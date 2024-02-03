В США парень тестировал Vision Pro прямо за рулём Tesla

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Первые покупатели шлема дополненной реальности от Apple уже тестируют устройство в повседневной жизни. Например, при вождении или занятиях в зале.
Один из обладателей Vision Pro показал, как использует его во время езды на своей Tesla в режиме автопилота.
Полицейские, правда, пока не очень оценивают такой способ передвижения: несмотря на автопилот, водитель должен следить за дорогой.
Другой — попробовал позаниматься в зале вместе со шлемом.
В Vision Pro не только ездят за рулём, но и ходят по улицам...
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