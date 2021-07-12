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"Титаник" скоро совсем исчезнет

"Титаник" скоро совсем исчезнет (5 фото)

Автор:
12 июля 2021 15:13
Сообщество : Факты
885
5
"Титаник", прозванный некогда "непотопляемым кораблем", продолжает разрушаться на дне океана. Крушение судна, в результате которого погибли 1517 человек, произошло 15 апреля 1912 года во время первого же рейса, в результате столкновения с айсбергом. Через несколько часов "Титаник" опустился на дно на глубину более 3600 метров.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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4  комментария
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78k
Броненосец Потелкам Час назад
Чугуний будет лежать на дне ещё очень долго.
Одна поршневая машина чего стоит....
Это не тонкий листовой прокат.....
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60
shabokaterina 3 минуты назад
Реально столько проблем в мире, а эти паразиты обеспокоены кораблем который потонул век назад
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9k
Star Link 17 минут назад
И как после такой новости жить?
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