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В Британии рестораторы признают поражение веганов

В Британии рестораторы признают поражение веганов

Автор:
03 февраля 2024 07:11
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Великобритания   Еда   вегетарианцы   меню   мясо   рестораны   
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Как бы вегетарианцы ни твердили всему миру, что только их питание самое модноеполезноеправильное (нужное подчеркнуть), рыночек все порешал.

Все чаще в Великобритании можно обнаружить в меню веганских ресторанов блюда из мяса, рестораторы пожимаю плечами и говорят, что им тоже надо как-то жить. Да и сами англичане, видимо, осознали, что никакое тофу кусок приличного бифштекса заменить не может и стали постепенно отказываться от вегетарианства.


Адонис Норузния, владелец веганского гастробара Nomas Gastrobar в Чешире был вынужден ввести мясные блюда, чтобы клиенты не уходили. По его подсчетам вегетарианское меню привлекает всего 5% от потенциальных клиентов. Все разнообразные попытки привлечь больше посетителей заканчивались провалом, как только клиенты открывали меню и не находили там мясных блюд.

Сам хозяин комментирует сложившуюся ситуацию так: «Вот уже три года мы теряем клиентов, потому что ресторан веганский. В ответ на эти вызовы мы приняли трудное, но необходимое решение ввести в наше меню тщательно подобранный ассортимент высококачественных мясных и молочных продуктов, произведенных из надежных источников».


Эта тенденция прослеживается и в других ресторанах, и с каждым годом количество заведений для любителей растительной пищи снижается. Веганы в сети негодуют, а вот остальные посетители только рады таким изменениям. Вот такие дела!

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Метки: Великобритания   Еда   вегетарианцы   меню   мясо   рестораны   
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3  комментария
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171
Деньги Есть Полчаса назад
Никогда не видел чисто веганского ресторана. Только с веганскими блюдами в меню.
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Горожанин Полчаса назад
А помните, ещё недавно время, когда дебилов было видно:
- Здравствуйте. Света. Веган...
Куда это ушло?
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8k
Mauritanien Полчаса назад
Адонис такой прям брит, как и их же ученые
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