В Британии рестораторы признают поражение веганов

Как бы вегетарианцы ни твердили всему миру, что только их питание самое модноеполезноеправильное (нужное подчеркнуть), рыночек все порешал.
Все чаще в Великобритании можно обнаружить в меню веганских ресторанов блюда из мяса, рестораторы пожимаю плечами и говорят, что им тоже надо как-то жить. Да и сами англичане, видимо, осознали, что никакое тофу кусок приличного бифштекса заменить не может и стали постепенно отказываться от вегетарианства.
Адонис Норузния, владелец веганского гастробара Nomas Gastrobar в Чешире был вынужден ввести мясные блюда, чтобы клиенты не уходили. По его подсчетам вегетарианское меню привлекает всего 5% от потенциальных клиентов. Все разнообразные попытки привлечь больше посетителей заканчивались провалом, как только клиенты открывали меню и не находили там мясных блюд.
Сам хозяин комментирует сложившуюся ситуацию так: «Вот уже три года мы теряем клиентов, потому что ресторан веганский. В ответ на эти вызовы мы приняли трудное, но необходимое решение ввести в наше меню тщательно подобранный ассортимент высококачественных мясных и молочных продуктов, произведенных из надежных источников».
Эта тенденция прослеживается и в других ресторанах, и с каждым годом количество заведений для любителей растительной пищи снижается. Веганы в сети негодуют, а вот остальные посетители только рады таким изменениям. Вот такие дела!
Источник:
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Куда это ушло?