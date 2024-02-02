«Из-за одного негодяя легла тень на весь народ»: ингуши Курской области единогласно осудили пьяного мужика, ударившего кулаком беззащитного ребёнка

Эту сомнительную версию будут расследовать. Сейчас она выглядит откровенно слабо - человек даже в состоянии белой горячки вряд ли примет ребёнка за манекен. Зато похоже на попытку снять с себя часть ответственности - тут уж разберутся товарищи из органов.

А пока алковояку осудила ингушская диаспора Курской области: выступил полномочный представитель главы республики Ингушетия Хасан Цароев и старейшины. Они осудили недопустимый поступок пьяного мужика: