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"Это что за покемон?!": японец забрался в магазин и украл карточки с известными персонажами

"Это что за покемон?!": японец забрался в магазин и украл карточки с известными персонажами (3 фото)

Автор:
30 марта 2021 09:56
Сообщество : Криминал
Метки: Япония   деньги   долги   карточки   кража   магазин   покемон   токио   
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23 марта один из жителей Токио поставил на кон свою свободу ради коллекционных карточек с покемонами и проиграл.
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Метки: Япония   деньги   долги   карточки   кража   магазин   покемон   токио   
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