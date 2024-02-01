Желудёвый дятел: птичка-трипофиличка на максималках

Живут желудёвники обычно колониями в составе 2-3 самок и 5-7 самцов. С наступлением брачного периода они не разбиваются на пары. Самки откладывают яйца в одно общее дупло или гнездо. В насиживании и выкармливании птенцов принимают участие все члены коммуны.

Что интересно, есть в группе добровольно-принудительные помощники. Это молодые птицы из предыдущего выводка, в обязанности которых входит помощь старшим родственникам. Их очередь размножаться наступает, когда в соседней стае открывается вакансия. Так природа мудро предусмотрела исключение мутаций при близкородственных скрещиваниях.