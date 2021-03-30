Хоть японец и совершил ограбление в стиле голливудских фильмов, но полиция сумела-таки его отследить по камерам.



Уже в полицейском участке он рассказал, что в школе занимался скалолазанием, поэтому не боялся высоты и не использовал страховочный трос. А на преступление мужчина пошёл из-за больших долгов.