Перистый платакс: хитрая рыба, способная удивить

В 2003 году австралийские учёные решили исследовать, как Большой Барьерный риф будет чувствовать себя без крупных травоядных. Они соорудили несколько металлических клеток, через ячейки которых не могли пробраться рыбки крупнее 3 сантиметров. Клетки простояли 3 года. И за это время огороженная территория густо поросла как инвазивными, так и местными водорослями. Растения не только портили прекрасный вид, но и мешали коралловым полипам фильтровать воду. В общем, исследователи узнали всё, что хотели, и сняли клетки.