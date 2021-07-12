"Титаник" скоро совсем исчезнет

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"Титаник", прозванный некогда "непотопляемым кораблем", продолжает разрушаться на дне океана. Крушение судна, в результате которого погибли 1517 человек, произошло 15 апреля 1912 года во время первого же рейса, в результате столкновения с айсбергом. Через несколько часов "Титаник" опустился на дно на глубину более 3600 метров.
Точное местоположение затонувшего корабля долгое время оставалось загадкой. Его обнаружили через 73 года после затопления, в 1985 году. Из-за глубоководных течений, солевой коррозии и бактерий, питающихся металлами, обломки "Титаника" медленно, но верно возвращаются к матери-природе.
Носовая часть "Титаника", снимок 2004 г.
Разрушение "Титаника" по большей части вызвано группой бактерий, названных Halomonas titanicae в его честь. Эти бактерии потребляют сотни килограммов железа каждый день. Когда эти железолюбивые бактерии жуют сталь затонувшего корабля, это приводит к образованию сталактитоподобных структур, похожих на сосульки ржавого цвета (их называют "rusticles").
Недавно ученых шокировало стремительно ухудшающееся состояние "Титаника". В 2010 году Генриетта Манн, одна из тех, кто открыл бактерии Halomonas titanicae, рассказала журналу Time, что "Титанику" осталось всего около 30 лет, а потом он исчезнет. Глубоководный исследователь Виктор Весково также сказал Time в 2019 году: "Затонувший корабль находился там 107 лет в сильных течениях и морской воде, поэтому вопрос не в том, если, а в том, когда море заберет его себе целиком".
Недавно ученых шокировало стремительно ухудшающееся состояние "Титаника". В 2010 году Генриетта Манн, одна из тех, кто открыл бактерии Halomonas titanicae, рассказала журналу Time, что "Титанику" осталось всего около 30 лет, а потом он исчезнет. Глубоководный исследователь Виктор Весково также сказал Time в 2019 году: "Затонувший корабль находился там 107 лет в сильных течениях и морской воде, поэтому вопрос не в том, если, а в том, когда море заберет его себе целиком".
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Фотография "Титаника", отправляющегося в первый рейс
С момента обнаружения затонувшего "Титаника" в 1985 году многие части корабля уже исчезли. Например, исчезло "воронье гнездо", откуда айсберг впервые был замечен в 1912 году. Палуба кормы, где пассажиры могли бы скопиться, когда корабль затонул, сложилась сама по себе. Экспедиция 2019 года обнаружила, что ванны капитана Эдварда Смита, которая ранее была видна после того, как внешняя стена капитанской каюты упала, теперь нет.
С июля 2021 года компания OceanGate Expeditions собирается начать серию экспедиций к месту крушения "Титаника" и, как ожидается, будет вести ежегодную хронику ухудшения состояния корабля. С помощью состоятельных туристов специалисты надеются узнать больше о судне и подводной экосистеме, которые теперь связаны со знаменитым кораблекрушением.
С июля 2021 года компания OceanGate Expeditions собирается начать серию экспедиций к месту крушения "Титаника" и, как ожидается, будет вести ежегодную хронику ухудшения состояния корабля. С помощью состоятельных туристов специалисты надеются узнать больше о судне и подводной экосистеме, которые теперь связаны со знаменитым кораблекрушением.
Фотография ванны капитана Смита, ок. 2003 года
В состав экспедиции входят археологи и морские биологи, а также около 40 платных туристов (каждый из них потратит от 100 до 150 тысяч долларов, профинансировав таким образом экспедицию). Эти туристы помогут команде собрать изображения, видео, данные лазерного сканирования и сонара, чтобы составить объективную картину текущего состояния корабля.
Историк "Титаника" Билл Сондер ранее руководил исследованиями для компании, которой принадлежат права на утилизацию корабля, и он сомневается, что экспедиция обнаружит "что-нибудь, что попадет на первые полосы газет". Тем не менее, он верит, что это начинание так или иначе может принести большую пользу.
В отличие от других экспедиций на "Титаник", OceanGate не планирует забирать какие-либо артефакты с места крушения, что делает эту миссию менее спорной, чем миссии прошлого. Совсем недавно RMS Titanic, компания, которой принадлежат права на утилизацию обломков, хотела вернуть беспроводной телеграфный аппарат Маркони, который передавал сигналы бедствия с корабля. Однако это предложение вызвало в прошлом году судебную тяжбу с правительством Соединенных Штатов, которое заявило, что экспедиция нарушит федеральный закон и предыдущий договор, заключенный с Великобританией, о том, чтобы оставить обломки нетронутыми, потому что это место является местом захоронения.
Историк "Титаника" Билл Сондер ранее руководил исследованиями для компании, которой принадлежат права на утилизацию корабля, и он сомневается, что экспедиция обнаружит "что-нибудь, что попадет на первые полосы газет". Тем не менее, он верит, что это начинание так или иначе может принести большую пользу.
В отличие от других экспедиций на "Титаник", OceanGate не планирует забирать какие-либо артефакты с места крушения, что делает эту миссию менее спорной, чем миссии прошлого. Совсем недавно RMS Titanic, компания, которой принадлежат права на утилизацию обломков, хотела вернуть беспроводной телеграфный аппарат Маркони, который передавал сигналы бедствия с корабля. Однако это предложение вызвало в прошлом году судебную тяжбу с правительством Соединенных Штатов, которое заявило, что экспедиция нарушит федеральный закон и предыдущий договор, заключенный с Великобританией, о том, чтобы оставить обломки нетронутыми, потому что это место является местом захоронения.
Две чашки с "Титаника" на выставке в музее
Это не первый случай, когда экспедиции на "Титаник" вызывают споры. Одна только компания RMS Titanic Inc. за долгие годы извлекла из этого места тысячи артефактов, в том числе серебряные изделия, фарфор и золотые монеты. Это вызвало споры о том, является ли извлечение артефактов с "Титаника" формой ограбления могил.
В 2003 году Эд Камуда, тогдашний президент Исторического общества "Титаника", сказал Associated Press, что деятельность вокруг этого затонувшего корабля должна быть ограничена. Он сказал: "Пусть природа заберет то, что ей принадлежит. Это только вопрос времени, когда на дне океана появится коричневое пятно и скопление чугуна".
В 2003 году Эд Камуда, тогдашний президент Исторического общества "Титаника", сказал Associated Press, что деятельность вокруг этого затонувшего корабля должна быть ограничена. Он сказал: "Пусть природа заберет то, что ей принадлежит. Это только вопрос времени, когда на дне океана появится коричневое пятно и скопление чугуна".
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Одна поршневая машина чего стоит....
Это не тонкий листовой прокат.....
Стандартный лист обшивки "Титаника" был сделан из прокатной листовой стали, длиной около 9 м, шириной 1,8 м и толщиной 2,5 см. Вес варьировался от 2 до 3 тонн. Каждый лист крепился к шпангоутом и другим листам при помощи заклёпок (железных и стальных). Железные заклёпки использовались в труднодоступных местах корпуса и забивались вручную, стальные же ставились в местах наиболее подверженных нагрузкам при помощи гидравлических клепальных машин.