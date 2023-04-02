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Как тысячи шведов попытались приклеить капроновые чулки к своим черно-белым телевизорам

Как тысячи шведов попытались приклеить капроновые чулки к своим черно-белым телевизорам

Автор:
02 апреля 2023 07:53
Сообщество : Факты
Метки: Швеция   капронки   телевизор   факты   фото   цветной   
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Цветное телевидение стало распространятся во второй половине шестидесятых годов. В Швеции оно появилось в 1970-м, однако за восемь лет до этого тысячи шведов попытались получить цветную картинку с помощью… обычных чулок, приклеенных к экрану ТВ! Как вы можете догадаться, у них ничего не получилось, к тому же они остались без пары чулок.

Необычный первоапрельский розыгрыш провел местный канал Sveriges Television (или сокращенно SVT) в 1962-м. Тогда это был единственный канал в Швеции. Первоапрельская новостная передача прервалась на срочный прямой эфир, и канал призвал всех своих зрителей к вниманию. С экрана вещал технический эксперт, который объяснил, как обычный чулок из нейлона способен преломить длину волны света и тем самым сделать картинку цветной.

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Специалист, представившийся Кьеллом Стенссоном (Kjell Stensson), на протяжении всего эфира сыпал терминами. Он рассказал, что благодаря новому открытию зритель сможет превратить свой черно-белый ТВ в цветной. Для этого потребуется мелкоячеистый экран. Инженер долго рассказывал о природе света, приводил в качестве примера графики и схемы.

Затем он добрался до самого важного: ученые совсем недавно обнаружили, что мелкоячеистый экран, расположенный перед черно-белым, заставит изгибаться свет таким образом, что картинка будет выглядеть как цветная. Также Стенссон рассказал, что зрители могут сами испытать этот эффект в домашних условиях, используя легкодоступные материалы, которые наверняка есть в их доме. Для этого потребуются всего лишь обычные нейлоновые чулки.

По его словам, нейлон по своим свойствам похож на мелкоячеистый чистый экран, так что это идеальная ткань для преображения светового спектра. Чтобы опробовать новейшую технологию, необходимо разрезать парочку чулок и приклеить их скотчем прямо к экрану ТВ. После этих действий у изображения обязательно появится цвет.

Правда, эксперт также предупредил, что зрителю необходимо находиться на определенном расстоянии и под особым углом от ТВ, только тогда он сможет увидеть эффект. Еще Стенссон добавил, что, возможно, потребуется осторожно двигать головой в разные стороны, чтобы выровнять световой спектр и превратить картинку в цветную.

Конечно, тысячи людей поддались на обман. Многие шведы и сегодня помнят, как их отцы бегали по квартире, пытаясь найти чулки, чтобы прикрепить их к телевизору.

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Метки: Швеция   капронки   телевизор   факты   фото   цветной   
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5  комментариев
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10k
Ф Ив 47 минут назад
Сдается мне спонсорами передачи были производители капроновых чулок.
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23k
Валерий 6 минут назад
Ну, нормально. А еще был неурожай макарон в калифорнии.
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19k
Robin Hood 17 минут назад
Чулки на телевизЕр!? Ха аж ТРИ раза. Тут чувак как от сердца оторвал ...
Ссылка www.youtube.com
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31k
Slonyash 36 минут назад
Помню что то такое и у нас.
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