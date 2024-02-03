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70% россиян высказались за запрет микрофинансовых организации

70% россиян высказались за запрет микрофинансовых организации

Автор:
03 февраля 2024 10:06
Сообщество : Жить в России
Метки: МФО   деньги   долги   запрет   микрофинансовые организации   опрос   
748
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С одной стороны, быстро перехватить денежку до зарплаты это удобно, но с другой стороны, это бесконечные долги и риск нарваться на мошенников.

Специалисты из Исследовательского центра портала SuperJob.ru провели опрос в конце января среди 1600 человек в возрасте от 18 лет, в 377 населенных пунктах РФ, во всех федеральных округах. И вот что получается, 70% опрошенных считают, что микрофинансовым учреждениям (МФО) на территории России не место. А если деньги очень нужны, то брать их стоит в надежных банках.


Интересно, что особенно часто за запрет высказываются люди с доходом от 50 000 до 99 999 рублей в месяц (77%). А вот те, кто против запрета МФО, причем чаще всего это молодые люди до 34 лет (11%), утверждают, что все граждане должны иметь доступ к займам независимо от своего дохода, ведь в банках именно наличие стабильного дохода является важным критерием для получения ободрения на кредит.

Основной аргумент сторонников запрета МФО сводится к тому, что в этой сфере действуют слишком много мошенников, а деньги взаймы должны выдаваться банками после тщательной проверки потенциального заемщика. Ведь при микрозайме идет очень большая переплата, при невозможности вернуть деньги вовремя, есть риск окончательно погрязнуть в долгах.


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Метки: МФО   деньги   долги   запрет   микрофинансовые организации   опрос   
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9  комментариев
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17k
ss Полчаса назад
А не лучше ли просто не брать кредитов? И ничего запрещать не придётся. Не лучше ли просто жить по средствам?
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7k
tamin 7 минут назад
Знаете что такое защита от дурака? Вот ч микрофинансовыми займами тоже самое. Закрыть.
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462
Виталий Кассандров 14 минут назад
Смысл в их существование, при наличие кредитных карт с беспроцентным периодом ? Только если на наркоту не хватает .
Так что одним законом 2 криминальные составляющие уменьшается, ну не считая что эти конторы с кучей нала лакомый кусочем для утырков и их грабят чуть ли не еженедельно.
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1k
Олег 22 минуты назад
Не мешало бы еще комиссионками заняться, т.к. они с радостью скупают краденые вещи. Нарикам и кредит брать не нужно на дозу.
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1k
Александр 54 минуты назад
Никто их не запретит. Просто выберите пару, тройку таких контор и посмотрите учредителей (информация обычно открытая) и посмотрите кто они и что.
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