Симпсоны опять все предсказали

Свобода от комиссий за переводы и платежи

Кот спас жизнь пса, прогнав атаковавших его койотов

Полицейский случайно зашёл в магазин, когда там происходило ограбление

Гигантские волны разнесли столовую на военной базе США на Маршалловых островах

"На честном слове и на одном крыле": в США бдительный пассажир перед вылетом заметил недоработку...

В США полицейские арестовали "рыбного бандита"