70% россиян высказались за запрет микрофинансовых организации

Специалисты из Исследовательского центра портала SuperJob.ru провели опрос в конце января среди 1600 человек в возрасте от 18 лет, в 377 населенных пунктах РФ, во всех федеральных округах. И вот что получается, 70% опрошенных считают, что микрофинансовым учреждениям (МФО) на территории России не место. А если деньги очень нужны, то брать их стоит в надежных банках.

Интересно, что особенно часто за запрет высказываются люди с доходом от 50 000 до 99 999 рублей в месяц (77%). А вот те, кто против запрета МФО, причем чаще всего это молодые люди до 34 лет (11%), утверждают, что все граждане должны иметь доступ к займам независимо от своего дохода, ведь в банках именно наличие стабильного дохода является важным критерием для получения ободрения на кредит.