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15 странных объектов, которые озадачили многих

15 странных объектов, которые озадачили многих

Автор:
08 января 2023 16:35
Сообщество : ФотоМир
Метки: Назначение   Объекты   Озадачить   Пользователи   Странные   Угадать   Фотографии   
7184
16
Многим людям попадаются загадочные предметы, и чтобы решить эти сложные задачки, они обращаются за помощью к пользователям интернета. В этом посте вы увидите некоторые отгадки.
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Метки: Назначение   Объекты   Озадачить   Пользователи   Странные   Угадать   Фотографии   
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45  комментариев
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2k
Похаб Стебаныч 2 часа назад
Это не нож для писем, а ложечка для употребления абсента.
Ссылка www.youtube.com
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12k
♚ Мрачный Жнец ♚ 19 минут назад
Когда же ДЕБИЛЫ научатся адаптировать гуглоперевод и начнут проверять инфу, которую постят?
Почитайте комменты ниже....

https://old.fishki.net/post/4333674/comment-45651943/https://old.fishki.net/post/4333674/comment-45651943/

https://old.fishki.net/post/4333674/comment-45651934/https://old.fishki.net/post/4333674/comment-45651934/

https://old.fishki.net/post/4333674/comment-45651801/https://old.fishki.net/post/4333674/comment-45651801/
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12k
♚ Мрачный Жнец ♚ 24 минуты назад
Эй, школота!
Угадай что это



и для чего нужно.
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142k
Виктор Апрель Час назад
Регулярно такие подборки, после них такое ощущение, что у американцев дома забиты хламом, и однажды "у меня 10 лет эта штука лежит, это что такое?"
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2k
Похаб Стебаныч 2 часа назад

Называется триадная марка. Предназначена для настройки печатной машины, контроля растискивания и смазывания печатной точки, а также водно-красочного баланса печатного процесса.
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7k
Elena Ki 2 часа назад
Не для духов, а для ароматических масел. Духам достаточно обычной пробки.
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20k
Davy Jones 3 часа назад
Познакомьте меня с бабушкой ко орая выбрасывает старинное столовое серебро
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9k
Nero 3 часа назад
Ну если быть точными, то не одноразовые, а четырехразовые вспышки.На каждой из четырех граней находится одноразовый излучатель. После каждой вспышки кубик поворачивали другой гранью в сторону объекта съёмки. И использовали такие вспышки не в 70х, а раньше, ДО 70х.
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947
Просто прохожий 3 часа назад
Когда уже идиоты перестанут объяснять то в чем полные бараны. Перестаньте считать себя умными, больше читайте книг, а не интернет- сайты развлекательного характера.
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63k
Татьяна Юсова 3 часа назад
Комментарий к фото
Почему для фена? Почему не держатель для цветочной вазы или цветочного горшка?
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63k
Татьяна Юсова 3 часа назад
Комментарий к фото
Вот это старинные ножи для открывания писем, а эта металлическая теннисная ракетка скорее всего обычный сувенир, а не нож.
Уже не первый раз в этой рубрике попадаются совершенно абсурдные объяснения.

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4k
Трям 4 часа назад
Глаза кровоточат от этого поганого гуглоперевода и полного от отсутствия мозгов у копипастера!
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1k
Максим Макашев 4 часа назад
А самая фишка заключалась в том, что нить, которая выбиралась НЕ С КРАЯ получившейся бобины, а ИЗ ЦЕНТРА, шла в вязальную ( к примеру ) машину - НЕ СКРУЧИВАЯСЬ. Похожую конструкцию ( правда уже с электродвигателем, для удобства ) собрал в 70-е годы отец для матери, которая увлекалась машинным вязанием.
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