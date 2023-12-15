Перистый платакс: хитрая рыба, способная удивить

Животный мир настолько разнообразен, что иной раз приходишь к выводу, что не хватит и всей жизни, чтобы его изучить. Перед вами несколько интересных фактов о перистом платаксе, завоевавшем популярность у аквариумистов всего мира.
В дикой природе есть лишь два простых критерия успеха. Если выжил — молодец. Если оставил детей — молодец в квадрате. Ведь ты обеспечил себе своеобразное посмертие: твои гены будут жить в потомстве. Способ, которым ты достигнешь этого, не важен. Здесь нет ни правил, ни рефери. Даже если ты притворишься червём, будучи рыбой — никто тебя не осудит!
Перистый платакс — большой хитрец. Молодняк этого вида не очень-то похож на рыбу. Скорее, это сгусток черноты с оранжевой окантовкой. Он привлекает внимание хищников даже среди пёстрых подводных рифов западной части Тихого Океана. И в этом заключается его хитрый план. Платакс притворяется ядовитым плоским червём. Даже форма его тела не вызывает ассоциации с обычной рыбой. Спинной и анальные плавники рыбы разрослись сверх всякой меры, превратили животное в своеобразный треугольник с телом посередине. А вот брюшные плавники и хвост, наоборот, относительно небольшие. Поэтому силуэт рыбы выглядит странным и непривычным.
Однако такая маскировка — не панацея. В море есть рыбы, эффективно нейтрализующие яды плоских червей. Конечно, они схарчат нашего героя за милую душу. Тем более, мясо у него довольно питательное. Чтобы избежать этого, платаксы держатся в укромных уголках океана. Они прячутся среди мангровых корней и в зарослях коралловых рифов.
Но время идёт, и маленькие рыбки становятся рыбками большими. Когда их размеры превышают 20 сантиметров в длину, платаксы меняют окраску. Ведь хищники знают, что морские черви не вырастают настолько большими. По мере взросления псевдочервь меняет цвета с чёрно-оранжевых на серебристо-чёрные. Он так же отращивает нормальный хвост, дающий животному неплохую прибавку к скорости.
На этом преображения не кончаются: у платаксов изменяется поведение. Они опускаются на глубину ниже 20 метров и начинают вылезать за пределы укромных пещерок. Правда, делают это неохотно. Выбираясь на открытую местность, животное подвергает себя большей опасности. И чтобы увеличить шансы на выживание, платаксы собираются в небольшие стайки. Чем вас больше, тем меньше шансов, что чёрную метку вытянешь именно ты.
А вот рацион у рыбок остаётся прежний. Он у них сбалансированный: желеобразная плоть медуз гармонично сочетается с мясом креветок и придонных ракообразных. А в качестве гарнира им служат водоросли, растущие на коралловых рифах. Причём наш герой не может питаться чем-то одним, он обязан сочетать разные типы пищи.
И это обстоятельство испортило малину всем любителям морских аквариумов. Платаксов и сейчас содержать непросто, а до 2006 года животные гарантированно погибали в аквариумах спустя несколько недель. Дело в том, что раньше они считались исключительно плотоядными, но любые попытки содержать их на мясной диете приводили к гибели.
В 2003 году австралийские учёные решили исследовать, как Большой Барьерный риф будет чувствовать себя без крупных травоядных. Они соорудили несколько металлических клеток, через ячейки которых не могли пробраться рыбки крупнее 3 сантиметров. Клетки простояли 3 года. И за это время огороженная территория густо поросла как инвазивными, так и местными водорослями. Растения не только портили прекрасный вид, но и мешали коралловым полипам фильтровать воду. В общем, исследователи узнали всё, что хотели, и сняли клетки.
Самое интересное началось дальше. По прогнозам ихтиологов, местные травоядные рыбки, коих насчитывается аж 41 вид, должны были быстро расправится с такими плотными зарослями. Но все они не проявили к водорослям особого интереса. А вот перистые платаксы проявили. Они оперативно собрались в стайки и поделили растения на ноль всего за 8 дней!
Удивлённые учёные быстро нарекли их спасителями океанических рифов, а также поняли, как именно чешуйчатых нужно содержать в неволе. Но в бочке научных открытий спряталась ложка тревоги: что будет, если вид окажется уничтожен? Не зарастут ли рифы?
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