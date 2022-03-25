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Деньги не пахнут: Верка Сердючка хаяла россиян, тайком бегая к ним на корпоративы

Деньги не пахнут: Верка Сердючка хаяла россиян, тайком бегая к ним на корпоративы (7 фото)

Автор:
25 марта 2022 19:46
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Андрей Данилко   Верка Сердючка   Корпоративные прибыли   Украина и Россия   артисты   русофобия - это дорого   
1909
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Помните, как в январе Андрей Данилко, более известный как Верка Сердючка, горланил со сцены песню «Батька наш Бандера», плюнув в лицо русской аудитории? Тогда могло показаться, что украинский музыкант выбрал сторону, однако сегодня он по-прежнему получает миллионные гонорары в России. Как так получилось?

Данилко известен не только своим творчеством, но и хамскими высказываниями в адрес россиян. Конечно, он уже не устраивал гастроли для простых людей, но вплоть до текущих событий активно колесил по частным вечеринкам наших богачей, зарабатывая миллионы.

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Информацию об этом СМИ раскрыл продюсер и основатель проекта «Заказ артистов» Кирилл Чибисов. Он же рассказал, сколько зарабатывала Сердючка на подобных русских праздниках, проходящих как в нашей стране, так и за рубежом, например, в Италии или ОАЭ.

По словам Чибисова, средний гонорар украинского артиста/ки составлял около 150-200 тыс. евро. Разумеется, Данилко в своём известном образе распевал там далеко не песни об украинских националистах, как у себя на родине, а привычные нашей аудитории старые хиты.


И это неудивительно, ведь мало где, как в России, сюсюкаются с артистами, закрывая глаза на их выходки. На Украине певцы, актеры и прочий «цвет общества» зарабатывают гораздо меньше, да ещё и доходы пристально изучают, чтобы случае чего быстро «раскулачить».

Ведь если вскроется, что украинский артист неплохо зарабатывает в России, ему придется отдать 80% полученных там денег. Чтобы этого не делать, он должен получить какое-нибудь европейское гражданство и платить налоги там. Не исключено, что Зеленский, поднявший у нас немало денег, делал так же.

Наблюдать за всем этим лицемерием довольно комично: Сердючка старательно поддерживает украинскую повестку и оскорбляет россиян, попутно бегая к ним тайком на корпоративы. И ведь сладкая жизнь будет продолжаться, если конечно артисту в его реальном или сценическом образе не закроют въезд.


При этом гонорары будут только расти, так что деньги для Данилко как были, так и останутся важнее позиции его родной страны. От выступлений отказался разве что певец Макс Барских, который заработал денег в России, а потом стал кидаться оскорблениями. Причём не на мове, которую он, видимо, забыл, пока кормился из нашей кормушки, а на чистом русском.

Ох, уж этот «украинский патриотизм» на русском языке и гонорарами от русских богачей в кармане. А что вы думаете по этому поводу?

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Андрей Данилко   Верка Сердючка   Корпоративные прибыли   Украина и Россия   артисты   русофобия - это дорого   
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28  комментариев
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15k
Дядюшка Ау 47 минут назад
Это понятно - деньги не пахнут. Чего с оно взять? А кто, собственно, приглашал фрика? Кто ему оплачивал гонорары? И чем нравственно эти неведомые люди отличаются от сердючек?
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874
РусланКрым Полминуты назад
Какие миллионные гонорары?! Смешно. Этому трансу цена, как обычному педику на панели.
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23k
ПаганецЪ 6 минут назад
3,14-дор-многостаночник.
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5k
Shtoppi 6 минут назад
<<Деньги не пахнут: Верка Сердючка хаяла россиян, тайком бегая к ним на корпоративы>>
Ну таки лицемерие то никто пока не отменял.
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12k
VM Varga 14 минут назад
А этого мудака на последнем фото обязательно было вставлять?
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44
Владимир Е 16 минут назад
так оно по жизни не понятное... то ли баба ... не не мужик...
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10k
Serg 16 минут назад
нормальный мужик стринги и лифчик не носит
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2k
Yus 18 минут назад
Ну и нахрена это говнище вспоминать? Вычеркнуть, стереть и забыть (Damnatio memoriae), пусть даже оно пока еще живет.
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8k
Тудаблин 19 минут назад
"«Батька наш Бандера», плюнув в лицо русской аудитории"

т.е. к аудитории, которая это приглашает, вопросов нет
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6k
au3 20 минут назад
А нафига этого трансвестита пускали?
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5k
Shekhar Kapur Полчаса назад
А на последнем фото кто ?
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−68
Геннадий Жмернецкий Полчаса назад
(gh0st 3 минуты назад
Запретить въезд пожизненно нах) Да кто ж теперь поедет в ваши е.беня?
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44
Владимир Е Геннадий Жмернецкий 14 минут назад
слава богу ... что в наши е.. беня не поедет эта мерзость...
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20k
иванов дмитрий 37 минут назад
а главные наши музыкальные патриоты , группа любэ собралась давать концерты в германии и прибалтике.
только вчера обьявили что их туда не пустят
.
Это другое?
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16
gh0st 41 минуту назад
Запретить въезд пожизненно нах
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60k
Dominus 43 минуты назад
Ссылка youtu.be
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408
Fisher1979 45 минут назад
Самый стрёмный персонаж это Зеленский, подняли в КВН, не знал украинского нормально до 2017 а теперь...., ну не пид@р ли.
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5k
Allmaster 48 минут назад
Ну почему, почему мы (правительство уж) не чтим нашу честь?
Всякое говно кормится на нас же, а мы им велком?
Вот стоит десятку другому просто закрыть въезд наглухо и пусть они кормятся у себя на родине.
Там они никто и звать их никак.
Вот к примеру, плюньте на американский флаг и на наш.
Это я к примеру - вас обычные американские прохожие порвут. А наши, ну у виска покрутят.
Это ПАТРИОТИЗМ
А у нас государство явно его запустило, и каждая шавка, медийная кстати, что усиливает вред, ибо она на публике и ее миллионы читают и слушают - позволяет себе гавкать на руку, ее кормящую.
Доколе???
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12k
K7OO 49 минут назад
Продажный хохол?? Да быть такого не может, ни за что не поверю! ))
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6k
Борис Карабанов 50 минут назад
Я не зрозумів? Данилко ходив до москалів з кулеметом і відбирав у них великі гроші?
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1k
Copycat 51 минуту назад
ну этот 95й квартал и как там его называют без пробелм и сейчас продает свои шоу через авшорную фирму в россиию

всем поплевать)
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44k
Элек Мек 53 минуты назад
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Антибиотик
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