Почему в Голландии не занавешивают окна?

По одной из версий, занавешивать окна голландцам запретили еще в XVI-м столетии владычествовавшие тут испанцы. Хотели видеть, уж не прячут там голландцы у себя в домах оружие, не собирают ли тайно группы партизан для нападения на Испанскую корону. Нарушителей королевского указа о запрете штор сурово наказывали.

Есть мнение, что традиция оставлять открытыми окна у голландцев возникла немного позже - в XVII-м столетии, "золотом веке" их страны. Тогда в могущественной колониальной державе Нидерланды люди жили очень богато. И не стеснялись этим хвастать - как раз не занавешивая окна в домах, наглядно демонстрируя свою дорогую утварь и шикарную обстановку.

Плюс такие открытые окна служили голландским купцам своеобразной рекламой - каждый хотел иметь дело с зажиточным мужиком, у которого дом полная чаша. Надо только эту полную чашу продемонстрировать соседям.

Ну и не забываем, что голландцы - христиане-кальвинисты. То есть, следуют ветви протестантизма, что требует от верующих предельной открытости и честности. Проще говоря, ничего не скрывать от соседей. В том числе, с помощью всегда открытых окон.

Еще одна причина. Нидерланды - край морской. И открытые ярко освещенные окна издавна играли тут роль своеобразных маячков, на которые ориентировались корабелы, приближавшиеся к земле. Короче, дельная помощь в навигации.

Да и в конце концов. Нидерланды - страна достаточно северная, холодная, дождливая, туманная. С коротким световым днем зимой. Потому жители ее очень любят любой свет, стараются его не упускать. И засим против зашторивания окон.