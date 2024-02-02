Гармония и борьба в работах Дэна Боделсона

Люди и природа, яркость и простота, борьба и жизнь, прошлое и будущее. Кажется, что этот художник одинаково легко справляется с любыми темами, стилями и жанрами.
Дэн Боделсон родился в Миннесоте в 1949 году, а его детство прошло в Колорадо и Нью-Мексико. После окончания средней школы в Санта-Фе, штат Нью-Мексико, он отправился в Калифорнию, чтобы продолжить обучение искусству в Калифорнийском колледже искусств.
После окончания колледжа он недолго работал иллюстратором в Сан-Франциско. Через год он оставил рекламную карьеру, поскольку любовь к живописи пересилила и привела его обратно в Санта-Фе.
Здесь Дэн раскрыл свои художественные таланты через повествование визуальных историй о Западе, его жителях и природе. Важное место в творчестве Дэна занимают американские индейцы и их жизнь, утончённые пейзажи, сцены из прошлой и настоящей жизни ковбоев, а также нежные натюрморты.
Вдохновляет художника западная литература, а также окружающая его природная красота. Дэн и его семья много путешествуют, и художник писал картины почти во всех этих поездках, пополнив коллекцию изображениями чудесных мест Бразилии, Испании, Италии, Мексики и других стран.
С начала 1970-х годов Боделсон участвует во многих индивидуальных и групповых выставках и поддерживает несколько организаций, которым он дарит свои работы для сбора средств на благотворительность.
Источник:
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