Симпсоны опять все предсказали

Суровое кибер будущее уже на некоторых граждан наступило и выглядят они, по крайней мере сейчас, как обычные городские сумасшедшие. Хотя в первое время разговоры по беспроводным наушникам тоже выглядели дико.
2 февраля в США началась официальная продажа шлема смешанной реальности Apple Vision Pro. В нем можно одновременно видеть и реальный мир, и виртуальные объекты.
Поэтому те, кто его уже используют, спокойно ходят по улицам, звонят, смотрят фильмы, ищут информацию в интернете и общаются, при этом используя жесты.
Устройство автоматически определяет, если к пользователю в VR подходит человек, и отображает его внутри виртуальной реальности. Время автономной работы Vision Pro от аккумулятора — два часа. Батарея подключается к устройству при помощи короткого кабеля.
Стоит это удовольствие от 3 500$ и первые 200 тысяч американцев, оформивших предзаказ, уже начали осваивать этот девайс.
Источник:
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200 тысяч потенциальных трупов и убийц. А так же покалеченных идиотов.
И конечно для людей с ограниченными возможностями это чёткое подспорье.
А цена... Ну , первые мобилы тоже стоили космических денег , а через пару лет уже приземлённых , а щас так ваще чуть не даром.
И учитывая какими шагами чешут технологии , думаю что несколько лет ждать снижения цены не придётся , а заодно и недоработки подправят.
Лишь бы всякие придурки через дорогу в них не переползали , а главное - штоб за рулём не додумались использовать !
Скоро это станет обыденностью и каждый второй будет ходить с подобным устройством.
зы. Я,так понял безумно дорогая игрушка(но погонять бы взял)