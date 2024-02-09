Змеиный праздник Наг Панчами: зачем индусы поклоняются рептилиям?

Встретить на лесной тропе змею в эти дни считается очень добрым знамением. Например, если ты незамужняя девушка, то обязательно выйдешь замуж в этом году.

Есть и легенда про змеи. По легенде они родились от четвертой жены верховного бога Брахмы, их прозвали божественными нагами. Считается, что нагам принадлежат все тайны и сокровища подземного мира, потому в этот день, если их задобрить, то в следующем году змеи тебя возблагодарят.

Почему народ не кусают в этот день

Ну, вообще-то кусают. Но очень редко и не участников празднества. Потому что индусы знают народные способы защиты от змей.