Россиянам хотят запретить брать несколько микрозаймов и влезать в долговую яму

Микрокредиты стали популярны последние 15-20 лет. Человек берёт, например, 5 тысяч рублей, проценты по сумме растут лавинообразно, а через год он уже должен… квартиру. Нередко люди берут по нескольку микрозаймов - чтобы за счёт нового погасить проценты по предыдущему кредиту.

Сейчас по микрозаймам действуют следующие ограничения: ставка - 1% в день (не более 365% в год) и лимит максимальный переплаты - не более 150% от изначальной суммы. С 1 июля ставку сделают 0,8% в день, а сумму переплаты - 130% от суммы.