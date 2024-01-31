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Зачем бабуины воруют котят львов и леопардов?

Зачем бабуины воруют котят львов и леопардов?

Автор:
31 января 2024 13:35
Сообщество : Животные
Метки: бабуины   животные   интересно   леопард   природа   факты   фото   
3712
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В реальной жизни львы не имеют никакого отношения к титулу «царь зверей». Единственное, что их роднит с монархами, — огромное количество врагов. Даже обезьяны достаточно ловкие и наглые, чтобы досаждать большим кошкам. Они воруют их котят! В этой истории непонятно одно: зачем приматы рискуют своей шкурой? Давайте разбираться!

Юный львёнок — зверёк почти беззащитный. От гарантированной гибели его ограждает лишь злая мама весом в 120-180 кило. Но она не может быть всё время рядом, малыши иногда остаются предоставлены сами себе. В этот момент и появляются бабуины. Животные они тоже не маленькие — 20-30 кило массы и острые клыки дают им достаточно наглости для тёмных делишек.

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Воровство детей проходит просто, почти буднично. Стаи павианов часто тусуются в саваннах, поэтому регулярно пересекаются со львами. И если они замечают одинокого львёнка, то его просто хватают и уносят в далёкие дали. Никакого плана, никаких хитростей. Малыша в таком случае ожидает лишь гибель, если мать его не найдёт и не отобьёт у приматов.

Но вот зачем бабуины это делают — вопрос дискуссионный. Предположительно таким способом они прореживают численность своих естественных врагов. С точки зрения обезьян, охота на одиноких львят — это вложение в будущее, долговременная инвестиция, которая позволяет им увеличить шансы на выживание собственного потомства. Меньше львов — больше бабуинов.

Эту гипотезу подтверждает факт, что не только львы подвергаются нападкам на своё потомство. Обезьяны также воруют котят у леопардов — таких же заядлых охотников на приматов.

Но есть и альтернативная точка зрения. Учёные, придерживающиеся её, утверждают, что всё намного проще. Это обычное хищное поведение. Мелкие обезьяны едят насекомых, крупные иногда ловят грызунов, птиц и пожевывают падаль. Бабуины просто ловят котят как добычу. Причём достаётся от них не только львам и леопардам, но и потомству копытных, хотя они обезьян, вроде как, не едят. Однако из-за высокой социальности и интеллекта бабуинов хищное поведение иногда даёт сбой, и они начинают принимать детёнышей то ли за своих, то ли за игрушку.

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Метки: бабуины   животные   интересно   леопард   природа   факты   фото   
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10  комментариев
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10k
Алексей 2 часа назад
Как баклажаны в америке,берем все что можем а потом разберемся
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8k
perekrestok 46 минут назад
Несколько раз видел как ведут себя бабуины. Злые, наглые, да еще и с клыками. Туристов даже предупреждают чтобы не пытались идти с бабуинами на какие то контакты - бабуины запросто могут сильно навредить человеку.
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1k
Victor Chromov 58 минут назад
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28k
Lehoia Час назад
Бабуины воруют и человеческих детей тоже по возможности. Всех , кого они воруют, они убивают с исключительной жестокостью. Отрывают конечности, рвут на части и т.д. своеобразный садизм животного мира.
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12k
Krapiv Час назад
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412
ДедМаздай 2 часа назад
Каждый нормальный бабуин должен завести себе котейку!
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30k
AzuveR 2 часа назад
По моему бабуины ,это гопники в животном мире.
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11k
Борис Карабанов 2 часа назад
Есть такая занятная книжица с красивыми картинками:
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17k
Алексей 2 часа назад
Кина насмотрелись....
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