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Норвежский немец – повелитель мрачных, но волшебных закатов

Норвежский немец – повелитель мрачных, но волшебных закатов

Автор:
22 декабря 2023 13:28
Сообщество : Искусство
Метки: Людвиг Мунте   живопись   закат   искусство   картина   мрачность   оттенок   пейзаж   природа   смятение   
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Этот мастер представляет собой пример яркого и при этом уникального представителя дюссельдорфской школы живописи XIX века.

Людвиг Мунте (1841-1896) родился в Аёрене (Норвегия). Проходил обучение у Франца Вильгельма Шиерца, а затем перебрался в Дюссельдорф, где поступил в ученики к Альберту Фламму.

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Основным направлением творчества живописца стал реализм. Мунте отдавал предпочтение серому и различным оттенкам охры, игнорируя яркость и многоцветие вместе с тщательным построением композиции.

С помощью полутонов живописец создавал изумительные пейзажи, на которые его вдохновляла природа и классическая голландская живопись. Главной сюжетной темой были закаты, преимущественно зимние, овеянные мрачным и тревожным ожиданием.

Иногда Людвиг писал и городские пейзажи.  Основной особенностью полотен художника стала безупречная колористическая гармония. Зимние и осенние пейзажи он предпочитал писать на закате или в надвигающихся сумерках, что позволяло увидеть и передать особенные краски. Ещё одним частым приемом стали пейзажи, создаваемые после грозы или бури.

Люди на картинах Мунте редки, а если и изображались, то схематично. Полотна Людвига демонстрируют, что излюбленной темой для него стало нестабильное, мятущееся состояние природы, которое, возможно, передавало и внутреннее состояние самого художника, одновременно демонстрируя многообразие красок поздней осени и зимы, которые сложно увидеть и рассмотреть.

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Метки: Людвиг Мунте   живопись   закат   искусство   картина   мрачность   оттенок   пейзаж   природа   смятение   
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