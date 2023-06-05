Россиянам хотят запретить брать несколько микрозаймов и влезать в долговую яму

Сейчас это никак не ограничено и люди «попадают» под дикие проценты, которые увеличиваются с каждым месяцем.
Микрокредиты стали популярны последние 15-20 лет. Человек берёт, например, 5 тысяч рублей, проценты по сумме растут лавинообразно, а через год он уже должен… квартиру. Нередко люди берут по нескольку микрозаймов - чтобы за счёт нового погасить проценты по предыдущему кредиту.
Сейчас по микрозаймам действуют следующие ограничения: ставка - 1% в день (не более 365% в год) и лимит максимальный переплаты - не более 150% от изначальной суммы. С 1 июля ставку сделают 0,8% в день, а сумму переплаты - 130% от суммы.
Такие «ограничения» посчитали недостаточными. С инициативой взять их под более жёсткий контроль выступили депутаты Госдумы во главе с Александром Аксененко от «Справедливой России».
Сегодня микрофинансовые займы получить намного проще — они выдаются зачастую без особого подтверждения платежеспособности гражданина. Количество таких займов, которые может оформить один клиент, также никак не ограничено, - считает Аксененко.
Ранее депутаты предлагали вообще запретить микрокредиты. Но тогда решили, что все эти конторы уйдут в теневой сектор, поэтому решили пока только ограничить их деятельность. В частности, запретить гражданам брать больше 2-3 микрозаймов.
По всей видимости, на этом всё и остановится. По крайней мере, пока. Люди смогут оформлять не более 2-3 микрозаймов под 0,8% в день на каждый. Если сложить это вместе, получается значительная сумма.
И вопросы всё равно остаются.
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