Советская техника: переносной телевизор, магнитофон и радио в одном приборе

Телемагнитола представляла собой телевизор с экранчиком 16 см по диагонали - устройство принимало передачи в метровом и дециметровом диапазонах; также там имелся приемник - довольно функциональный, т.к. работал и длинных, и на средних, и на коротких, и на ультракоротких волнах. Ну а магнитофон ничем особенным не отличался - воспроизводил и записывал звук, все, как и полагается.

Работать "Амфитон" мог и в домашних условиях - от стандартной электрической сети. Но то, что производитель в первую очередь предназначал это устройство для эксплуатации вдалеке от розетки, подразумевало и возможность работы от батареек. И вот тут-то начинались первые проблемы: 10 батареек А-373, которые требовались этой телемагнитоле, хватало от силы на пару часов работы, а с учетом того, что далеко не везде батарейки имелись в свободной продаже, прожорливое устройство имело все шансы из "дорожного" превратиться просто в дачный телевизор.