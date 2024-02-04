Великая миграция сардин: это эпическое явление видно из космоса

Люди тоже чрезвычайно довольны таким положением дел. За месяц великого рыбьего странствия рыбакам удаётся выловить до 300 тысяч тонн рыбы. Траулеры набивают свои трюмы под завязку, а местные рыбаки шутят, что в это время рыба клюёт даже на пластиковые ложки для мороженного. На миграции кормится целая страна! К тому же на рыбий движ слетаются дайверы и фотографы со всего света. Именно благодаря их трудам и чувству прекрасного вы можете наслаждаться фотографиями в этой статье.