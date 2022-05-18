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20 карт, которые помогут понять современное состояние США

20 карт, которые помогут понять современное состояние США

Автор:
18 мая 2022 11:13
Сообщество : Уголок картографа
Метки: США   инфографика   картография   карты   карты США   статистика   
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Карты охватывают самые разные темы: экономику, демографию, религию, всевозможные запреты, владение оружием и много другое. Собраны карты за последние годы.
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Пожалуйста, не скатывайте дискуссию в политический (околополитический) срач

Источник:

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Метки: США   инфографика   картография   карты   карты США   статистика   
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4  комментария
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1k
sos1960sos 42 минуты назад
Из первой картинки сразу понятно - где больше алкоголизма, там меньше казней. Так выпьем за алкоголизм!
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46k
Олег 2 минуты назад
по количеству казней какое-то разочарование
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Бернгард Кёне

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