15 странных объектов, которые озадачили многих

Многим людям попадаются загадочные предметы, и чтобы решить эти сложные задачки, они обращаются за помощью к пользователям интернета. В этом посте вы увидите некоторые отгадки.

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Я нашел эту штуку у себя в подвале. Я понятия не имею, что это такое 0 Источник: Похоже на основание моталки для намотки пряжи. Изначально Toyota занималась производством ткацких станков.

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Увидел в ящике для старых инструментов 0 Источник: Одноразовые вспышки для пленочной камеры. Их использовали в семидесятые годы, прошлого века.

Что за странный предмет мебели? 0 Источник: Это стеллаж для газет и журналов.

Металлический плоский предмет 0 Источник: Это старинный нож для открывания писем.

Нашёл на старом рабочем складе 0 Источник: Это насадка на ручку для промышленного пылесоса.

Осталось от прежних хозяев дома. Похоже, он предназначен для хранения чего-то 0 Источник: Это похоже на держатель для фена. Но непонятно, почему предыдущие владельцы выбрали для этого такое странное место.

Увидела в коробке с кухонными принадлежностями у моей бабушки 0 Источник: Это нарезать хлеб.

Что это за радужная полоска на картонных коробках? 0 Источник: Это какой-то типографский чек. Если один из цветов отсутствует или цвет неправильный, весь отпечаток не проходит контроль качества.

Я унаследовал это 10 лет назад и только что узнал, что оно открывается 0 Источник: Это флакон для духов.

Моя бабушка избавляется от кучи старого столового серебра. Интересно, что это такое? 0 Источник: Это ведерко для сахара.

Я нашел это на старом предприятии 0 Источник: Этой штукой чистили дымоход.

Перешло по наследству от китайского родственника 0 Источник: Дозатор для сигарет.

Что это за крепление на стене душа в гостинице? Оно выглядит слишком широким, чтобы держать мыло 0 Источник: Это мыльница и держатель для губки.

Нашёл в подвале старого дома 0 Источник: Это латунный ремешок для лошадей, их вешали раньше для украшения.