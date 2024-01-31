Зачем бабуины воруют котят львов и леопардов?

В реальной жизни львы не имеют никакого отношения к титулу «царь зверей». Единственное, что их роднит с монархами, — огромное количество врагов. Даже обезьяны достаточно ловкие и наглые, чтобы досаждать большим кошкам. Они воруют их котят! В этой истории непонятно одно: зачем приматы рискуют своей шкурой? Давайте разбираться!
Юный львёнок — зверёк почти беззащитный. От гарантированной гибели его ограждает лишь злая мама весом в 120-180 кило. Но она не может быть всё время рядом, малыши иногда остаются предоставлены сами себе. В этот момент и появляются бабуины. Животные они тоже не маленькие — 20-30 кило массы и острые клыки дают им достаточно наглости для тёмных делишек.
Воровство детей проходит просто, почти буднично. Стаи павианов часто тусуются в саваннах, поэтому регулярно пересекаются со львами. И если они замечают одинокого львёнка, то его просто хватают и уносят в далёкие дали. Никакого плана, никаких хитростей. Малыша в таком случае ожидает лишь гибель, если мать его не найдёт и не отобьёт у приматов.
Но вот зачем бабуины это делают — вопрос дискуссионный. Предположительно таким способом они прореживают численность своих естественных врагов. С точки зрения обезьян, охота на одиноких львят — это вложение в будущее, долговременная инвестиция, которая позволяет им увеличить шансы на выживание собственного потомства. Меньше львов — больше бабуинов.
Эту гипотезу подтверждает факт, что не только львы подвергаются нападкам на своё потомство. Обезьяны также воруют котят у леопардов — таких же заядлых охотников на приматов.
Но есть и альтернативная точка зрения. Учёные, придерживающиеся её, утверждают, что всё намного проще. Это обычное хищное поведение. Мелкие обезьяны едят насекомых, крупные иногда ловят грызунов, птиц и пожевывают падаль. Бабуины просто ловят котят как добычу. Причём достаётся от них не только львам и леопардам, но и потомству копытных, хотя они обезьян, вроде как, не едят. Однако из-за высокой социальности и интеллекта бабуинов хищное поведение иногда даёт сбой, и они начинают принимать детёнышей то ли за своих, то ли за игрушку.
Источник:
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