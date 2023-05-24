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Почему в Голландии не занавешивают окна?

Почему в Голландии не занавешивают окна?

Автор:
24 мая 2023 10:45
Сообщество : ФотоМир
Метки: голландия   занавески   интересно   окно   факты   фото   
2473
5

Интересный момент. В России принято на ночь плотно закрывать окна в комнаты. Чтоб соседи значит ничего лишнего не подглядели. А вот в тех же Нидерландах окна обычно с наступлением темноты не занавешиваются.

При том, что окна оные могут быть весьма большими. Зашторивают голландцы иногда лишь те окна, что в спальне - и то непосредственно при отходе ко сну.


Но вот окна в гостиных, на кухнях, у голландцев всегда без штор.

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Откуда же пошла такая любопытная традиция?

Начнем с того, что голландцы вообще с детства привыкают так жить. Говорят, что просто не могут смотреть на глупые занавески - хотят видеть именно мир за окном.

По одной из версий, занавешивать окна голландцам запретили еще в XVI-м столетии владычествовавшие тут испанцы. Хотели видеть, уж не прячут там голландцы у себя в домах оружие, не собирают ли тайно группы партизан для нападения на Испанскую корону. Нарушителей королевского указа о запрете штор сурово наказывали.

Есть мнение, что традиция оставлять открытыми окна у голландцев возникла немного позже - в XVII-м столетии, "золотом веке" их страны. Тогда в могущественной колониальной державе Нидерланды люди жили очень богато. И не стеснялись этим хвастать - как раз не занавешивая окна в домах, наглядно демонстрируя свою дорогую утварь и шикарную обстановку.

Плюс такие открытые окна служили голландским купцам своеобразной рекламой - каждый хотел иметь дело с зажиточным мужиком, у которого дом полная чаша. Надо только эту полную чашу продемонстрировать соседям.

Ну и не забываем, что голландцы - христиане-кальвинисты. То есть, следуют ветви протестантизма, что требует от верующих предельной открытости и честности. Проще говоря, ничего не скрывать от соседей. В том числе, с помощью всегда открытых окон.

Еще одна причина. Нидерланды - край морской. И открытые ярко освещенные окна издавна играли тут роль своеобразных маячков, на которые ориентировались корабелы, приближавшиеся к земле. Короче, дельная помощь в навигации.

Да и в конце концов. Нидерланды - страна достаточно северная, холодная, дождливая, туманная. С коротким световым днем зимой. Потому жители ее очень любят любой свет, стараются его не упускать. И засим против зашторивания окон.

Любопытный момент - голландцы так обожают свою традицию не занавешивать окна, что весьма роптали, когда в 1940-1944 гг этого требовали захватившие Нидерландцы немцы - во избежание помощи американским и британским самолетам. Когда Голландия оказалась освобождена - первое что делали голландцы, так это срывали с окон ненавистные навязанные занавеси!

Соседи-немцы, кстати, нередко говорят, что голландцы окна не занавешивают из-за своей скупости и постоянной экономии на всем. В том числе, на шторах. :)

Кстати, занавешивать окна не любят многие другие жители северной Европы. К примеру, те же шведы. По примерно тем же причинам, что и голландцы. Плюс из-за некогда царившей в этой скандинавской стране бедности. Многие шведы еще лет двести назад просто не могли позволить себе купить занавеси на окна...

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Метки: голландия   занавески   интересно   окно   факты   фото   
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5  комментариев
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33k
Snork Snorkoff Час назад
Тоже не люблю занавески. Только в спальне блэкаут, потому как солнце в глаз с пяти утра напрягат
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574
ZeroCross.ru 17 минут назад
Если я ни кого не вижу(не слышу) , то и меня ни кто не видит(не слышит).
(ну как на даче загорелой жопой не пернуть ! а для чего дача ?)

да не я шучу как-бы :)
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7k
Pravednik84 39 минут назад
Живу сейчас выше соседей - занавески только напротив моей кровати (жалюзи, закрыты на постоянке), в остальном всё открыто...
Когда жил с окнами напротив, тем более когда жил на первом этаже, то не расшторивался вовсе.
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2k
fkamash 44 минуты назад
Только в спальне. Не могу спать даже при малейшем свете. Во всем доме этих пылесборищ больше нигде нет.
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930
ruslan d 45 минут назад
Отлично живу без занавесок , по мне так лишние пылесборники ...
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