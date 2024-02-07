В центре Лондона нашли древнеримскую погребальную кровать

Майкл Маршалл, специалист по артефактам из MOLA, сказал: "Она была аккуратно разобрана и спрятана, будто для следующей жизни. Мы никогда не видели ничего подобного".

Считается, что ритуал погребения на кровати появился после принятия христианства.

Высокопоставленных особ несли на кроватях в похоронных процессиях, но до сих пор не было никаких доказательств того, что так хоронили римлян в Британии.

Отсутствие доказательств отчасти связано с тем, что деревянные артефакты плохо сохраняются.