"Титаник" скоро совсем исчезнет

В состав экспедиции входят археологи и морские биологи, а также около 40 платных туристов (каждый из них потратит от 100 до 150 тысяч долларов, профинансировав таким образом экспедицию). Эти туристы помогут команде собрать изображения, видео, данные лазерного сканирования и сонара, чтобы составить объективную картину текущего состояния корабля.



Историк "Титаника" Билл Сондер ранее руководил исследованиями для компании, которой принадлежат права на утилизацию корабля, и он сомневается, что экспедиция обнаружит "что-нибудь, что попадет на первые полосы газет". Тем не менее, он верит, что это начинание так или иначе может принести большую пользу.



В отличие от других экспедиций на "Титаник", OceanGate не планирует забирать какие-либо артефакты с места крушения, что делает эту миссию менее спорной, чем миссии прошлого. Совсем недавно RMS Titanic, компания, которой принадлежат права на утилизацию обломков, хотела вернуть беспроводной телеграфный аппарат Маркони, который передавал сигналы бедствия с корабля. Однако это предложение вызвало в прошлом году судебную тяжбу с правительством Соединенных Штатов, которое заявило, что экспедиция нарушит федеральный закон и предыдущий договор, заключенный с Великобританией, о том, чтобы оставить обломки нетронутыми, потому что это место является местом захоронения.