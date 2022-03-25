<<Деньги не пахнут: Верка Сердючка хаяла россиян, тайком бегая к ним на корпоративы>>

Помните, как в январе Андрей Данилко, более известный как Верка Сердючка, горланил со сцены песню «Батька наш Бандера», плюнув в лицо русской аудитории? Тогда могло показаться, что украинский музыкант выбрал сторону, однако сегодня он по-прежнему получает миллионные гонорары в России. Как так получилось?
Данилко известен не только своим творчеством, но и хамскими высказываниями в адрес россиян. Конечно, он уже не устраивал гастроли для простых людей, но вплоть до текущих событий активно колесил по частным вечеринкам наших богачей, зарабатывая миллионы.
Информацию об этом СМИ раскрыл продюсер и основатель проекта «Заказ артистов» Кирилл Чибисов. Он же рассказал, сколько зарабатывала Сердючка на подобных русских праздниках, проходящих как в нашей стране, так и за рубежом, например, в Италии или ОАЭ.
По словам Чибисова, средний гонорар украинского артиста/ки составлял около 150-200 тыс. евро. Разумеется, Данилко в своём известном образе распевал там далеко не песни об украинских националистах, как у себя на родине, а привычные нашей аудитории старые хиты.
И это неудивительно, ведь мало где, как в России, сюсюкаются с артистами, закрывая глаза на их выходки. На Украине певцы, актеры и прочий «цвет общества» зарабатывают гораздо меньше, да ещё и доходы пристально изучают, чтобы случае чего быстро «раскулачить».
Ведь если вскроется, что украинский артист неплохо зарабатывает в России, ему придется отдать 80% полученных там денег. Чтобы этого не делать, он должен получить какое-нибудь европейское гражданство и платить налоги там. Не исключено, что Зеленский, поднявший у нас немало денег, делал так же.
Наблюдать за всем этим лицемерием довольно комично: Сердючка старательно поддерживает украинскую повестку и оскорбляет россиян, попутно бегая к ним тайком на корпоративы. И ведь сладкая жизнь будет продолжаться, если конечно артисту в его реальном или сценическом образе не закроют въезд.
При этом гонорары будут только расти, так что деньги для Данилко как были, так и останутся важнее позиции его родной страны. От выступлений отказался разве что певец Макс Барских, который заработал денег в России, а потом стал кидаться оскорблениями. Причём не на мове, которую он, видимо, забыл, пока кормился из нашей кормушки, а на чистом русском.
Ох, уж этот «украинский патриотизм» на русском языке и гонорарами от русских богачей в кармане. А что вы думаете по этому поводу?
Источник:
АНТИФИШКИ
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Ну таки лицемерие то никто пока не отменял.
т.е. к аудитории, которая это приглашает, вопросов нет
Запретить въезд пожизненно нах) Да кто ж теперь поедет в ваши е.беня?
только вчера обьявили что их туда не пустят
.
Это другое?
Всякое говно кормится на нас же, а мы им велком?
Вот стоит десятку другому просто закрыть въезд наглухо и пусть они кормятся у себя на родине.
Там они никто и звать их никак.
Вот к примеру, плюньте на американский флаг и на наш.
Это я к примеру - вас обычные американские прохожие порвут. А наши, ну у виска покрутят.
Это ПАТРИОТИЗМ
А у нас государство явно его запустило, и каждая шавка, медийная кстати, что усиливает вред, ибо она на публике и ее миллионы читают и слушают - позволяет себе гавкать на руку, ее кормящую.
Доколе???
всем поплевать)