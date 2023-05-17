Утка-пароход, способная противостоять даже человеку

Утки – это, пожалуй, самые известные водоплавающие птицы. Сидят себе в прудах в ожидании булочек от посетителей парков. Мило покрякивают, выводят птенцов, украшают мир. Словом, всё как у порядочных уток. Но не у всех.
Есть в мире пернатых особый представитель – утки-пароходы, населяющие южную часть Южной Америки. Род включает четыре вида, и только один из них с горем пополам может поднять тушку, вес которой превышает 4 кг, в воздух. У остальных способность летать атрофировалась за ненадобностью.
Утки-пароходы – настоящие бойцы. И это не фигура речи, а жестокая реальность. При солидном весе культуристы от мира пернатых обладают плотной кожей и крупной головой с клювом, которым норовят ущипнуть любую потенциальную опасность, приблизившуюся на расстояние щипка.
Даже на человека эти мощные крылатые пароходики нападут, если что. А сражения между селезнями – реально эпичное зрелище. Обычно драчку ребята начинают, борясь за внимание уточки. Нападают или в лоб, активно молотя по воде крыльями (чем и заслужили такое название), или втихаря, коварно подныривая под врага-соперника. Эти существа при передвижении по воде способны развить скорость до 25 км/ч. Что в разы превышает скорость профессионального пловца.
Как только начинается схватка, соперники активизируют секретное оружие – специальные наросты в области сустава на крыльях, которые не уступают по прочности хорошей дубинке. Милая птичка вцепляется в горло сопернику и начинает молотить его мозолями, действуя точно и хладнокровно, что твой гопник в подворотне.
В пылу поединка, который может длиться до получаса, бойцы даже под воду могут уйти на некоторое время. Кстати, дамы не уступают кавалерам и тоже гордо носят кожаные шпоры, которыми могут навешать люлей каждому, кто косо взглянул.
Да, утки-пароходы нападают без повода. И не только друг на друга, но и на других птиц и зверей. И даже человека, которому не посчастливилось случайно забрести в утиную обитель. Зачем они это делают – нападают без необходимости? Орнитологи удивлённо пришли к выводу – потому что могут. И пароходы показывают каждому, кто демонстрирует признаки жизни, кто в воде хозяин.
Поэтому при встрече с такой птичкой другие представители мира фауны стараются улепетнуть подальше. И никогда не возвращаться. Режим убийцы у селезня активизируется, когда утка высиживает потомство. Подругу на гнезде он не подменяет, но ходит дозором по округе, пока на свет из яиц не выведутся утята численностью в среднем от 5 до 10 штук. Примерно до 4-5 месяцев родители тренируют потомство, а потом выпинывают подросших утят в свободное плавание, пополнив мир новым поколением пернатых бойцов-агрессоров.
Источник:
Источник:
- Он ест детенышей крокодилов на обед: 7 фактов о сказочной птице-китоглаве
- Почему козодоя называют козодоем?
- Что за птица такая: поразительные голуби, которые выглядят как мультяшки
- В момент создания этих удивительных существ мать-природа определённо была в ударе
- Интересные факты для расширения кругозора