнего монстра
Помесь щуки с крокодилом: британский школьник нашел на пляже тело древнего монстра
Парни угорают над известными блогерами, а те отвечают им взаимностью
Парни угорают над известными блогерами, а те отвечают им взаимностью
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Отличный жилет

Лучшие демотиваторы
Это пепел бывшего электрика

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#автомобили#интересное#интересно#люди#история#авто аварии#съемка#Ynews#истории
#животные#автомир#Юмор#кино#аварии#фильм#Автовсячина#инцидент#Разное#новости
#машина#Прикол#в мире#факты#ДТП#Китай#собака#забавно#Спасение#позитив
Парни угорают над известными блогерами, а те отвечают им взаимностью Парни угорают над известными блогерами, а те отвечают им взаимностью В Египте раскопали хижину римской эпохи и сфинкса с лицом римского императора В Египте раскопали хижину римской эпохи и сфинкса с лицом римского императора Археологи нашли уникальный 2800-летний артефакт в столице древнего царства хеттов Археологи нашли уникальный 2800-летний артефакт в столице древнего царства хеттов 8-летняя девочка случайно раскопала артефакт эпохи неолита 8-летняя девочка случайно раскопала артефакт эпохи неолита В Израиле обнаружили кольцо с одним из древнейших изображений Христа В Израиле обнаружили кольцо с одним из древнейших изображений Христа Турецкие археологи нашли артефакт возрастом 1800 лет Турецкие археологи нашли артефакт возрастом 1800 лет

На что жалуетесь?

Вернуться