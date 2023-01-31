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Они сошлись – трава и камень: причудливые, но трогательные результаты объединения стрит-арта и природы

Они сошлись – трава и камень: причудливые, но трогательные результаты объединения стрит-арта и природы

Автор:
31 января 2023 15:50
Сообщество : RealFishki
Метки: Баланс   город   зарисовка   искусство   картина   объединение   природа   стрит-арт   фото   
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Совсем не обязательно современные города должны разделяться на исключительно зелёные и строго урбанизированные зоны.

Если подойти творчески, то вполне можно объединить искусство улиц с природными объектами.

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Фото сделано в Фор-де-Франс, Мартиника. Автор – Кристиан Элиз.

Фреска выполнена в рамках проекта «Медвежья милость» в болгарской столице.

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Метки: Баланс   город   зарисовка   искусство   картина   объединение   природа   стрит-арт   фото   
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nobody® 7 минут назад
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