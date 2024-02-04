FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Треники&Вареники 7532 поста • 3083 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Треники&Вареники
Симпсоны опять все предсказали

Симпсоны опять все предсказали

Автор:
04 февраля 2024 11:12
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Apple Vision Pro   Видео   США   будущее   очки дополненной реальности   предсказание   симпсоны   
2226
1
4

Суровое кибер будущее уже на некоторых граждан наступило и выглядят они, по крайней мере сейчас, как обычные городские сумасшедшие. Хотя в первое время разговоры по беспроводным наушникам тоже выглядели дико.

2 февраля в США началась официальная продажа шлема смешанной реальности Apple Vision Pro. В нем можно одновременно видеть и реальный мир, и виртуальные объекты.


Поэтому те, кто его уже используют, спокойно ходят по улицам, звонят, смотрят фильмы, ищут информацию в интернете и общаются, при этом используя жесты.


Один деятель даже снял видео, где он управляет автомобилем Tesla, будто живет уже в 2034 году.


Устройство автоматически определяет, если к пользователю в VR подходит человек, и отображает его внутри виртуальной реальности. Время автономной работы Vision Pro от аккумулятора — два часа. Батарея подключается к устройству при помощи короткого кабеля.


Стоит это удовольствие от 3 500$ и первые 200 тысяч американцев, оформивших предзаказ, уже начали осваивать этот девайс.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Треники&Вареники"
Метки: Apple Vision Pro   Видео   США   будущее   очки дополненной реальности   предсказание   симпсоны   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
7  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
3k
Александр 45 минут назад
Уже вижу (петухов) самокатчив в этом.Красота ....
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Trenzel2003 Минуту назад
-"200 тысяч американцев".
200 тысяч потенциальных трупов и убийц. А так же покалеченных идиотов.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
117
Рома 15 минут назад
Ну...По улице с такой дудкой будут гонять только долбоящеры , это понятно , а дома , как альтернатива домашнему кинотеатру неплохо .
И конечно для людей с ограниченными возможностями это чёткое подспорье.
А цена... Ну , первые мобилы тоже стоили космических денег , а через пару лет уже приземлённых , а щас так ваще чуть не даром.
И учитывая какими шагами чешут технологии , думаю что несколько лет ждать снижения цены не придётся , а заодно и недоработки подправят.
Лишь бы всякие придурки через дорогу в них не переползали , а главное - штоб за рулём не додумались использовать !
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Горожанин 18 минут назад
Хороший девайс. Безмозглых идиотов нужно видеть издалека. И для других опять же безопасно. Быстрей бы уж всех дураков Маск чипировал. Пусть дома сидят и к людям вообще не выходят. Впрочем уже сидят. Но надо больше.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
STRiX Полчаса назад
Ну и что? Да пока что дико, да пока что в новинку, да люди косятся и оборачиваются, но точно также когда-то оборачивались когда человек шел по улице и сам с собой разговаривал (а у него гарнитура). Я помню что как первый раз увидел у мужика на улице телефон без антенны, тоже обернулся, думал фига себе, он наверно стоит как самолет.
Скоро это станет обыденностью и каждый второй будет ходить с подобным устройством.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
MUZSER Час назад
Уже в России

зы. Я,так понял безумно дорогая игрушка(но погонять бы взял
)
Ссылка www.youtube.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
sedoisever 2 часа назад
Интересно, как они отрабатывают боковое зрение на том же пешеходном переходе?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
FOX98

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

98265



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Косячит кто-то другой, а стыдно почему-то мне
Косячит кто-то другой, а стыдно почему-то мне
Мемы из соцсетей. Свежак за 1 февраля
Мемы из соцсетей. Свежак за 1 февраля
Набирающие популярность в сообществах
Термин "танк"
Термин "танк"
Москва - номер один в Европе по количеству электробусов
Москва - номер один в Европе по количеству электробусов
Свобода от комиссий за переводы и платежи
Свобода от комиссий за переводы и платежи
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Я занесу

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересно#интересное#забавно#Прикол#дети#подборка#автомобили#кино#автомир
#животные#США#факты#люди#природа#сарказм#машина#девушки#КИтай#Автовсячина
#Юмор#история#Еда#новости#в мире#СССР#Госдума#искусство#соцсети#собака
Свобода от комиссий за переводы и платежи Свобода от комиссий за переводы и платежи Кот спас жизнь пса, прогнав атаковавших его койотов Кот спас жизнь пса, прогнав атаковавших его койотов Полицейский случайно зашёл в магазин, когда там происходило ограбление Полицейский случайно зашёл в магазин, когда там происходило ограбление Гигантские волны разнесли столовую на военной базе США на Маршалловых островах Гигантские волны разнесли столовую на военной базе США на Маршалловых островах "На честном слове и на одном крыле": в США бдительный пассажир перед вылетом заметил недоработку техников "На честном слове и на одном крыле": в США бдительный пассажир перед вылетом заметил недоработку... В США полицейские арестовали "рыбного бандита" В США полицейские арестовали "рыбного бандита"

На что жалуетесь?

Вернуться