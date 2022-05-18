20 карт, которые помогут понять современное состояние США

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Карты охватывают самые разные темы: экономику, демографию, религию, всевозможные запреты, владение оружием и много другое. Собраны карты за последние годы.
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20.
Округа США с коренным населением выше 1%
Зелёным цветом показаны округа, в которых коренное население составляет более 1% от общей численности округа.
Пожалуйста, не скатывайте дискуссию в политический (околополитический) срач
Источник:
АНТИФИШКИ
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