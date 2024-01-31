Вышитый живой мир Аны Терезы Барбоза

Может показаться, что сегодня вышивка – это увлечение разве что женщин на пенсии, у которых появляется время для хобби и творчества. Но работы этой перуанской художницы наглядно доказывают, что ткань может легко заменить холст, а нитки – краски. При наличии таланта, конечно.
Анна Тереза родилась в 1981 году в Лиме, Перу. После окончания университета увлеклась творчеством. И научилась объединять то, что объединить невозможно.
Основной жанр работ Барбоза – анималистический. В своих работах текстильная художница объединяет фотографию, живопись, вышивку и даже вязание. В результате получаются притягательные живые картины. Некоторые словно стекают с основного полотна, продолжая существование уже в объёмном, а не плоском мире.
Во многих работах явно читается борьба между монохромностью картины-основы и яркостью вышивки. Работы художницы расширяют рамки привычного мира. Автор через эклектику пытается показать зрителю, что природа и окружающий мир могут быть и такими – иными, но не менее прекрасными.
Работы Барбоза привлекают не только оригинальность и мастерством, но и присутствием чего-то явного, хоть и незримого. Возможно, это душа. Которая помогает и душам зрителей прочувствовать необычную красоту иного мира.
Источник:
- Застывшая красота безупречности от Джозефа Хофленера
- Живые пейзажи Михаила Сатарова
- Пронзительная красота природы Романа Божкова
- Игорь Кройтор и его трогательные пейзажи
- Странное, но завораживающее объединение природы и человека в работах Алехандро Паскуале