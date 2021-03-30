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23 марта один из жителей Токио поставил на кон свою свободу ради коллекционных карточек с покемонами и проиграл.
Полицейское управление столицы Японии опубликовало отчёт о поимке преступника. 28-летний мужчина решил поправить своё финансовое положение за чужой счёт. Для этого он придумал интересный план.
Примерно в 5 утра злоумышленник залез на крышу шестиэтажного здания, привязал там верёвку и скинул другой конец вниз. Позже без страховки японец пролез по верёвке не менее 5 метров и с помощью инструментов пробрался в магазин карточек на 6 этаже.
Внутри он нашёл около 80 редких карточек из серии "Покемоны" на общую сумму 1 млн йен ( 691 тыс рублей), а также не побрезговал наличкой из кассы в размере 260 тыс йен (почти 180 тыс рублей).
Примерно в 5 утра злоумышленник залез на крышу шестиэтажного здания, привязал там верёвку и скинул другой конец вниз. Позже без страховки японец пролез по верёвке не менее 5 метров и с помощью инструментов пробрался в магазин карточек на 6 этаже.
Внутри он нашёл около 80 редких карточек из серии "Покемоны" на общую сумму 1 млн йен ( 691 тыс рублей), а также не побрезговал наличкой из кассы в размере 260 тыс йен (почти 180 тыс рублей).
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Хоть японец и совершил ограбление в стиле голливудских фильмов, но полиция сумела-таки его отследить по камерам.
Уже в полицейском участке он рассказал, что в школе занимался скалолазанием, поэтому не боялся высоты и не использовал страховочный трос. А на преступление мужчина пошёл из-за больших долгов.
Уже в полицейском участке он рассказал, что в школе занимался скалолазанием, поэтому не боялся высоты и не использовал страховочный трос. А на преступление мужчина пошёл из-за больших долгов.
Японская красотка-байкерша оказалась брутальным мужиком
В "Твиттере" обворожительная юная бестия на мото имеет множество поклонников. Но один из них увидел странное отражение в зеркале.
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