«Из-за одного негодяя легла тень на весь народ»: ингуши Курской области единогласно осудили пьяного мужика, ударившего кулаком беззащитного ребёнка

Представители диаспоры добавили, что они веками жили в согласии с русскими - так будет и впредь.
Вчера в городе Курчатов случилось ЧП. Пьяный мужик шёл по магазину «Пятёрочка», увидел 4-летнего мальчугана и ударил его кулаком по лицу.
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Инцидент с неадекватом вышел далеко за рамки Курчатова - его обсуждали по всей стране. А любителя бить беззащитных детей вскоре задержали. Это 55-летний Мухамед Г. На допросе он уже ничего из себя не строил: уверял, что был пьян и принял мальчика за манекен. Якобы поэтому и решил отработать на нём удар.
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Эту сомнительную версию будут расследовать. Сейчас она выглядит откровенно слабо - человек даже в состоянии белой горячки вряд ли примет ребёнка за манекен. Зато похоже на попытку снять с себя часть ответственности - тут уж разберутся товарищи из органов.
А пока алковояку осудила ингушская диаспора Курской области: выступил полномочный представитель главы республики Ингушетия Хасан Цароев и старейшины. Они осудили недопустимый поступок пьяного мужика:
Осуждаем вопиющий случай насилия, совершённый нашим земляком в отношении несовершеннолетнего ребёнка в городе Курчатов. Мы - ингушская диаспора, сколько себя помним, у нас всегда передавались традиции уважения к старикам, женщинам, детям. Опираясь на свои традиции и законы Российской Федерации, всякий, неправедно поднявший руку на беззащитного, тем более ребёнка, должен быть подвергнут всеобщему осуждению. Мы веками жили в согласии (с русскими)… И мы не хотим, чтобы из-за одного негодяя, легла тень на весь достойный, героический народ.
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Напавший на мальчика горе-боксёр получил не только осуждение, а и уголовную статью.
Прокуратура Курской области взяла на контроль расследование возбужденного уголовного дела по части третьей статьи 30 Уголовного кодекса, пунктам «в», и части второй статьи 105 по факту покушения на убийство малолетнего ребёнка городе Курчатов.
Разговорами про манекен уже не отделается - ему светит до 15 лет колонии.
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