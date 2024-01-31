Зачем бабуины воруют котят львов и леопардов?

Но есть и альтернативная точка зрения. Учёные, придерживающиеся её, утверждают, что всё намного проще. Это обычное хищное поведение. Мелкие обезьяны едят насекомых, крупные иногда ловят грызунов, птиц и пожевывают падаль. Бабуины просто ловят котят как добычу. Причём достаётся от них не только львам и леопардам, но и потомству копытных, хотя они обезьян, вроде как, не едят. Однако из-за высокой социальности и интеллекта бабуинов хищное поведение иногда даёт сбой, и они начинают принимать детёнышей то ли за своих, то ли за игрушку.