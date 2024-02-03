В Британии рестораторы признают поражение веганов

Все чаще в Великобритании можно обнаружить в меню веганских ресторанов блюда из мяса, рестораторы пожимаю плечами и говорят, что им тоже надо как-то жить. Да и сами англичане, видимо, осознали, что никакое тофу кусок приличного бифштекса заменить не может и стали постепенно отказываться от вегетарианства.

Адонис Норузния, владелец веганского гастробара Nomas Gastrobar в Чешире был вынужден ввести мясные блюда, чтобы клиенты не уходили. По его подсчетам вегетарианское меню привлекает всего 5% от потенциальных клиентов. Все разнообразные попытки привлечь больше посетителей заканчивались провалом, как только клиенты открывали меню и не находили там мясных блюд.