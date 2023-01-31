Они сошлись – трава и камень: причудливые, но трогательные результаты объединения стрит-арта и природы

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Совсем не обязательно современные города должны разделяться на исключительно зелёные и строго урбанизированные зоны.
Если подойти творчески, то вполне можно объединить искусство улиц с природными объектами.
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Фото сделано в Фор-де-Франс, Мартиника. Автор – Кристиан Элиз.
Фреска выполнена в рамках проекта «Медвежья милость» в болгарской столице.
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