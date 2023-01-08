15 странных объектов, которые озадачили многих

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Многим людям попадаются загадочные предметы, и чтобы решить эти сложные задачки, они обращаются за помощью к пользователям интернета. В этом посте вы увидите некоторые отгадки.
Я нашел эту штуку у себя в подвале. Я понятия не имею, что это такое
Похоже на основание моталки для намотки пряжи. Изначально Toyota занималась производством ткацких станков.
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Увидел в ящике для старых инструментов
Одноразовые вспышки для пленочной камеры. Их использовали в семидесятые годы, прошлого века.
Осталось от прежних хозяев дома. Похоже, он предназначен для хранения чего-то
Это похоже на держатель для фена. Но непонятно, почему предыдущие владельцы выбрали для этого такое странное место.
Что это за радужная полоска на картонных коробках?
Это какой-то типографский чек. Если один из цветов отсутствует или цвет неправильный, весь отпечаток не проходит контроль качества.
Я унаследовал это 10 лет назад и только что узнал, что оно открывается
Это флакон для духов.
Моя бабушка избавляется от кучи старого столового серебра. Интересно, что это такое?
Это ведерко для сахара.
Что это за крепление на стене душа в гостинице? Оно выглядит слишком широким, чтобы держать мыло
Это мыльница и держатель для губки.
Нашёл в подвале старого дома
Это латунный ремешок для лошадей, их вешали раньше для украшения.
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https://old.fishki.net/post/4333674/comment-45651934/https://old.fishki.net/post/4333674/comment-45651934/
https://old.fishki.net/post/4333674/comment-45651801/https://old.fishki.net/post/4333674/comment-45651801/
Угадай что это
и для чего нужно.
Называется триадная марка. Предназначена для настройки печатной машины, контроля растискивания и смазывания печатной точки, а также водно-красочного баланса печатного процесса.
Подозреваю что проворачивался кубик тоже автоматически, после отпускания кнопки затвора, а сие означает что предназначались они для определённой модели фотоаппарата. Эдакая компактная система.
Уже не первый раз в этой рубрике попадаются совершенно абсурдные объяснения.
Потому, что копипастят, не глядя.