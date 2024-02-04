Великая миграция сардин: это эпическое явление видно из космоса

Как вы думаете, рыбу можно разглядеть из космоса? Одну — вряд ли. Но когда косяк собирается в орду длиной в 7 километров — это становится более чем реально! Сегодня мы расскажем вам о крупнейшей миграции живых организмов, в которой участвуют миллиарды живых существ, — о миграции перуанских сардин.
Каждое лето неисчислимые толпы перуанских сардин собираются у берегов Южной Африки и спешат на север, в Индийский океан. Так как сардина — рыбка маленькая и беззащитная, она предпочитает путешествовать в компании друзей. Вместе и веселее, и шанс, что съедят именно тебя, — меньше. Так образуется косяк длиной в 7 километров и шириной в 1.5 километров. И это только официальные данные. По неофициальным шествие может быть в 2 раза длиннее!
Вокруг великого сардиньего похода собирается до 18 тысяч (!) дельфинов, тысячи акул и олушей, десятки китов-полосатиков. Дельфины сбивают сардин в плотные шары и подгоняют к поверхности. Там на них бросаются птицы и хищные рыбы, спешащие воспользоваться плодами чужой охоты. Ну а киты просто врезаются в толпу, разинув рот, и пытаются проглотить как можно больше рыбы.
Люди тоже чрезвычайно довольны таким положением дел. За месяц великого рыбьего странствия рыбакам удаётся выловить до 300 тысяч тонн рыбы. Траулеры набивают свои трюмы под завязку, а местные рыбаки шутят, что в это время рыба клюёт даже на пластиковые ложки для мороженного. На миграции кормится целая страна! К тому же на рыбий движ слетаются дайверы и фотографы со всего света. Именно благодаря их трудам и чувству прекрасного вы можете наслаждаться фотографиями в этой статье.
И всё это, конечно, здорово, но рыбам с этого какой профит? Если честно, мы не знаем. Перуанским сардинам совсем необязательно кочевать, чтобы размножаться. Большинство представителей этого вида осёдлы и предпочитают не уходить далеко от места, где родились. Но часть популяции всё равно рискует своими жизнями в путешествии длиной в тысячи километров.
Возможно, причина их странствия кроется в апвеллинге. Так называется подъём холодных и богатых органикой глубинных вод к самой поверхности. На восточном побережье Африки он происходит каждое лето и вызван сильными ветрами, которые отталкивают поверхностные воды от материка. В богатых органикой водах быстро развивается планктон всех форм и размеров — любимая пища сардин. Вот они и бросаются в поход за едой. Да, многие погибнут, зато каждая выжившая самка наестся от пуза и сможет отложить несколько тысяч здоровых и крупных икринок.
Есть и другая гипотеза, объясняющая загадочное природное явление. Согласно ей, часть популяции перуанских сардин генетически запрограммирована мчаться на север каждый раз, когда температура воды у берегов Африки опускается ниже 21°С. Когда рыбки достигают Индийского океана, они рассеиваются по нему и активно нерестятся.
А потом возвращаются назад небольшими группами по глубинным холодным течениям. Так они не привлекают внимания ни людей, ни хищников. Периодически в Индийском океане находят икру сардин, что является косвенным подтверждением этой гипотезы. .
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Брала барабульку, там еще некоторые виды плескаются - я в их породах особо понимаюсь. Вроде как селедка есть и эти, красноперки-окуни.
Улов тоже раз на раз не приходит. Иногда ничего не поймаешь, а иногда и воды выпить некогда. Вот тогда опытные рыболовы говорили, что косяк идет.
Вопрос в другом: - откуда в Черном косяки?