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Совы – профи в области маскировки

Совы – профи в области маскировки

Автор:
17 мая 2023 14:36
Сообщество : ФотоМир
Метки: внешность   интересно   маскировка   охота   природа   птица   сова   умение   факт   фото   
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Эти представители пернатых – удивительные создания и держатся особняком на фоне других птиц. Совы спят днём, охотятся ночью. Бесшумно летают, отлично видят и могут похвастаться ушами-локаторами.

А ещё эти существа являются признанными лидерами в области маскировки. Ведь настолько виртуозно сливаться с местностью, чтобы быть невидимыми и оставаться на виду, удаётся далеко не всем. Но совы – гении камуфляжа и точно могут преподать людям пару-тройку полезных уроков.

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Метки: внешность   интересно   маскировка   охота   природа   птица   сова   умение   факт   фото   
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