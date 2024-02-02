Гармония и борьба в работах Дэна Боделсона

После окончания колледжа он недолго работал иллюстратором в Сан-Франциско. Через год он оставил рекламную карьеру, поскольку любовь к живописи пересилила и привела его обратно в Санта-Фе.

Здесь Дэн раскрыл свои художественные таланты через повествование визуальных историй о Западе, его жителях и природе. Важное место в творчестве Дэна занимают американские индейцы и их жизнь, утончённые пейзажи, сцены из прошлой и настоящей жизни ковбоев, а также нежные натюрморты.

Вдохновляет художника западная литература, а также окружающая его природная красота. Дэн и его семья много путешествуют, и художник писал картины почти во всех этих поездках, пополнив коллекцию изображениями чудесных мест Бразилии, Испании, Италии, Мексики и других стран.

С начала 1970-х годов Боделсон участвует во многих индивидуальных и групповых выставках и поддерживает несколько организаций, которым он дарит свои работы для сбора средств на благотворительность.