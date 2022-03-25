<<Деньги не пахнут: Верка Сердючка хаяла россиян, тайком бегая к ним на корпоративы>>

По словам Чибисова, средний гонорар украинского артиста/ки составлял около 150-200 тыс. евро. Разумеется, Данилко в своём известном образе распевал там далеко не песни об украинских националистах, как у себя на родине, а привычные нашей аудитории старые хиты.

И это неудивительно, ведь мало где, как в России, сюсюкаются с артистами, закрывая глаза на их выходки. На Украине певцы, актеры и прочий «цвет общества» зарабатывают гораздо меньше, да ещё и доходы пристально изучают, чтобы случае чего быстро «раскулачить».