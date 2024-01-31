Эволюция котов уже началась

Кот показал, как выглядит путь до работы в гололед

Вряд ли кто-то поспорит с тем, что в этом году зима превзошла саму себя. Помимо слишком обильных снегопадов, нас порадовали и другие «прелести» этого времени года. Например, резкие перепады температур, благодаря которым на всех дорогах красуется неровная толща льда. И те, кому не посчастливилось добираться до работы пешком, уверенно скажут, что этот путь гораздо сложнее, чем весь рабочий день.

Кот из этого видео показал, как это выглядит на практике. Пушистый идет на двух задних лапах, аккуратно переставляя их словно под ним сплошной лед.