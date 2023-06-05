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Россиянам хотят запретить брать несколько микрозаймов и влезать в долговую яму

Россиянам хотят запретить брать несколько микрозаймов и влезать в долговую яму

Автор:
05 июня 2023 16:38
Сообщество : Жить в России
Метки: александр аксененко   деньги   депутат   долги   долговая яма   запрет   микрозайм   микрокредиты   проценты   
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Сейчас это никак не ограничено и люди «попадают» под дикие проценты, которые увеличиваются с каждым месяцем.

Микрокредиты стали популярны последние 15-20 лет. Человек берёт, например, 5 тысяч рублей, проценты по сумме растут лавинообразно, а через год он уже должен… квартиру. Нередко люди берут по нескольку микрозаймов - чтобы за счёт нового погасить проценты по предыдущему кредиту.

Сейчас по микрозаймам действуют следующие ограничения: ставка - 1% в день (не более 365% в год) и лимит максимальный переплаты - не более 150% от изначальной суммы. С 1 июля ставку сделают 0,8% в день, а сумму переплаты - 130% от суммы.

Такие «ограничения» посчитали недостаточными. С инициативой взять их под более жёсткий контроль выступили депутаты Госдумы во главе с Александром Аксененко от «Справедливой России».

Сегодня микрофинансовые займы получить намного проще — они выдаются зачастую без особого подтверждения платежеспособности гражданина. Количество таких займов, которые может оформить один клиент, также никак не ограничено, - считает Аксененко.

Ранее депутаты предлагали вообще запретить микрокредиты. Но тогда решили, что все эти конторы уйдут в теневой сектор, поэтому решили пока только ограничить их деятельность. В частности, запретить гражданам брать больше 2-3 микрозаймов.

По всей видимости, на этом всё и остановится. По крайней мере, пока. Люди смогут оформлять не более 2-3 микрозаймов под 0,8% в день на каждый. Если сложить это вместе, получается значительная сумма.

И вопросы всё равно остаются.

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Метки: александр аксененко   деньги   депутат   долги   долговая яма   запрет   микрозайм   микрокредиты   проценты   
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53k
dima423 43 минуты назад
Я бы вообще их запретил...99% вреда перевешивают 1% пользы... тем более есть карты кредитные, по моему их всем дают)
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19k
scorpick 12 минут назад
Американский фильм "Во что бы то ни стало". Штат Техас, все поголовно в кредитах, и на фоне сцен огромные билборды: "Деньги через минуту! Возьми сейчас, отдай потом!" Банки забирают за долги дома, земли, ранчо. Суть сюжета в том, что единственный способ рассчитаться с банком, это ограбить его. Интересный фильм, всем рекомендую к просмотру.
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540
дмитрий 59 минут назад
давно пора
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August

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