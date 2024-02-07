В центре Лондона нашли древнеримскую погребальную кровать

Британские археологи впервые обнаружили погребальную кровать времен Древнего Рима. Предмет мебели возрастом около 2000 лет находился в могиле в разобранном виде.
Эксперты из Лондонского археологического музея(MOLA) сделали важное открытие на римском кладбище рядом с Холборнским виадуком.
Кровать была найдена вместе с пятью дубовыми гробами.
Хизер Найт, руководитель проекта, прокомментировала: "Сохранность, и особенно такого количества деревянных изделий, просто поразила нас".
Кровать изготовлена из дуба, имеет резные ножки.
Археологи полагают, что её разобрали, прежде чем положить в могилу мужчины, умершего в возрасте 20-30 лет.
На римских надгробиях часто изображены сцены, где мертвые сидят или лежат на кушетках, принимают пищу, будто они живы.
Это указывает на то, что кровать предназначалась для загробной жизни.
Майкл Маршалл, специалист по артефактам из MOLA, сказал: "Она была аккуратно разобрана и спрятана, будто для следующей жизни. Мы никогда не видели ничего подобного".
Считается, что ритуал погребения на кровати появился после принятия христианства.
Высокопоставленных особ несли на кроватях в похоронных процессиях, но до сих пор не было никаких доказательств того, что так хоронили римлян в Британии.
Отсутствие доказательств отчасти связано с тем, что деревянные артефакты плохо сохраняются.
Дубовая кровать и гроб были найдены вместе с личными вещами, включая несколько стеклянных бусин, флакон и украшенную лампу, которые датируются 48-80 годами нашей эры.
За это время дерево естественным образом разлагается, но благодаря подземной реке Флит артефакты сохранились.
Захоронение расположено неподалеку от лондонского Сити. Но во времена римского владычества это место находилось за стеной древнего города.
"Мы знаем, что римляне хоронили усопших вдоль дорог, за пределами центров городов. Поэтому нет ничего удивительного в том, что мы обнаружили захоронения в месте, которое в римский период находилось в 170 м к западу от городских стен и рядом с главной дорогой Уотлинг-стрит", - пояснила Найт.
Фрагменты римских построек повсюду - от подземных парковок до подвалов офисных зданий. Руины римского города Лондиниум до сих пор просматриваются под современным Лондоном.
Раскопки показали, что в XVI веке на месте римского захоронения появилось ещё одно кладбище, а спустя время там построили дома, открыли магазины и паб, а в Викторианскую эпоху - склады.
Вскоре здесь возведут роскошные офисные здания, а пока археологи продолжат раскопки.
Источник: — переведено специально для fishki.net
- В Египте раскопали хижину римской эпохи и сфинкса с лицом римского императора
- Ученые раскрыли тайну болотных трупов
- Ученые разгадали тайну 819-дневного календаря майя
- В Лондоне нашли Риверсайдскую стену, построенную 2000 лет назад
- В Лондоне нашли мавзолей римских времён
А может, из него она к нам и лезет
Всякая женщина зло, но дважды она бывает хорошей: на ложе любви и на смертном одре.
(с) Паллад