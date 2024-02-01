Желудёвый дятел: птичка-трипофиличка на максималках

Делать запасы – это нормально для многих видов животных и птиц. Но этот малыш в плане запасливости впереди планеты всей и на конкурсе завхозов определённо взял бы главный приз.
Взял исключительно желудями и аккуратно и технично спрятал его в специальных заранее выдолбленных отверстиях. Потому что это в природе этого удивительного создания – Melanerpes formicivorus – желудёвого или муравьиного дятла.
Обитатели дубовых рощ побережья Северной и Центральной Америки – представители дятлов-меланерпесов совсем малыши и весят не более 85 граммов при длине тела взрослой особи примерно 20 сантиметров. Внешне меланерпес напоминает своих собратьев по виду и может похвастаться стильным нарядом по типу чёрный верх – белый низ, а самцы ещё и ярко-алой шапочкой.
Живут желудёвники обычно колониями в составе 2-3 самок и 5-7 самцов. С наступлением брачного периода они не разбиваются на пары. Самки откладывают яйца в одно общее дупло или гнездо. В насиживании и выкармливании птенцов принимают участие все члены коммуны.
Что интересно, есть в группе добровольно-принудительные помощники. Это молодые птицы из предыдущего выводка, в обязанности которых входит помощь старшим родственникам. Их очередь размножаться наступает, когда в соседней стае открывается вакансия. Так природа мудро предусмотрела исключение мутаций при близкородственных скрещиваниях.
Кстати, дамочки коварны по своей природе: при обнаружении кладки, к которой самка не имеет отношения, птица её разорит и уничтожит содержимое.
Пока молодое поколение следит за ещё более молодым, старички, как им и положено,
ходят по магазинам делают запасы. Очень оригинальным способом – добывают и складывают на хранение безумное количество желудей (отсюда и название). Дубовые плоды – основа рациона дятлов. И они выдалбливают очень аккуратно, чтобы не нанести вреда живому дереву, дырки в коре дуба. Чтобы в каждую спрятать жёлудь.
Именно от желудей зависит возможность весеннего размножения (в иное время дятлы питаются плодами, цветами и насекомыми, в частности, муравьями). Поэтому к качеству и объёму надо подходить максимально серьёзно.
Дерево, выбранное в качестве шкафа-холодильника, может насчитывать до 50 тыс. отверстий, продолбленных трудолюбивыми птичками. При отсутствии альтернативы вместо дубов могут использоваться другие породы деревьев, дома, амбары и не только.
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В Калифорнии зафиксирован случай, когда дятлы напрятали в усилителе сотовой связи порядка 130 килограммов желудей. Понятно, что при такой нагрузке он перестал работать. Ретранслятор после очистки заработал, а желудёвники лишились запасов. Впрочем, кладовую они выбрали такую себе: в таких условиях жёлуди моментально плесневеют и портятся.
Более ленивые ребята могут использовать готовые заготовки, поскольку на выдалбливание одного отверстия уходит до 20 минут. Но всё же основная масса дятлов трудолюбивы и являют собой истинный инструмент ужасов трипофобов, создавая затейливое дырявое полотно кошмаров. Впрочем, для птиц это всего лишь способ выжить, поэтому мы можем только поаплодировать этой маленькой, но очень практичной запасливой птахе.
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