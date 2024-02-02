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«Из-за одного негодяя легла тень на весь народ»: ингуши Курской области единогласно осудили пьяного мужика, ударившего кулаком беззащитного ребёнка

«Из-за одного негодяя легла тень на весь народ»: ингуши Курской области единогласно осудили пьяного мужика, ударившего кулаком беззащитного ребёнка

Автор:
02 февраля 2024 17:37
Сообщество : Криминал
Метки: Видео   Курская область   диаспора   избиение   ингушения   курчатов   мальчик   манекен   мужик   осуждение   
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Представители диаспоры добавили, что они веками жили в согласии с русскими - так будет и впредь.

Вчера в городе Курчатов случилось ЧП. Пьяный мужик шёл по магазину «Пятёрочка», увидел 4-летнего мальчугана и ударил его кулаком по лицу.

Инцидент с неадекватом вышел далеко за рамки Курчатова - его обсуждали по всей стране. А любителя бить беззащитных детей вскоре задержали. Это 55-летний Мухамед Г. На допросе он уже ничего из себя не строил: уверял, что был пьян и принял мальчика за манекен. Якобы поэтому и решил отработать на нём удар.

Эту сомнительную версию будут расследовать. Сейчас она выглядит откровенно слабо - человек даже в состоянии белой горячки вряд ли примет ребёнка за манекен. Зато похоже на попытку снять с себя часть ответственности - тут уж разберутся товарищи из органов.

А пока алковояку осудила ингушская диаспора Курской области: выступил полномочный представитель главы республики Ингушетия Хасан Цароев и старейшины. Они осудили недопустимый поступок пьяного мужика:

Осуждаем вопиющий случай насилия, совершённый нашим земляком в отношении несовершеннолетнего ребёнка в городе Курчатов. Мы - ингушская диаспора, сколько себя помним, у нас всегда передавались традиции уважения к старикам, женщинам, детям. Опираясь на свои традиции и законы Российской Федерации, всякий, неправедно поднявший руку на беззащитного, тем более ребёнка, должен быть подвергнут всеобщему осуждению. Мы веками жили в согласии (с русскими)… И мы не хотим, чтобы из-за одного негодяя, легла тень на весь достойный, героический народ.

Напавший на мальчика горе-боксёр получил не только осуждение, а и уголовную статью.

Прокуратура Курской области взяла на контроль расследование возбужденного уголовного дела по части третьей статьи 30 Уголовного кодекса, пунктам «в», и части второй статьи 105 по факту покушения на убийство малолетнего ребёнка городе Курчатов.

Разговорами про манекен уже не отделается - ему светит до 15 лет колонии.

Источник:

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Метки: Видео   Курская область   диаспора   избиение   ингушения   курчатов   мальчик   манекен   мужик   осуждение   
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33  комментария
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38k
albedo 2 часа назад
«Из-за одного негодяя легла тень на весь народ»
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1k
Руслана Тарасова 18 минут назад
Что любопытно, в той же Москве и Подмосковье живёт достаточно обширная вьетнамская община. Занимаются бизнесом, часто шьют и продают верхнюю одежду и прочее. Но я не разу не слышала, что бы вьетнамец кого-то толкнул, оскорбил,либо напали троем или пятеро на одного, как это у нас очень любят делать приезжие из Дагестана . Безусловно стычки или бытовые конфликты и с ними случаются, но это достаточная редкость. Но зато азербайджанцы, дагестанцы, узбеки сплошняком встречаются в криминальных хрониках.
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1k
Руслана Тарасова Полчаса назад
В Подмосковье достаточно много "понаехавших" из горских народов. Как по мне, ингуши наиболее вменяемые из приезжих. Скорее всего это был просто пьяный идиот.
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18k
Сергей 37 минут назад
Вот что интересно: в Курской области есть ингушская диаспора со "старейшинами". На фига им диаспора? Они ж такие же граждане России, как и их соседи по Курской области.
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595
стеклоВАТА 37 минут назад
чурбан гребаный. мразь. повесить на площади мало
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6k
Владимир 40 минут назад
у них что,у каждого племени,в каждом городе диаспоры?диаспора это уже тень.
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2k
Igor Grishaev 42 минуты назад
Очень хорошо ингушам жить веками в согласии с русскими: ингуши-в Ингушетии, русские-в России
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32k
Владимир 57 минут назад
Это животное в зоопарке держать надо. А диаспоры разогнать нахрен давно пора.
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1k
Кожар Час назад
Опять диаспора?
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4k
Евгений Час назад
И пошли давать взятки судьям и родителям потерпевшего
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411
Дима Новосельский Час назад
Прежде всего алкоголь и ислам в противоречиях...
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6k
Трям Час назад
Что ты, бля, несешь, говно очкастое!???!??? Из-за какого "одного"? Среди дагов и чеченов, даже среди киргизов проще найти нормального человека, чем хоть одного из ингушей! Обезьяны в Тае и то больше на людей похожи!
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102
r3mba4 Час назад
А что делает ингушская диаспора в Курске? Почему она не в Ингушетии.
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14k
кот базилий Час назад
А может быть такое - куряне Ингушетии возмущены поведением земляка из Курска?
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2k
Звёздный странник Час назад
На 15 лет сам станет манекеном.
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5k
Горожанин 2 часа назад
Какая может диаспора коронного народа внутри единой страны? Это бред.. И сознательное насаждение нарратива сепаратизма. Диаспоры и не в качестве общественных структур - это просто люди определенной национальности, которые живут не в своём государстве, а за границей. Понятие диаспора к народам, которые исторически живут в России и являются гражданами России - это преступление. Почему власть на это не обращает внимание?
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4k
r.a.t. 2 часа назад
Диаспора это ОПГ. И пока такие ОПГ защищают мусора, прокуроры и дон-дон-модераторы всяких сомнительных ресурсов, то представители этих ОПГ будут метить наши территории и кошмарить местное население своими преступными выходками
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17k
Kucher 2 часа назад
Задолбали эти ОПГ - диаспоры! Надо признание о принадлежности к диаспоре, приравнять к признанию к принадлежности к организованной преступности.
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10k
Дмитрий 2 часа назад
Диаспоре надо просто заткнуться и промолчать. Это будет лучшее, что они могут сделать.....А то один уже договорился....из диаспоры.
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