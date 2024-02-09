Змеиный праздник Наг Панчами: зачем индусы поклоняются рептилиям?

Вообще-то Наг Панчами – это большой фестиваль поклонения змеям, кобрам и другим ядовитым гадам. Считается, что в эти дни змея тебя ни за что не укусит. Но самое ироничное, что в эти дни все коллективно угощают змей молоком, которое она, как правило, переварить не может.
Если говорить о зрелищности и индийскости, это очень любопытный для иностранца ритуал. А также повод избавиться от страха перед рептилиями. Потому что не фестивале их видимо-невидимо.
Где они берут всех этих змей?
Очень хитро, что время Наг Панчами приходится на август, когда в Индии начинается сезон дождей. Постоянные ливни затапливают леса и норы змеи, те волей-неволей выползают наружу. Холодные и замерзшие.
Тут-то их хватают и тащат на праздник. Довольно логичная традиция с точки зрения человека с мифическим мышлением. Откуда-то появилось сразу много змей, быть может, они все выползли на общий праздник.
Встретить на лесной тропе змею в эти дни считается очень добрым знамением. Например, если ты незамужняя девушка, то обязательно выйдешь замуж в этом году.
Есть и легенда про змеи. По легенде они родились от четвертой жены верховного бога Брахмы, их прозвали божественными нагами. Считается, что нагам принадлежат все тайны и сокровища подземного мира, потому в этот день, если их задобрить, то в следующем году змеи тебя возблагодарят.
Почему народ не кусают в этот день
Ну, вообще-то кусают. Но очень редко и не участников празднества. Потому что индусы знают народные способы защиты от змей.
В них входят посыпание себя острыми пряными специями, а также кормежка змеи молоком и рисом, чтобы она стала вялой и утратила резкость реакции. Ведь у змеи нет фермента для расщепления лактозы. Они предпочитают воду, но от жажды будут пить и молоко.
При этом вылавливать кобр начинают еще за неделю до фестиваля. Всех пойманных ядовитых змей сажают в глиняные кувшины, где как следует откармливают. Кидают им крыс и снова – поят молоком.
Молока на этом фестивале вообще много. От него сытая змея чуть соловеет. Потому когда в день праздника всех змей выпускают из кувшином на общий двор, они не бросаются на толпу, а покачиваются в трансовом танце. Принято любоваться ими и восхвалять. А главный служитель храма в этом время осыпает их лепестками цветов и специями.
Все по-честному, ни одной змее клыков не удаляют. Как можно в праздник змеи их же и калечить? Потому после «танца» на площади змей возвращают в горшки и увозят, постепенно отпуская.
Согласно традиции, нужно пройти через 32 деревни, выпуская равномерно чуть-чуть змей на каждой остановке. Это чтобы равномерно распределить змеи по Индии. Наверное.
Со змеями в таком перекормленном виде смогли спокойно вместе со всеми праздновать? Мне было бы не очень комфортно, раз в сто лет и палка стреляет, и перекормленная кобра бросается на человека.
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