Утка-пароход, способная противостоять даже человеку

Да, утки-пароходы нападают без повода. И не только друг на друга, но и на других птиц и зверей. И даже человека, которому не посчастливилось случайно забрести в утиную обитель. Зачем они это делают – нападают без необходимости? Орнитологи удивлённо пришли к выводу – потому что могут. И пароходы показывают каждому, кто демонстрирует признаки жизни, кто в воде хозяин.