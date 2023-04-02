Как тысячи шведов попытались приклеить капроновые чулки к своим черно-белым телевизорам

По его словам, нейлон по своим свойствам похож на мелкоячеистый чистый экран, так что это идеальная ткань для преображения светового спектра. Чтобы опробовать новейшую технологию, необходимо разрезать парочку чулок и приклеить их скотчем прямо к экрану ТВ. После этих действий у изображения обязательно появится цвет.

Правда, эксперт также предупредил, что зрителю необходимо находиться на определенном расстоянии и под особым углом от ТВ, только тогда он сможет увидеть эффект. Еще Стенссон добавил, что, возможно, потребуется осторожно двигать головой в разные стороны, чтобы выровнять световой спектр и превратить картинку в цветную.