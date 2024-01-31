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Советская техника: переносной телевизор, магнитофон и радио в одном приборе

Советская техника: переносной телевизор, магнитофон и радио в одном приборе

Автор:
31 января 2024 09:22
Сообщество : СССР
Метки: Телемагнитола   магнитофон   радио   советская техника   телевизор   факты   фото   
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В 1984 году Министерство радиопромышленности СССР выпускает очередной каталог с новинками товаров народного потребления, с помощью которого наглядно старается доказать, что отечественные предприятия радиопромышленности ничуть не отстают от своих заграничных коллег.

Основной акцент в производстве бытовой радиоаппаратуры делался не только на новые принципы конструирования (блочно-модульный, например), внешнюю эстетику, но и многофункциональность ряда выпускаемых приборов. Правда, потребители далеко не всегда по достоинству оценивали эту многофункциональность, но это был уже совсем другой вопрос...

Середина 80-х - это время, когда даже обычный кассетный магнитофон был не в каждом доме, и для многих представителей молодого поколения продолжал оставаться заветной мечтой, на которую долго копили деньги, откладывая их со стипендии или случайных заработков.


И именно в это время Минский завод вычислительной техники представляет неслыханную "новинку сезона" - переносную телемагнитолу "Амфитон", с помощью которой можно смотреть телепередачи, слушать радиопрограммы, а также - слушать и делать записи на аудиокассетах. Позиционировалось это чудо комбинированной техники как устройство для тех, кто даже в дороге не хочет отказываться от привычного комфорта и привык путешествовать с музыкой (а теперь еще и с телепередачами).

Телемагнитола представляла собой телевизор с экранчиком 16 см по диагонали - устройство принимало передачи в метровом и дециметровом диапазонах; также там имелся приемник - довольно функциональный, т.к. работал и длинных, и на средних, и на коротких, и на ультракоротких волнах. Ну а магнитофон ничем особенным не отличался - воспроизводил и записывал звук, все, как и полагается.

Работать "Амфитон" мог и в домашних условиях - от стандартной электрической сети. Но то, что производитель в первую очередь предназначал это устройство для эксплуатации вдалеке от розетки, подразумевало и возможность работы от батареек. И вот тут-то начинались первые проблемы: 10 батареек А-373, которые требовались этой телемагнитоле, хватало от силы на пару часов работы, а с учетом того, что далеко не везде батарейки имелись в свободной продаже, прожорливое устройство имело все шансы из "дорожного" превратиться просто в дачный телевизор.

Но проблема с элементами питания была не самым главным недостатком - те редкие счастливцы, которые могли себе позволить купить за 480 рублей эту телемагнитолу, часто жаловались, что радиоприемник и магнитофон в ней работают безупречно, а вот у телевизора регулярно выходил из строя то кинескоп, то умножитель напряжения, что было довольно обидно, учитывая немалую стоимость этого устройства...

Ну а вообще, конечно, мало кто мог устоять перед соблазном как бы невзначай похвастаться подобной штукой :) Владельцы "Жигулей", "Москвичей" и "Волг", отбывая на дачу, могли устроить настоящий аншлаг в своем дворе, загрузив "Амфитон" в авто, и включив телевизор - пока городские условия позволяли более и менее сносно поймать хоть какую-нибудь телепередачу, за городом этот процесс уже сильно осложнялся и нередко приходилось довольствоваться лишь работой радиоприемника или магнитофона.

Кому-нибудь приходилось владеть или хотя бы где-нибудь встречать эту телемагнитолу? Какие от нее остались впечатления?

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Метки: Телемагнитола   магнитофон   радио   советская техника   телевизор   факты   фото   
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6  комментариев
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58k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК Час назад
как то так.
Ссылка www.youtube.com
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46k
Игорь Полчаса назад
Видел эту штуку в ВАЗ 2106 у одного таксиста в конце 90-х. Он её вместо бардачка в переднюю панель врезал.

Чёрно-белый телевизор, достаточно посредственный моно магнитофон и более менее нормальный приёмник... Если покупать все эти три вещи по отдельности, то примерно так по цене и выходило.
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15k
Объект реальности 36 минут назад
Да... раньше смартфоны в карман не помещались.
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88k
Taras Kozalupko 39 минут назад
Да, был такой.
Удобная вещь по переездам, командировкам, нарядам.
Хотел себе купить, но не получилось найти.
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9k
vasilykopkov 47 минут назад
Для дальнобойщиков - самое то.
Но в продаже я его не видел, видимо нечасто встречался...
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7k
Горец Ю Час назад
Видел. Простой, совершенно незнакомый нам житель Баку приехал на Жигулях, достал из салона теле магнитолу, установил на багажник, записал от АКБ и мы смотрели утреннюю почту)))
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