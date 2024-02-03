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В США парень тестировал Vision Pro прямо за рулём Tesla

В США парень тестировал Vision Pro прямо за рулём Tesla

Автор:
03 февраля 2024 11:12
Метки: Apple   Tesla   Vision Pro   Видео   будущее   в мире   новости   очки дополненной реальности   
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Первые покупатели шлема дополненной реальности от Apple уже тестируют устройство в повседневной жизни. Например, при вождении или занятиях в зале.

Один из обладателей Vision Pro показал, как использует его во время езды на своей Tesla в режиме автопилота.


Полицейские, правда, пока не очень оценивают такой способ передвижения: несмотря на автопилот, водитель должен следить за дорогой.

Другой — попробовал позаниматься в зале вместе со шлемом.


В Vision Pro не только ездят за рулём, но и ходят по улицам...

Источник:

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Метки: Apple   Tesla   Vision Pro   Видео   будущее   в мире   новости   очки дополненной реальности   
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