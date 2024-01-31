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Эволюция котов уже началась

Эволюция котов уже началась

Автор:
31 января 2024 08:13
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Видео   Прикол   Прямохождение   животные   кот   походка   
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Котики уже начали эволюционировать и ходить на задних лапах. Пока что они еще помогают себе передними лапами, но прогресс налицо.

Кот показал, как выглядит путь до работы в гололед

Вряд ли кто-то поспорит с тем, что в этом году зима превзошла саму себя. Помимо слишком обильных снегопадов, нас порадовали и другие «прелести» этого времени года. Например, резкие перепады температур, благодаря которым на всех дорогах красуется неровная толща льда. И те, кому не посчастливилось добираться до работы пешком, уверенно скажут, что этот путь гораздо сложнее, чем весь рабочий день.

Кот из этого видео показал, как это выглядит на практике. Пушистый идет на двух задних лапах, аккуратно переставляя их словно под ним сплошной лед.

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Метки: Видео   Прикол   Прямохождение   животные   кот   походка   
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2  комментария
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3k
Autumn2015 19 минут назад
Красавец! Прям как по подиуму! :-)))
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4k
cnob7 3 минуты назад
новый вид сапиенсов- котосапиенс прямоходящий
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