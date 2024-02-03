16 животных, которые имеют репутацию cамых несимпатичных существ в природе

В мире существует множество разнообразных и удивительных животных, но не все из них обладают привлекательной внешностью, вызывающей у нас, людей, восторг и симпатию. Иногда природа может подарить созданию необычное строение тела, диковинные черты мордочки или странный окрас шерсти.
И всё ради того, чтобы существу было легче защититься от хищников и добыть себе пищу. Поэтому мнение человечества в данном вопросе животный мир мало интересует.
Не забываем о том, что красота — субъективное понятие. Поэтому в какой-то степени всех живых существ можно назвать прекрасными. Однако существуют разновидности млекопитающих, рептилий и птиц, которые вызывают у большинства людей исключительно негативные эмоции. Ниже вы можете увидеть некоторых из них.
Этот странный малыш внешне напоминает поросёнка, зайца и кенгуру. Обитает на африканском континенте. Невероятно пуглив и осторожен, поэтому встретить его в дикой природе крайне сложно.
Гордый хищник марабу легко сможет напугать любого человека своим внезапным появлением. Эти птицы имеют довольно крупные размеры (около 9 килограммов) и не самый добродушный вид. Чего стоят только огромный и толстый клюв марабу и его жуткий горловой мешок.
Крупная лягушка, обитающая исключительно в пределах воды. Учёные никогда не видели этого лупастика на поверхности. Многим внешность свистуна кажется отталкивающей. Другие же, напротив, находят его довольно милым.
На первый взгляд эта черепашка кажется совсем не жуткой. Однако ровно до того момента, пока она не вытянет свою шею.
Главная фишка сайгаков — непропорционально большая голова, а также мягкий, подвижный хоботок.
Любопытно, что у самок этого вида нос лишь слегка удлинён и вздёрнут к верху. У самцов же он раздутый и огромный.
Синелицые обезьяны со вздёрнутым носом обитают только в Азии.
У долгопята самые большие глаза по сравнению с размерами тела среди всех млекопитающих. Видимо, из-за этой особенности его внешность кажется столь странной. Конечно, дополнительного колорита добавляют длинные и тонкие конечности. Только представьте, как эти маленькие пальчики касаются вашего лица. Жутко?
Жутковатой белой маской природа наделила исключительно самцов этого вида.
Этот олень-вампир питается исключительно растительной пищей. Его чудо-клыки используется в стычках с другими оленями и животными.
Кожа на лице обезьяны лишена пигмента. А вот капиллярная сетка под ней прекрасно просвечивается, из-за чего у животного и появляется столь необычная красная маска.
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