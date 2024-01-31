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Вышитый живой мир Аны Терезы Барбоза

Вышитый живой мир Аны Терезы Барбоза

Автор:
31 января 2024 13:33
Сообщество : Искусство
Метки: Ана Тереза Барбоза   Эклектика   вышивка   искусство   картина   объединение   пейзаж   природа   работа   текстиль   
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Может показаться, что сегодня вышивка – это увлечение разве что женщин на пенсии, у которых появляется время для хобби и творчества. Но работы этой перуанской художницы наглядно доказывают, что ткань может легко заменить холст, а нитки – краски. При наличии таланта, конечно.

Анна Тереза родилась в 1981 году в Лиме, Перу. После окончания университета увлеклась творчеством. И научилась объединять то, что объединить невозможно.

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Основной жанр работ Барбоза – анималистический. В своих работах текстильная художница объединяет фотографию, живопись, вышивку и даже вязание. В результате получаются притягательные живые картины. Некоторые словно стекают с основного полотна, продолжая существование уже в объёмном, а не плоском мире.

Во многих работах явно читается борьба между монохромностью картины-основы и яркостью вышивки. Работы художницы расширяют рамки привычного мира. Автор через эклектику пытается показать зрителю, что природа и окружающий мир могут быть и такими – иными, но не менее прекрасными.

Работы Барбоза привлекают не только оригинальность и мастерством, но и присутствием чего-то явного, хоть и незримого. Возможно, это душа. Которая помогает и душам зрителей прочувствовать необычную красоту иного мира.

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Метки: Ана Тереза Барбоза   Эклектика   вышивка   искусство   картина   объединение   пейзаж   природа   работа   текстиль   
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1  комментарий
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Борис Карабанов 2 часа назад
Барбоза... Барбоза... Что-то очень знакомое.... А! Ну, как же! Бразильские сериалы! Титры! "Этилен Барбоза, Пропилен Барбоза, Метилен Барбоза, Бутилен Барбоза, Эдмара Барбоза..."
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