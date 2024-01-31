Вышитый живой мир Аны Терезы Барбоза

Во многих работах явно читается борьба между монохромностью картины-основы и яркостью вышивки. Работы художницы расширяют рамки привычного мира. Автор через эклектику пытается показать зрителю, что природа и окружающий мир могут быть и такими – иными, но не менее прекрасными.

Работы Барбоза привлекают не только оригинальность и мастерством, но и присутствием чего-то явного, хоть и незримого. Возможно, это душа. Которая помогает и душам зрителей прочувствовать необычную красоту иного мира.