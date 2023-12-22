Норвежский немец – повелитель мрачных, но волшебных закатов

Основным направлением творчества живописца стал реализм. Мунте отдавал предпочтение серому и различным оттенкам охры, игнорируя яркость и многоцветие вместе с тщательным построением композиции.

С помощью полутонов живописец создавал изумительные пейзажи, на которые его вдохновляла природа и классическая голландская живопись. Главной сюжетной темой были закаты, преимущественно зимние, овеянные мрачным и тревожным ожиданием.

Иногда Людвиг писал и городские пейзажи. Основной особенностью полотен художника стала безупречная колористическая гармония. Зимние и осенние пейзажи он предпочитал писать на закате или в надвигающихся сумерках, что позволяло увидеть и передать особенные краски. Ещё одним частым приемом стали пейзажи, создаваемые после грозы или бури.

Люди на картинах Мунте редки, а если и изображались, то схематично. Полотна Людвига демонстрируют, что излюбленной темой для него стало нестабильное, мятущееся состояние природы, которое, возможно, передавало и внутреннее состояние самого художника, одновременно демонстрируя многообразие красок поздней осени и зимы, которые сложно увидеть и рассмотреть.