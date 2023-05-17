Совы – профи в области маскировки

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Эти представители пернатых – удивительные создания и держатся особняком на фоне других птиц. Совы спят днём, охотятся ночью. Бесшумно летают, отлично видят и могут похвастаться ушами-локаторами.
А ещё эти существа являются признанными лидерами в области маскировки. Ведь настолько виртуозно сливаться с местностью, чтобы быть невидимыми и оставаться на виду, удаётся далеко не всем. Но совы – гении камуфляжа и точно могут преподать людям пару-тройку полезных уроков.
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