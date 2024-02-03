70% россиян высказались за запрет микрофинансовых организации

С одной стороны, быстро перехватить денежку до зарплаты это удобно, но с другой стороны, это бесконечные долги и риск нарваться на мошенников.
Специалисты из Исследовательского центра портала SuperJob.ru провели опрос в конце января среди 1600 человек в возрасте от 18 лет, в 377 населенных пунктах РФ, во всех федеральных округах. И вот что получается, 70% опрошенных считают, что микрофинансовым учреждениям (МФО) на территории России не место. А если деньги очень нужны, то брать их стоит в надежных банках.
Интересно, что особенно часто за запрет высказываются люди с доходом от 50 000 до 99 999 рублей в месяц (77%). А вот те, кто против запрета МФО, причем чаще всего это молодые люди до 34 лет (11%), утверждают, что все граждане должны иметь доступ к займам независимо от своего дохода, ведь в банках именно наличие стабильного дохода является важным критерием для получения ободрения на кредит.
Основной аргумент сторонников запрета МФО сводится к тому, что в этой сфере действуют слишком много мошенников, а деньги взаймы должны выдаваться банками после тщательной проверки потенциального заемщика. Ведь при микрозайме идет очень большая переплата, при невозможности вернуть деньги вовремя, есть риск окончательно погрязнуть в долгах.
Источник:
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Так что одним законом 2 криминальные составляющие уменьшается, ну не считая что эти конторы с кучей нала лакомый кусочем для утырков и их грабят чуть ли не еженедельно.